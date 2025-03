Share on Facebook

Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ERGO Ασφαλιστική στα φετινά Digital Finance Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην ψηφιακή μετάβαση του ασφαλιστικού κλάδου. Σε μια λαμπρή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, από την Boussias Events, κορυφαίες Εταιρείες και Οργανισμοί του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού τομέα διακρίθηκαν για τα καινοτόμα έργα τους στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με έμφαση στους πυλώνες του Digital Banking και Digital Insurance.

Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές υπηρεσίες διαρκώς αναβαθμίζονται και η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί βασική προτεραιότητα, η ERGO αναβαθμίζει τα ψηφιακά της εργαλεία απλοποιώντας τις διαδικασίες. Η εταιρεία ξεχώρισε για τις πρωτοποριακές εφαρμογές και στρατηγικές της στον πυλώνα Digital Insurance, με ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο βραβείο.

Με επίκεντρο την ταχύτερη και πιο αποδοτική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της, έδωσε δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση-θεσμό που προάγει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και τα έργα μετασχηματισμού που διαμορφώνουν το μέλλον. Συγκεκριμένα, έλαβε χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Digital Initiative for Health Products, για την εφαρμογή ERGO forMe, η οποία προσφέρει στους πελάτες άμεση πρόσβαση στα ατομικά και ομαδικά ασφαλιστήρια Ζωής & Υγείας μέσα από μία ενιαία, εύχρηστη πλατφόρμα. Μέσω της υπηρεσίας E-Claims, οι ασφαλισμένοι σε ομαδικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν και να παρακολουθούν τα αιτήματά τους για αποζημίωση γρήγορα και εύκολα, με διαρκή ενημέρωση για την πορεία και τα εκτιμώμενα ποσά. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο σε περιβάλλον Web όσο και σε συσκευές Android και iOS, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, με μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα. Στην κατηγορία Best Digital Transformation Initiative, η εταιρεία απέσπασε αργυρό βραβείο για την εφαρμογή ERGO eSignature/Communication η οποία κάνει την ασφάλιση άμεση, απλή και εύκολα προσβάσιμη.

Παράλληλα, ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Άλλη μια διάκριση απέσπασε και η αξιοποίηση της τεχνολογίας RPA (Robotic Process Automation) στον κλάδο Ζωής και Υγείας, με την εταιρεία να λαμβάνει το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Paperless Digital Initiative.

Μέσω της πλήρους αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγωγής, ηλεκτρονικής αποστολής και αρχειοθέτησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η ERGO ασφαλιστική ενισχύει τις paperless-ψηφιακές πρακτικές της. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μετάβαση από τη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης-αποστολής εντύπου ασφαλιστηρίου σε άμεση έκδοση-αποστολή ψηφιακού ασφαλιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται: η βελτιωμένη εμπειρία πελάτη με την άμεση παραλαβή του ασφαλιστηρίου στο e-mail, η λειτουργική αποδοτικότητα με την αποδέσμευση χρόνου από επαναλαμβανόμενες εργασίες, η μείωση κόστους και η εκμηδένιση σφαλμάτων.

Η Διευθύντρια Τομέα Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ρέα Θελερίτη, αφού συνεχάρη όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για την υλοποίηση των έργων που βραβεύτηκαν, δήλωσε σχετικά: “Η ERGO συνεχίζει να επενδύει στις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, με στόχο τη βελτίωση και την εξατομικευμένη εμπειρία του πελάτη αλλά και την υποστήριξη του συνεργάτη μας. Οι διακρίσεις της στα Digital Finance Awards 2025, αποτελούν μία ακόμη αναγνώριση της στρατηγικής της εταιρείας για έναν πιο γρήγορο, προσβάσιμο και ψηφιακό ασφαλιστικό κλάδο.”