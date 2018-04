Η USAG μηνύει 7 ασφαλιστικές για την υπόθεση κακοποίησης 257 αθλητριών

Σε νομική διαμάχη μεταξύ της Αμερικάνικής Γυμναστικής Ακαδημίας και των επτά ασφαλιστικών της εταιρειών εξελίσσεται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης στο χώρο του αθλητισμού. Πρόκειται για μία υπόθεση η οποία συγκλόνισε την αθλητική κοινότητα διεθνώς και αφορούσε το γιατρό της Ακαδημίας Larry Nassar που κατηγορήθηκε για το βιασμό 257 αθλητριών.

Σύμφωνα με το nbcwashington η ακαδημία καταγγέλλει ότι οι ασφαλιστικές “έσπασαν” το συμβόλαιο και δεν κάλυψαν πλήρως τα νομικά έξοδα για τις δέκα αγωγές που έγιναν κατά του Nassar. Τον Ιανουάριο, ο Nassar, που ήταν για 29 χρόνια γιατρός στην Ακαδημία και μέλος του Πανεπιστημίου του Michigan State University, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 έως 175 ετών.

Μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών κατά των οποίων κατατέθηκε αγωγή στο Superior Court Marion στην Indianapolis.είναι οι Ace American Insurance Co, Great American Assurance Co, Liberty Insurance Underwriters Inc, National Casualty Co, RSUI Indemnity Co, TIG Insurance Coκαι Virginia Surety Co. Inc. “Υπάρχει πραγματική διαμάχη ως προς το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων της USAG και των υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών”, ανέφερε η USAG στην καταγγελία της.

“Όλα τα απαιτούμενα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί πλήρως”. Η USAG δήλωσε στην καταγγελία ότι έχει πληγεί από την άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να καλύψουν τα έξοδα υπεράσπισης. “Οι Ασφαλιστικές” αναφέρει “έχουν παραβιάσει τα καθήκοντά τους με το να μην παρέχουν πλήρη υπεράσπιση ή / και να μην επιστρέψουν έγκαιρα και πλήρως τα νομικά έξοδα”.

Σύμφωνα με το Bloomberg η υπόθεση αυτή ενδέχεται να κοστίσει συνολικά πολλά εκατομμύρια, καθώς ήδη τα νομικά έξοδα των δικηγόρων που έχουν αναλάβει τα περισσότερα από 250 θύματα ανέρχονται σε 9 εκατ. δολάρια.