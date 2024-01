Δεν έχει ακόμα γίνει η συνολική καταγραφή από την οικονομική απώλεια που επέφερε στο Μάουι της Χαβάης η μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2023. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις συντείνουν στο ότι οι ασφαλισμένες ζημίες από τις πυρκαγιές είναι πιθανό να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.



Ακολουθεί μια ματιά σε μερικές από τις αναλύσεις που έχουν μοιραστεί αυτοί οι οργανισμοί μέχρι στιγμής.

Karen Clark & Company Χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναφοράς Wildfire των ΗΠΑ, η Karen Clark & Company (KCC) εκτιμά ότι οι ασφαλισμένες απώλειες περιουσίας από τη φωτιά στη Λαχάινα θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναφέρουν ότι υπήρχαν περισσότερες από 2.200 κατασκευές στην περίμετρο της πυρκαγιάς Lahaina, με περισσότερα από 3.000 συνολικά κτίρια να επηρεάζονται.



Εκτός από τους παράγοντες της ξηρασίας και των ανέμων από το πέρασμα του τυφώνα Ντόρα, το KCC αποδίδει επίσης την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών στη Λαχάινα στο υψηλό ποσοστό του ξύλινου σκελετού και των παλαιότερων κτιρίων στην πόλη.

CoreLogic



Όσον αφορά τις κατασκευές ευάλωτες στις πυρκαγιές, η CoreLogic εκτιμά ότι υπήρχαν 3.088 κατοικίες με συνολικό κόστος ανακατασκευής 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός τριών προκαταρκτικών περιμετρικών πυρκαγιών στο Μάουι:



Lahaina: 2.808 οικιστικά ακίνητα με αξία ανακατασκευής 1.127.048.435 $.

Pulehu: 275 οικιστικά ακίνητα με αξία ανακατασκευής 146, 627.816 $.

Pukalani: 5 οικιστικά ακίνητα με αξία ανακατασκευής 4.212.390 $

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπέστησαν ζημιές όλες οι κατασκευές σε αυτές τις περιοχές, ούτε όλες αυτές που υπέστησαν ζημιά υπέστησαν 100% απώλεια.

Moody’s Investors Service

Συνδυάζοντας τις εκτιμήσεις του Κέντρου Καταστροφών του Ειρηνικού και της FEMA σημειώνεται ότι 2.207 κατασκευές υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν και 2.719 κατασκευές εκτέθηκαν στην πυρκαγιά της Λαχάινα. Με τη μέση αξία της μονοκατοικίας της πόλης να είναι 1,5 εκατομμύρια δολάρια, η Moody’s εκτιμά ότι οι ασφαλισμένες ζημίες θα φτάσουν τουλάχιστον το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Εκτός από ζημιές σε σπίτια και εμπορικά ακίνητα, η Moody αναμένει ότι οι ασφαλιστές θα αντιμετωπίσουν επίσης απώλειες για προσωπικά σκάφη και οχήματα.



Φυσικά, το πόσο επηρεάζεται ένας μεταφορέας εξαρτάται από το πόσες επιχειρήσεις γράφουν στη Χαβάη. Σύμφωνα με τον Moody’s, οι ασφαλιστές ιδιοκτητών κατοικιών με τα πιο άμεσα ασφάλιστρα στη Χαβάη είναι η State Farm (162 εκατομμύρια δολάρια), η First Insurance Company of Hawaii (44 εκατομμύρια δολάρια), η Allstate (37 εκατομμύρια δολάρια), η USAA (33 εκατομμύρια δολάρια) και η Liberty Mutual (28 εκατομμύρια δολάρια). ).



Οι ασφαλιστές με τα περισσότερα εμπορικά ακίνητα απευθείας γραπτά ασφάλιστρα στην πολιτεία είναι η First Insurance Company of Hawaii (74 εκατομμύρια δολάρια), η Heritage Insurance (57 εκατομμύρια δολάρια), η AIG (51 εκατομμύρια δολάρια), η Allianz (47 εκατομμύρια δολάρια) και η DB Insurance (44 εκατομμύρια δολάρια).