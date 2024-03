Share on Facebook

Από 1/3/2024 η Accelerant Insurance Europe S.A. δραστηριοποιείται στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά ως Υποκατάστημα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στη χώρα μας, αλλάζοντας το υπάρχον καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.), που λειτουργούσε από το 2020, μέχρι και σήμερα.

Η Accelerant Insuranceιδρύθηκε το 2018 στις ΗΠΑ (Accelerant Holdings Ltd)και το 2020 ίδρυσε την Accelerant Insurance Europe SA/NV(AIE)με έδρα το Βέλγιο και την Accelerant Specialty Insurance Company(ASIC) (Η.Π.Α.). Είναι αξιολογημένη με βαθμολογίαA- (Excellent), από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης AM Best και διατηρεί σταθερά υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας SolvencyIISCR.

Πρόκειται για έναν από τους ραγδαία αναπτυσσόμενους ασφαλιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, που επεκτείνεται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία.

Στην Ευρώπη, είναι αδειοδοτημένη και παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων (1-18).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μ2 Ασφάλειες Α.Ε. (αποκλειστικού Διανομέα Αυτοκινήτου στην Ελληνική αγορά), κ. Μανώλης Χαραλάμπης δήλωσε: ‘’Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την έναρξη της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Accelerant Insurance EuropeSA/NV(AIE). Η ίδρυση του Υποκαταστήματος, επισφραγίζει την εμπιστοσύνη, αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας μας με έναν από τους πιο σταθερά αναπτυσσόμενους ασφαλιστικούς οργανισμούς με κορυφαία αξιολόγηση παγκοσμίως. Η ίδρυση του Υποκαταστήματος, σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη μεταξύ μας συνεργασία και ανοίγει νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες και ισχυρές προοπτικές καταξίωσης στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά και στους συνεργάτες μας, εδραιώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ισχύ μας στην ασφαλιστική αγορά’’.