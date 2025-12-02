Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πιστός στη δέσμευσή του για ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας, συνεχίζει και φέτος να επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων, παρέχοντας υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και Αναλογιστικά–Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ο Όμιλος προσφέρει συνολικά τέσσερις υποτροφίες, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή υποστήριξή του στη γνώση, στην αριστεία και στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες που καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την προώθηση της έρευνας και τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Με σταθερότητα και όραμα, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις που προάγουν την κοινωνική προσφορά, και την παιδεία. Μέσα από τη στήριξη των φοιτητών, συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και στη δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών προοπτικών για τη νέα γενιά.