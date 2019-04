2 ασφαλιστικές εταιρείες στα Best WorkPlaces για την Ελλάδα

Στη λίστα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το 2019 στην Ελλάδα εντάσσονται δύο ασφαλιστικές εταιρείες η Groupama και η Hellas Direct.

Η έρευνα Best Workplaces στην χώρα μας έγινε με την ακαδημαϊκή υποστήριξη των ALBA Graduate Business School και The American College of Greece, διακρίθηκαν 10 μεγάλες επιχειρήσεις, 10 μεσαίες και 5 μικρές.

Στη λίστα με τις μεγάλες εταιρείες περιλαμβάνεται η Groupama Ασφαλιστική και στη λίστα με τις μεσαίες η Hellas Direct.

Το Great Place to Work® διεξάγει έρευνες, αξιολογεί και βραβεύει επιχειρήσεις για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον σε περισσότερες από 60 χώρες σε έξι ηπείρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν πάνω από 10 εκατομμύρια εργαζομένους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο, οι λίστες Best Workplaces αποτελούν την εκτενέστερη και πιο αξιόπιστη έρευνα στον κόσμο σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, τη Διαχείριση των εργαζομένων και τη σημασία της εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο.

Το σήμα Best Workplaces αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες της Ελληνικής αγοράς και αποδεικνύει όχι μόνο ότι η εταιρεία απαντά στα standards που απαιτεί η διαδικασία Πιστοποίησης, αλλά ότι έχει πρωτεύσει μεταξύ των Πιστοποιημένων εταιρειών. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο διακρίνονται και βραβεύονται 25 Best Workplaces εταιρείες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους διακρίθηκαν οι: DHL Express (Ελλάς), Epsilon Net, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Πλαίσιο Computers, FrieslandCampina Hellas, Victus Networks, Accenture, Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, Όμιλος ΟΠΑΠ και Groupama Ασφαλιστική.

Στις μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους διακρίθηκαν οι: British American Tobacco Hellas, AbbVie Φαρμακευτική, Workable, Bausch Health, Beiersdorf Hellas, Rokas Renewables, Μέλισσα Κίκιζας ABEE Τροφίμων, Performance Technologies, Genesis Pharma και Hellas Direct.

Στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους διακρίθηκαν οι: S.C. Johnson Hellas, Sleed, Convert Group, Bizerba και Amuse concept events.