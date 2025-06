Share on Facebook

Για πολλούς, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραμένει ακόμα ένα πρόσωπο του χθες. Η παλιά εικόνα του «ασφαλιστή με την τσάντα» που γυρνάει πόρτα-πόρτα προσπαθώντας να πουλήσει συμβόλαια εξακολουθεί να υπάρχει στο συλλογικό υποσυνείδητο – συχνά αδίκως. Το 2025, το επάγγελμα έχει εξελιχθεί ριζικά και μαζί του και οι άνθρωποι που το υπηρετούν. Ο σημερινός ασφαλιστής δεν είναι πια απλώς πωλητής. Είναι σύμβουλος, επιχειρηματίας, content creator και, πάνω απ’ όλα, συνοδοιπόρος του πελάτη του.



( (LiFO insurancemag vol. 2))

Το αφιέρωμα με τίτλο «Το job description του μοντέρνου ασφαλιστή» δίνει τον λόγο σε πέντε νέους επαγγελματίες, άνδρες και γυναίκες, από πέντε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες και πρακτορεία. Μέσα από τις δικές τους αφηγήσεις αποκαλύπτεται τι πραγματικά σημαίνει να είσαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σήμερα: ποιες είναι οι προκλήσεις της καθημερινότητας, ποια τα κίνητρα και οι ανταμοιβές και πώς μπορεί κάποιος να εξελιχθεί σε έναν «full stack» ασφαλιστή, έναν σύγχρονο επαγγελματία που συνδυάζει τεχνική γνώση, κοινωνικές δεξιότητες και ψηφιακή ετοιμότητα.



Οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν περιγράφουν μόνο το επάγγελμά τους αλλά μια προσωπική πορεία: πώς μπήκαν στον χώρο, πώς τον αντιλήφθηκαν στην αρχή και πώς τελικά διαμόρφωσαν τον δικό τους επαγγελματικό ρόλο. Μιλούν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση τόσο οικονομικά όσο και αναπτυξιακά αλλά και για τη σημασία τού να προσφέρεις ουσιαστική προστασία, στήριξη και πρόβλεψη στους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται.

Αυτό που αναδεικνύεται είναι ένα επάγγελμα με ευελιξία, προοπτικές, αξιοκρατία και έντονη προσωπική διάσταση. Ένα επάγγελμα που δεν στηρίζεται πλέον σε έτοιμες λίστες υποψήφιων πελατών ή σε ξεπερασμένες τεχνικές πώλησης αλλά σε τεχνογνωσία, σχέσεις εμπιστοσύνης και χρήση σύγχρονων εργαλείων, από το CRM και τα social media μέχρι το content marketing και τις data-driven λύσεις.



Και το κυριότερο; Πρόκειται για ένα επάγγελμα ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να εργαστούν με ανεξαρτησία, να αναπτυχθούν γρήγορα βάσει απόδοσης, να δημιουργήσουν προσωπικό brand και –γιατί όχι;– να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση μέσα σε έναν δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο.

Αν υπάρχει ένα μήνυμα που προκύπτει από αυτό το αφιέρωμα, είναι πως η ασφαλιστική διαμεσολάβηση σήμερα δεν είναι απλώς ένα εναλλακτικό επάγγελμα – είναι μια σύγχρονη καριέρα με νόημα, δυνατότητες και μέλλον. Και οι νέοι επαγγελματίες που μοιράζονται τις ιστορίες τους εδώ το αποδεικνύουν με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Επαγγελματική εξέλιξη χωρίς «ταβάνι»

Του Φώτη Καλαμπαλίκη

Διευθύνοντος Συμβούλου, Brokers Union

Πολύ σπάνια θα ακούσεις ένα παιδί να λέει: «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω ασφαλιστής». Κι όμως, το επάγγελμα αυτό, όταν το γνωρίσεις πραγματικά, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή.



Αυτός είναι και ο σκοπός του αφιερώματος: να ανατρέψουμε στερεότυπα και να αναδείξουμε τι σημαίνει σήμερα να είσαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής· να σκιαγραφήσουμε τον ρόλο, τις ευθύνες και, κυρίως, τις δυνατότητες του επαγγέλματος μέσα από ανθρώπους της «πρώτης γραμμής».



Η δική μου πορεία ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Μαθητής ακόμα, περνούσα τα καλοκαίρια μου βοηθώντας συγγενικό πρόσωπο σε ασφαλιστικό πρακτορείο απλώς για το χαρτζιλίκι. Αυτό όμως που τότε φάνταζε πρόσκαιρο γρήγορα μετατράπηκε σε πάθος.



Αυτό που με κέρδισε αρχικά ήταν η δυναμική του επαγγέλματος: το να γνωρίζεις ανθρώπους από κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό φάσμα, να χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης και, το σημαντικότερο, να μπορείς να προσφέρεις στήριξη και ηρεμία στις δύσκολες στιγμές των πελατών σου. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αποζημιώσεων, η παρουσία μας είναι καθοριστική – γιατί τότε είναι που δοκιμάζεται η ουσία της σχέσης με τον πελάτη και η αξιοπιστία του επαγγέλματος. Για μένα, αυτό δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι αποστολή.



Στην πορεία κατάλαβα ότι το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή –ειδικά στο πλαίσιο μη αποκλειστικής συνεργασίας– είναι ιδανικό για όσους θέλουν ελευθερία, ανεξαρτησία και επαγγελματική εξέλιξη χωρίς «ταβάνι». Σου προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων της ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, επιτρέποντάς σου να καλύψεις κάθε πιθανή ανάγκη του πελάτη σου. Παράλληλα, σου δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσεσαι ως προσωπικότητα, καθώς γνωρίζεις νέες κουλτούρες, συναναστρέφεσαι με κόσμο όλων των κοινωνικών στρωμάτων και αναπτύσσεις έναν τρόπο σκέψης που σε βοηθά να βλέπεις τα πράγματα έξω από το καθιερωμένο πλαίσιο, out of the box.



Το οικονομικό σκέλος του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τους νέους. Οι απολαβές είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της αγοράς, αρκεί να υπάρχει επιμονή, επαγγελματισμός, σωστός προγραμματισμός και growth mentality. Οι σταθερές επαναλαμβανόμενες αμοιβές δημιουργούν ένα υγιές και προβλέψιμο εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται επιβραβεύσεις, bonus, ταξίδια κινήτρων σε προορισμούς‑όνειρο (σε όλο τον κόσμο) και πρόσβαση σε αναβαθμισμένα benefits, π.χ. παροχές υγείας-προνόμια που σπάνια συναντώνται με τόση συνέπεια και ποιότητα σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.



Η τεχνολογία και το AI δημιουργούν νέες δυνατότητες. Η αγορά εξελίσσεται και το επάγγελμα γίνεται πιο «έξυπνο», πιο ευέλικτο, πιο απαιτητικό. Αυτό σημαίνει ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας ασφαλιστής πρέπει να διαθέτει δεξιότητες, ενσυναίσθηση, αίσθημα ευθύνης και, πάνω απ’ όλα, ήθος.



Σήμερα, ως ανώτατο στέλεχος σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, έχοντας την τιμή να διαχειρίζομαι έναν κομβικό ρόλο με ευθύνη για τη στρατηγική και εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την πορεία μου. Και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να εμπνεύσω νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Έναν δρόμο γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για μια ζωή με νόημα.



Αν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή αναζητάς έναν επαγγελματικό προορισμό με προοπτική και ουσία, δώσε μια ευκαιρία στον ασφαλιστικό κλάδο. Ίσως ανακαλύψεις πως είναι ακριβώς αυτό που έψαχνες.

Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Ένα επάγγελμα με καρδιά και προοπτική

Της Μαρίας Νικολάου

Diamond Insurance Agent, ΙNTERAMERICAN

Εδώ και πολλά χρόνια υπηρετώ τον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και, όσο κοινότοπο κι αν ακουστεί, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια: δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Είναι ένα επάγγελμα που μου έχει προσφέρει όχι μόνο επαγγελματική σταθερότητα και εξέλιξη αλλά και ένα βαθύτερο νόημα. Γιατί η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι τρόπος ζωής, μια διαρκής αποστολή. Στον πυρήνα του επαγγέλματος αυτού δεν βρίσκονται τα προϊόντα ή τα συμβόλαια. Βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης, η καθημερινή επαφή, η ανάγκη του άλλου για σιγουριά. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής καλείται να σταθεί δίπλα στον πελάτη όχι μόνο ως επαγγελματίας αλλά ως σύμβουλος, υποστηρικτής, συχνά και ως φίλος. Ο κόσμος δεν ζητά απλώς μια ασφάλεια, ζητά κάποιον που να νοιάζεται. Κάποιον που να του πει «είμαι εδώ» όταν όλα γύρω του μοιάζουν αβέβαια.



Αυτή η προσωπική επαφή είναι που κάνει τη δουλειά μας τόσο ξεχωριστή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση από το να ξέρεις ότι, χάρη στη δική σου παρέμβαση, μια οικογένεια κοιμάται πιο ήσυχα το βράδυ. Ότι σε μια δύσκολη στιγμή κάποιος είχε δίπλα του έναν άνθρωπο που ήξερε, καταλάβαινε και φρόντισε. Στο πέρασμα των χρόνων, ο κλάδος έχει αλλάξει ριζικά. Η τεχνολογία έχει εισβάλει με ορμή και, αντί να τη φοβηθώ, την υιοθέτησα. Τη χρησιμοποιώ για να γίνω καλύτερη, πιο άμεση, πιο αποτελεσματική. Όμως, όσο και αν εξελιχθούν τα συστήματα και οι πλατφόρμες, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της ανθρώπινης επαφής. Την ενσυναίσθηση, τη φωνή που καθησυχάζει, το βλέμμα που μεταδίδει σιγουριά.



Το επάγγελμα αυτό είναι ιδανικό για ανθρώπους που έχουν όραμα, πάθος και φιλοδοξία. Δεν υπάρχουν όρια, μόνο εκείνα που θέτει ο καθένας στον εαυτό του. Είναι ένας χώρος που επιβραβεύει τη συνέπεια, τη γνώση και την αυθεντικότητα. Αν αγαπάς τους ανθρώπους και θες να έχεις έναν ρόλο ουσιαστικό στις ζωές τους, εδώ μπορεί να βρεις το μέλλον σου. Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και τους απαντώ πάντα το ίδιο: γνώση, ειλικρίνεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τον άλλον. Όταν νοιάζεσαι, ο άλλος το καταλαβαίνει. Και τότε χτίζεται κάτι που διαρκεί: μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση ζωής. Αν είσαι νέος και ψάχνεις έναν δρόμο με προοπτική, ουσία και δυνατότητα να αφήσεις το δικό σου αποτύπωμα, σκέψου την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Μπορεί να γίνει όχι μόνο το επάγγελμά σου αλλά και η προσωπική σου αποστολή.

Ένα ιδιαίτερο επάγγελμα που, αν του αφιερώσεις χρόνο, θα σου το ανταποδώσει

Του Γιώργου Ρίζου

Ασφαλιστικού Συμβούλου, Allianz

Το 2025 έκλεισα αισίως δέκα χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο και στην Allianz Ελλάδος, απ’ όπου ξεκίνησα. Μάλιστα, από το 2019 έως και σήμερα ανήκω στην ομάδα των διακεκριμένων και κορυφαίων συνεργατών της εταιρείας. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που πέρασα από συνέντευξη για τη θέση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με μια μικρή διστακτικότητα, για να είμαι ειλικρινής, καθώς δεν διέθετα προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο, όντας μέχρι τότε λογιστής. Κίνητρο για να στείλω βιογραφικό αποτέλεσε το ενδιαφέρον μου να κάνω δική μου ασφάλιση υγείας, καθώς, δυστυχώς, είχα αντιληφθεί τη χρησιμότητα της από θέμα υγείας ατόμου του στενού μου περιβάλλοντος.

Έχοντας τη δυνατότητα να κοιτάξω πίσω μετά από μια δεκαετία, αυτό που βλέπω είναι μια πορεία που απαιτούσε και απαιτεί επιμονή και υπομονή. Πρέπει να θέτουμε μικρούς και μετρήσιμους στόχους κάθε φορά, ώστε να οδηγηθούμε με ασφάλεια στον απώτερο στόχο που είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με ικανοποιημένους πελάτες, όπως μου έλεγαν και οι συνάδελφοι στο Agency, που παρεμπιπτόντως το θεωρώ ίσως το φυτώριο των πιο επιτυχημένων επαγγελματιών του χώρου μας.



Το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ιδιαίτερο» και δεν ξέρω αν εύκολα προσομοιάζει σε άλλο. Πωλητής, σύμβουλος, ψυχολόγος, μάνατζερ, οικονομολόγος, είναι κάποιοι από τους ρόλους που πρέπει να αναλαμβάνει ο διαμεσολαβητής καθημερινά. Ερχόμαστε σε επαφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ανάγκη να βρουν έναν άνθρωπο-συνεργάτη να του εμπιστευτούν τα σημαντικότερα ίσως assets της ζωής τους: την οικογένειά τους, την υγεία τους, την περιουσία τους. Ο ασφαλιστής του 2025 οφείλει να είναι ένας σύμβουλος διασφάλισης του συνόλου των αναγκών του πελάτη και να του προτείνει εκείνες τις λύσεις που συνολικά θα τον προστατεύσουν απ’ όλους τους πιθανούς κινδύνους. Στην εποχή που είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε τόση πληροφορία, η επένδυση στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών τείνει να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Στα θετικά του επαγγέλματος θα ανέφερα:



— τις υψηλές αμοιβές σε σχέση με τις απολαβές ενός μισθωτού

— τη συμμετοχή σε ταξίδια επιβράβευσης σε όλο τον κόσμο

— την ελευθερία προγραμματισμού των εργασιών σε μη καθορισμένο ωράριο εργασίας

Επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν δύο όψεις, όμως, θα αναφέρω και κάποια στοιχεία που μπορεί να έχουν αρνητική χροιά και είναι τα παρακάτω:



— απαιτούνται διαπροσωπικές σχέσεις με πελάτες και πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το διαχειριστείς ψυχολογικά.

— η προσπάθεια να καταφέρνεις να τηρείς την ισορροπία μεταξύ των δύο μερών που εκπροσωπείς (ασφαλισμένο και ασφαλιστική εταιρεία), κρατώντας αμφότερα ικανοποιημένα.

— η πειθαρχία που απαιτείται από μέρους σου ώστε να διατηρήσεις στο πέρασμα των ετών την ίδια φλόγα και να καταφέρνεις συνεχώς να παρακινείς τον εαυτό σου, ώστε να πετυχαίνεις νέους στόχους.

Και τα δέκα έτη που εργάζομαι ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή αν πήρα λάθος απόφαση ως προς το επάγγελμά μου.



Δεν υποστηρίζω ότι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι ένας εύκολος χώρος και κλάδος, αλλά, αν του αφιερώσεις τον χρόνο που απαιτεί, είναι μαθηματικά σίγουρο ότι θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Προσωπικά, δεν έχω συναντήσει συναδέλφους που να έχουν ασκήσει σοβαρά το επάγγελμα για τρία έτη και να έχουν σκεφτεί να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν σε μια μισθωτή σχέση εργασίας.



Επομένως, το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ταιριάζει απόλυτα σε ανθρώπους που έχουν τη θέληση να επιχειρήσουν σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο και να χτίσουν το δικό τους πελατολόγιο. Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες σε αυτήν τη διαδρομή, όμως το τελικό αποτέλεσμα θα τους δικαιώσει στο 100%.



Τέλος, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο οποίο, όπως προανέφερα, αν αφιερώσεις χρόνο σε αυτή την εργασία και έχεις μεράκι οι απολαβές θα είναι αρκετά μεγάλες, θέλω να τονίσω και κάτι μη απτό που σου προσφέρει αυτό το επάγγελμα και ίσως είναι η σημαντικότερη αμοιβή: δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση από το να βλέπεις ανθρώπους χαρούμενους και ανακουφισμένους σε μια αποζημίωση και να ξέρεις ότι έχεις συμβάλει κι εσύ σε αυτό το συναίσθημά τους.

Η αγορά μας χρειάζεται επαγγελματίες με ενσυναίσθηση και γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο

Της Αθανασίας Σταφυλά

Executive Insurance Agent, NN Hellas

Ζούμε σε μια εποχή που, αν και όλα μεταβάλλονται, το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή παραμένει αναλλοίωτο και ακόμη πιο αναγκαίο, καθώς προσφέρει ασφάλεια, φροντίδα και σιγουριά στον άνθρωπο.



Για να είμαι ειλικρινής, δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου στον ασφαλιστικό χώρο. Η παρότρυνση ενός οικογενειακού μου προσώπου να ασχοληθώ με τον συγκεκριμένο κλάδο ήρθε τη στιγμή που έπρεπε να κάνω πιο συνειδητές επιλογές για το επαγγελματικό μου μέλλον.

Όπως κάθε νέο επαγγελματικό βήμα έχει δυσκολίες, έτσι κι εγώ ξεκίνησα με αβεβαιότητα και αμφιβολίες. Ωστόσο, όσο περισσότερο ερχόμουν σε επαφή με κόσμο και δυνητικούς πελάτες, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα τη δυναμική της δουλειάς μας. Και τότε κατάλαβα πως το επάγγελμα αυτό έχει κάτι ξεχωριστό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που ένας πελάτης με ευχαρίστησε εμφανώς συγκινημένος για την καθοδήγησή μου και τη λύση που βρήκαμε, ώστε να διασφαλίσει ένα πρόγραμμα υγείας χωρίς εξαιρέσεις. Εκείνη τη στιγμή επιβεβαίωσα μέσα μου πως δεν κάνουμε απλώς μια δουλειά. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους στις πιο καθοριστικές στιγμές τους και στην αποστολή μας αυτή, εμάς, τους συνεργάτες της ΝN, μας υποστηρίζουν σημαντικά και οι αξίες της ίδιας της εταιρείας: «Νοιαζόμαστε», «Είμαστε Ξεκάθαροι», «Δεσμευόμαστε».



Γιατί όμως να γίνει κανείς ασφαλιστικός διαμεσολαβητής; Μέσα από τη δική μου εμπειρία, μπορώ να πω με σιγουριά πως τα πλεονεκτήματα του επαγγέλματος είναι πολλά και σημαντικά. Όσο περισσότερο επενδύεις στον εαυτό σου και στην ποιότητα της δουλειάς σου, τόσο περισσότερα μπορείς να κερδίσεις. Οι υψηλές οικονομικές απολαβές που μπορεί να προκύψουν από την προσωπική δουλειά, το κύρος αλλά και η εκτίμηση που κερδίζει κανείς είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά οφέλη του επαγγέλματος. Επιπλέον, η σχέση που χτίζεις με τους πελάτες είναι βαθιά και ουσιαστική. Είσαι εκεί όταν σε χρειάζονται πραγματικά και αυτό δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης που κρατούν χρόνια. Τέλος, η ελευθερία που σου δίνεται να οργανώνεις εσύ τον χρόνο σου, ακολουθώντας τους δικούς σου ρυθμούς και αξιολογώντας τις δικές σου προτεραιότητες, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό που σε κάνει να μπορείς να δημιουργήσεις ένα είδος δικής σου «επιχείρησης» μέσα στο ίδιο το επάγγελμα.



Φυσικά, υπάρχουν και οι προκλήσεις. Στην αρχή χρειάζονται εφόδια όπως επιμονή και σταθερότητα, ώστε να χτίσεις το επαγγελματικό προφίλ σου. Υπάρχουν στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και, καθημερινά, θα νιώθεις ότι δίνεις έναν αγώνα. Πίσω όμως από αυτούς τους στόχους βρίσκονται πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Η πρόκληση είναι να παραμένεις αυθεντικός και πιστός στις αξίες σου, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Τέλος, η αλλαγή της νοοτροπίας του κόσμου γύρω από την ασφάλιση είναι μια απαιτητική αλλά και απαραίτητη πρόκληση που αξίζει να κερδίσουμε. Με άλλα λόγια, μέσα από το επάγγελμά μας προσπαθούμε να πείσουμε πως η ασφάλιση δεν είναι απλώς μια ανάγκη για το «σήμερα» αλλά φροντίδα για το μέλλον.



Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, μπορώ να πω πως θα έκανα την ίδια επιλογή, καθώς δεν μου έδωσε απλώς μια καριέρα αλλά και σκοπό. Έτσι, λοιπόν, σε εκείνους που αναζητούν ένα εργασιακό μέλλον με προοπτική, δυναμική και ουσία θα πρότεινα χωρίς αμφιβολία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Η αγορά μας χρειάζεται επαγγελματίες με ενσυναίσθηση και γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Και η ΝΝ Ηellas δεσμεύεται να παραμένει δίπλα τους, φροντίζοντας για τη διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευσή τους, ώστε να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να εξελίσσονται σταθερά.

Το επάγγελμα δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις αλλά προσφέρει αξία, προοπτική και αυτονομία

Του Άρη Τουπή

Διευθυντής Γραφείου, Allianz

Η ενασχόλησή μου με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική επιλογή – ήταν μια συνειδητή απόφαση που γεννήθηκε μέσα από εμπειρίες με βαθύ αποτύπωμα. Από τη μία πλευρά, μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου το επάγγελμα είχε καθημερινή παρουσία. Ο πατέρας μου, ενεργός στον χώρο, ήταν το ζωντανό παράδειγμα ενός επαγγελματία που δημιουργούσε σχέσεις εμπιστοσύνης, εξελισσόταν συνεχώς και στήριζε την οικογένειά μας μέσω της εργασίας του. Παρατηρούσα από νωρίς την αξία που έχει το να μπορείς να προστατεύεις και να καθοδηγείς τους ανθρώπους σε σημαντικές αποφάσεις ζωής.

Από την άλλη πλευρά, ένα περιστατικό με στιγμάτισε. Ένα κοντινό μου πρόσωπο βρέθηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση. Εκείνη την περίοδο, τα δημόσια νοσοκομεία ήταν σε απεργία και κυριολεκτικά κινδύνευε η ζωή του. Η ανησυχία και η αβεβαιότητα που ζήσαμε ως οικογένεια με έκαναν να αντιληφθώ με τον πιο άμεσο τρόπο πόσο καθοριστική είναι η ιδιωτική ασφάλιση και πόσο κρίσιμος ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Αν θα μπορούσα να απαριθμήσω τρία αρνητικά και τρία θετικά του συγκεκριμένου επαγγέλματος, θα έλεγα ότι ένας ασφαλιστής αντιμετωπίζει:

Απαξίωση

Ο κλάδος έχει υποστεί διαχρονικά υποβάθμιση. Περάσαμε μια εποχή κατά την οποία δεν υπήρχαν επαρκείς έλεγχοι και μηχανισμοί συμμόρφωσης, γεγονός που οδήγησε σε λάθη και αρνητικές εμπειρίες για πολλούς καταναλωτές. Η εικόνα του ασφαλιστή εκείνων των ετών διαμόρφωσε μια παρωχημένη αντίληψη, η οποία, αν και δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα, εξακολουθεί να μας συνοδεύει. Η αλλαγή αυτής της αντίληψης απαιτεί επαγγελματισμό, υπομονή και συνέπεια.

Πολυδιάστατες ευθύνες

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν έχει μόνο έναν ρόλο. Είναι ταυτόχρονα πωλητής, σύμβουλος, εξυπηρετητής, διαχειριστής ζημιών, επιχειρηματίας. Πρέπει να γνωρίζει τα πάντα και να είναι παρών σε κάθε στάδιο, από την πρώτη επαφή μέχρι την αποζημίωση. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο. Δεν υπάρχουν τμήματα να αναλάβουν τα διαδικαστικά κομμάτια. Και αυτός ο φόρτος, για κάποιον που δεν είναι έτοιμος να διαχειριστεί τόσα διαφορετικά αντικείμενα μόνος του, μπορεί να είναι αποθαρρυντικός.



Χρονοβόρο χτίσιμο εμπιστοσύνης

Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Το χτίσιμο ενός σταθερού και ποιοτικού πελατολογίου απαιτεί χρόνο, πειθαρχία και ουσία. Η αναγνώριση δεν έρχεται άμεσα, αλλά κερδίζεται βήμα-βήμα, με συνέπεια.



Στον αντίποδα, το επάγγελμα έχει και κάποια «ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα» όπως:

Ελευθερία με περιεχόμενο

Η ελευθερία που προσφέρει το επάγγελμα δεν περιορίζεται στο ωράριο ή στον χώρο εργασίας. Είναι η δυνατότητα να σχεδιάσεις τη στρατηγική σου, να ορίσεις εσύ την αξία της δουλειάς σου και να χτίσεις ένα επαγγελματικό μέλλον βασισμένο στις δικές σου αρχές. Παράλληλα, προσφέρει οικονομική ελευθερία, τη δυνατότητα να αμείβεσαι βάσει της απόδοσής σου, χωρίς περιορισμούς. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα όρια, μόνο όσα επιλέγεις να θέσεις εσύ.

Κοινωνική συνεισφορά με πραγματικό αντίκρισμα

Από μια μικρή ζημιά έως μια μεγάλη απώλεια, ο διαμεσολαβητής είναι εκεί για να προσφέρει υποστήριξη και λύσεις. Δεν πουλάμε προϊόντα, προσφέρουμε προστασία, σιγουριά και ουσιαστική ανακούφιση όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια. Αυτή η βοήθεια δεν αντικαθίσταται με τίποτα.

Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη

Η καθημερινή επαφή με ανθρώπους, η ανάγκη για κατανόηση, καθοδήγηση και επικοινωνία διαμορφώνουν έναν επαγγελματία με βάθος. Το επάγγελμα αυτό σε ωριμάζει, χτίζει δεξιότητες ζωής, προσφέρει διαρκή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα και σε μαθαίνει να υπερβαίνεις τα όριά σου, τόσο τα προσωπικά όσο και τα επαγγελματικά.

Αν είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε έναν νέο που ψάχνεται επαγγελματικά θα του έλεγα: δοκίμασέ το. Δώσε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα επάγγελμα που δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις αλλά προσφέρει αξία, προοπτική και αυτονομία.



Δεν χρειάζεσαι αρχικό κεφάλαιο – χρειάζεσαι ήθος, υπευθυνότητα και όρεξη να μάθεις. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμος – χρειάζεται να έχεις ανοιχτό μυαλό και την επιθυμία να εξελιχθείς. Αν συνεργαστείς με τους σωστούς ανθρώπους και μπεις σε ένα περιβάλλον με δομή και καθοδήγηση, μπορείς να χτίσεις κάτι δικό σου, πραγματικά βιώσιμο, με ουσιαστική οικονομική προοπτική, που θα σε κάνει περήφανο.



Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν είναι ένα «ενδιάμεσο επάγγελμα». Είναι ένας χώρος με βάθος, αρχές, κοινωνικό αντίκτυπο και δυνατότητα οικονομικής ανέλιξης χωρίς περιορισμούς. Και αν επιλέξεις να το υπηρετήσεις συνειδητά, μπορεί να σου προσφέρει όχι απλώς μια καριέρα αλλά έναν τρόπο ζωής με ουσία.

Κοιτάζοντας μπροστά, βλέπω έναν κλάδο σε πλήρη αναγέννηση

Της Ιουλίας Φανού

Ασφαλιστικής Πράκτορα, Groupama Ασφαλιστική



Από τον τραπεζικό χώρο ως το πεδίο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η διαδρομή μου ήταν συνειδητή επιλογή, με στόχο τον συνδυασμό της πειθαρχίας και του επαγγελματισμού, που κληρονόμησα από την τράπεζα, με τη δημιουργικότητα και την ελευθερία ενός επαγγέλματος στο οποίο οι δυνατότητες εξέλιξης είναι εξαιρετικά θετικές.

Παράλληλα, και διατηρώντας τη δική μου επιχείρηση, διαπίστωσα πως ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έρχεται να δώσει λύσεις σε ελλείψεις και στεβλώσεις σε μία σειρά από οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.

Σε έναν κόσμο όπου η κλιματική αλλαγή προκαλεί φυσικές και οικονομικές καταστροφές και η δημόσια υγεία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, ο ρόλος της ασφαλιστικής συνδρομής κρίνεται ως κομβικός.



Ξεκίνησα τη νέα μου πορεία ως μέλος της γενιάς των ασφαλιστικών πρακτόρων. Η ευκαιρία που μου έδωσε αυτό το επάγγελμα ήταν ευελιξία στο ωράριο και απεριόριστες απολαβές.



Συμμετέχοντας σε αυτήν τη νέα γενιά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έχω τη δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών εργαλείων που άλλοτε θα φάνταζαν αδιανόητα, όπως ψηφιακές πλατφόρμες προβολής προγραμμάτων, άμεση αποστολή προσφορών μέσω κινητού και αυτοματοποιημένα συστήματα υποστήριξης.



Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα πως το μοναδικό «προσόν» που χρειάζεται κανείς για να διακριθεί είναι η εργατικότητα και η διάθεση για διαρκή ενημέρωση όσον αφορά την αγορά και τις ανάγκες του πελάτη, έτσι ώστε η εξέλιξη και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι το φυσικό επακόλουθο.



Στην Groupama βρήκα το ιδανικό περιβάλλον: είναι δυναμικό και σταθερό, προσφέρει διαρκή υποστήριξη, καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες και εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς.



Χωρίς να αναλάβω το χρηματοοικονομικό ρίσκο που συνήθως συνοδεύει την επιχειρηματικότητα, μπόρεσα να χτίσω τη δική μου «επιχείρηση» μέσα σε ένα δίκτυο που μοιράζεται κοινές αξίες και στόχους. Έχοντας την ευκαιρία να εξελίσσομαι καθημερινά, απολαμβάνω προοπτικές ανέλιξης και επενδύω στην προσωπική μου καταξίωση. Κάθε νέο συμβόλαιο που υλοποιώ αποτελεί για μένα οδηγό που μου δίνει τα εφόδια να συνεχίσω με πάθος. Κοιτάζοντας μπροστά, βλέπω έναν κλάδο σε πλήρη αναγέννηση: πιο ανθρώπινο, πιο τεχνολογικά ενημερωμένο και απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.



Η ασφάλιση δεν είναι απλώς προϊόν. Είναι δέσμευση απέναντι στον συνάνθρωπο, είναι σχέδιο προστασίας και αισιοδοξίας. Το μέλλον μου ανήκει στον ασφαλιστικό κλάδο και είμαι έτοιμη να πρωταγωνιστήσω σε κάθε νέα πρόκληση, παρέχοντας υψηλού επιπέδου λύσεις με ευαισθησία στις πραγματικές ανάγκες των πελατών.