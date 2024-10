Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο”AI & Digital Transformation” της KPMG στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt με κεντρικό μήνυμα “Harness Technology – Change the Game”. Πάνω από 300 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον διαρκώς αυξανόμενο και εξελισσόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), καθώς και να μάθουν για τις βέλτιστες πρακτικές που προωθούν την εφαρμογή της. Οι θεματικές ενότητες εστίασαν στην αποτελεσματική διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική μεταμόρφωση των επιχειρήσεων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της TN στη ζωή μας, επισημαίνοντας την ανάγκη να την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, όπως κάθε τεχνολογικό εργαλείο. Τόνισε ότι η κοινωνία ανέκαθεν αντιμετώπιζε τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές με δέος και φόβο. Αναφερόμενος στην Ευρώπη, παραδέχθηκε πως έχει «χάσει το πρώτο τρένο» στη δημιουργία ΤΝ, ενώ στην Ελλάδα υπήρξαν πρώιμες πρωτοβουλίες, όπως η χρήση του chatbot από το ελληνικό δημόσιο το προηγούμενο έτος. Το mygov.gr δέχεται καθημερινά 5.000 ερωτήματα, επιτρέποντας σε χιλιάδες πολίτες να αποφύγουν την τηλεφωνική επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος του έτους ο ψηφιακός οδηγός θα ενσωματωθεί στο wallet, ενώ ο ψηφιακός βοηθός θα μπορεί να συντάσσει υπεύθυνες δηλώσεις αυτόνομα. Επιπλέον, στο κτηματολόγιο, όπου υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις, οι διαδικασίες πλέον αυτοματοποιούνται μέσω ψηφιακών εργαλείων, ολοκληρώνοντας τις καταχωρίσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Υπουργός τόνισε επίσης τις προσπάθειες που γίνονται για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό, ώστε τα δεδομένα να παραμείνουν ανώνυμα. Επεσήμανε ότι τα δεδομένα αποτελούν έναν ανεκτίμητο «πλούτο».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα “AI factories”, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία «τοπικών οικοσυστημάτων» τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας τον ιδιωτικό τομέα με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο ζήτημα των γλωσσικών μοντέλων, επισημαίνοντας ότι, ενώ υπάρχουν εργαλεία ΤΝ που υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, «Δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβή είναι στη χρήση εξειδικευμένων όρων, όπως στην ιατρική ή τη μηχανική». Σε σύγκριση με τα αγγλικά, τα ελληνικά δεδομένα είναι περιορισμένα. Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη συλλογής δεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τις βιβλιοθήκες, τις εκδόσεις και την ΕΡΤ για το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, ανοιχτού τύπου γλωσσικό μοντέλο, υποστηριζόμενο από βιώσιμα data centers. Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη πρέπει πάντα να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο ώστε να αποτρέπει την τεχνολογία από το να κατευθυνθεί σε επικίνδυνες κατευθύνσεις.

Στο συνέδριο συμμετείχε ως ομιλητής και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Κωνσταντίνο Δήμο, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, ανέδειξε την καθοριστική συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στη διαχείριση κρίσεων. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως το κόστος της κλιματικής κρίσης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Παράλληλα με την ανθρώπινη εξειδίκευση και τις μάχιμες ομάδες «αιχμής», η ΤΝ ενσωματώνεται σταδιακά στην καθημερινότητά μας, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο.

Ο κ. Κικίλιας συνέχισε τονίζοντας πως η ΤΝ επαναπροσδιορίζει τους κανόνες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κρίσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία ενημερώνουν τους πολίτες εγκαίρως για επικείμενες φυσικές καταστροφές. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η Ελλάδα εξασφάλισε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις.

Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εκτός από την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, ελικοπτέρων και drones, αξιοποιούνται κάμερες και αισθητήρες με ενσωματωμένη ΤΝ, δορυφορικές εικόνες από διάφορες πηγές δεδομένων, καθώς και δισεκατομμύρια πληροφορίες από προηγούμενες πυρκαγιές και πλημμύρες, τα οποία αναλύονται για τη δραστική βελτίωση της αντίδρασης σε παρόμοιες κρίσεις.

Κλείνοντας, τόνισε ότι με αυτή τη συσσωρευμένη γνώση που προφέρει η ΤΝ ανοίγονται νέες προοπτικές. Το σύστημα Engage AI για παράδειγμα συνδέεται απευθείας με τα GPS των πυροσβεστικών οχημάτων και των εθελοντών, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η συνέργεια λοιπόν ανθρώπινου παράγοντα και τεχνητής νοημοσύνης συνεισφέρει τόσο στην ταχύτερη επέμβαση όσο και στην ακριβέστερη πρόβλεψη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όποτε υπήρξε κουλτούρα συνεργασίας, η Ελλάδα πέτυχε θαύματα».

Η ημέρα ξεκίνησε με την Μαριλένα Παππά, Senior Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα, η οποία υποδέχθηκε με ένα θερμό καλωσόρισμα τους συμμετέχοντες του 1ου ΑΙ & Digital Transformation Conference, με κεντρικό μήνυμα “Harness Technology – Change the Game” και αναφέρθηκε στη βασική θεματολογία του συνεδρίου η οποία είχε ως στόχο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την αξιοποίηση της ΤΝ στους οργανισμούς, οδηγώντας στην καινοτομία και χτίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό γρήγορο τεχνολογικά περιβάλλον. Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, o οποίος χαιρέτισε εγκάρδια τους παρευρισκόμενους και μίλησε για την αυξανόμενη ανάγκη να εξετάσουμε πώς η ΤΝ αναμορφώνει τον επιχειρηματικό κόσμο.

H πρώτη παρουσίαση της ημέρας, με θέμα “THE ERA OF HUMAN+. Leveraging AI to Augment Human Potential at Work” πραγματοποιήθηκε από τον keynote speaker JoshDrean, Co-Founder & Director of Employee Experience at The Work3 Institute, AI & Workforce Advisor, Harvard Innovation Labs, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό τις προκλήσεις και οι προοπτικές της ΤΝ στην παραγωγικότητα και την εργασία. Ο Josh επισήμανε ότι η ΤΝ αναμένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά πολλοί εργαζόμενοι βρίσκουν ότι αυξάνει τον φόρτο εργασίας, καθώς αφιερώνουν χρόνο για να διορθώνουν λάθη της. Η ΤΝ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ειδικά σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών. Πρέπει όμως να υιοθετηθεί στρατηγικά, με αναβάθμιση δεξιοτήτων και σωστή προετοιμασία. Νέες τεχνολογίες, όπως το Claude AI και τα έξυπνα γυαλιά, δείχνουν το μέλλον, αλλά η χρήση της ΤΝ πρέπει να γίνει με μέτρο και στόχο την ενίσχυση των ανθρώπων, όχι την αντικατάστασή τους.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Παναγιώτη Κουρή, CEO, Office Line, o οποίος μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις στην ενσωμάτωση της ΤΝ με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Μίλησε για το ότι το 87% των εταιρειών θεωρεί την ΤΝ ως σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της συνεργασίας και της δημιουργικότητας, όχι για τη μείωση των εργαζομένων.

Κατόπιν έλαβε χώρα το πρώτο panel discussion της ημέρας με τίτλο “The Role of AI in Shaping the Future of Financial Services” αναφορικά με το ρόλο της ΤΝ στη διαμόρφωση του μέλλοντος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ των Ισαβέλλα Βήτου, Chief Strategy & Ιntegration Officer, Allianz, Αλέξανδρο Εμμανουήλ, Chief Technology Officer, Τράπεζα Πειραιώς, Γιώργο Μαρίνο, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Καινοτομίας και Ψηφιακών Συνεργασιών, Εθνική Τράπεζα, Μαρίνα Ρίκου, Customer, Value and Data Management Director, Alpha Bank, Dr. Κωνσταντίνο Χατζησυμεών, Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασιών, ERGO Hellas. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Η Ισαβέλλα Βήτου μίλησε για το ότι η ΤΝ έχει αρχίσει να ενσωματώνεται δυναμικά στην Allianz, ανοίγοντας νέες προοπτικές στον τομέα της ανίχνευσης κινδύνων και της αυτοματοποίησης διαδικασιών. Μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών ΤΝ, η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης φωτογραφιών και της ανάγνωσης δεδομένων από ασφαλιστικά έγγραφα, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη και πιο ακριβή αξιολόγηση κινδύνων. Επίσης, η αυτοματοποίηση της διαχείρισης αποζημιώσεων θα επιταχύνει τις διαδικασίες, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών. Τόνισε ότι η ΤΝ δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να συμπληρώσει τις ικανότητές του, προάγοντας μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και καινοτομίας.

Η Μαρίνα Ρίκου ανέφερε ότι στην Alpha Bank, η ΤΝ αποτελεί βασικό στοιχείο στρατηγικής εδώ και χρόνια. Έχουν αναπτύξει e-learning μοντέλα για την ενίσχυση των εμπορικών δράσεων και έχουν ολοκληρώσει proof of concepts που χρησιμοποιούν δημιουργική ΤΝ. Επίσης, έχουν εισαγάγει ψηφιακούς βοηθούς που εξυπηρετούν τους πελάτες μέσω chatbot, προσφέροντας 24/7 υποστήριξη. Η εξατομίκευση υπηρεσιών μέσω ΤΝ επιτρέπει στην τράπεζα να προτείνει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, αναβαθμίζοντας την εμπειρία τους. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ενδυνάμωσης των ομάδων μας με ταλέντα που συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με κατανόηση της λειτουργίας της ΤΝ.

Η Γιώργος Μαρίνος από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας , ανέφερε πως η ΤΝ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής τους, με εξειδικευμένες μονάδες να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις. Η εθνική τράπεζα επενδύει στη διαχείριση εγγράφων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, προσδιορίζοντας τις ανάγκες και προσαρμόζοντας τις στρατηγικές της ανάλογα. Η ΤΝ λειτουργεί ως επιταχυντής, επιτρέποντας στα μέλη των ομάδων της να εστιάσουν σε πιο στρατηγικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα. Επίσης, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, προσφέρονται προσαρμοσμένες λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Αλέξανδρος Εμμανούηλ μίλησε για την υιοθέτηση της ΤΝ στην τράπεζα Πειραιώς η οποία εστιάζει στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη μείωση του ρίσκου. Μέσω της ΤΝ, παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες, αυτοματοποιούνται κρίσιμες λειτουργίες και ενισχύεται η ασφάλεια του οργανισμού. Η κεντρική ομάδα της τράπεζας αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις και εκπαιδεύει το προσωπικό, ενώ υλοποιεί 70 πρωτοβουλίες μέχρι το 2024. Με την αντικατάσταση του chatbot από προηγμένο AI assistant και τη δημιουργία εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων, η τράπεζα προχωρά δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την εμπειρία των πελατών της.

Ο Κωνσταντίνος Χατζησυμεών τόνισε ότι η ΤΝ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις στην εφαρμογή της. Η ποιότητα των δεδομένων και η διακυβέρνηση της ΤΝ είναι κρίσιμες για την επιτυχία. Η Ergo Hellas προχωρά σε οργανωτική αναδιάρθρωση με τη δημιουργία τμήματος αφιερωμένου στην ΤΝ και προγράμματα εκπαίδευσης για 1.800 άτομα έως το 2025. Η αναγνώριση αναγκών και στόχων είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή κατάλληλων λύσεων ΤΝ. Οι προκλήσεις είναι πολλές, όπως η έλλειψη ταλέντων και η συντήρηση των μοντέλων, αλλά με συστηματική προσέγγιση και στρατηγικές συμμαχίες, οι δυνατότητες της ΤΝ, μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο.

Το πλούσιο περιεχόμενο του συνεδρίου ενίσχυσε ο Σταύρος Σταυρινουδάκης, Analytics Business Unit Director, Performance, με την παρουσίαση “The Role of AI in Accelerating Digital Innovation and Transformation” όπου αναφέρθηκε στην ΤΝ και τον ρόλο που παίζει στην επιχειρηματική καινοτομία. Τόνισε πως μέχρι το 2025, αναμένεται ότι το 90% των οργανισμών θα ενσωματώνουν την ΤΝ στις διαδικασίες τους. Ωστόσο, μόλις το 4% αυτών έχει καταφέρει να επιλύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων, παρά την αισιοδοξία του 60% των CIOs που θεωρούν την ΤΝ αναπόσπαστο μέρος των στρατηγικών καινοτομίας τους. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η επεξηγηματικότητα των αποφάσεων της ΤΝ, καθώς μόνο όταν είναι κατανοητές οι λειτουργίες της, θεωρείται ασφαλής η χρήση της. Η ΤΝ βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η πρόληψη απάτης και η διαχείριση δημοσίων αιτήσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας σημαντικά οφέλη.

Το συνέδριο εμπλουτίστηκε περαιτέρω από την παρουσίαση του Νικήτα Κλαδάκη, General Manager, ADACOM με θέμα “Empowering Cyber Defense: AI-Driven XDR Unleashed”. Όπως τόνισε, για να προστατευτούμε αποτελεσματικά από τις κυβερνοεπιθέσεις, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι. Η ΤΝ δίνει τη δυνατότητα στους hackers να βελτιστοποιούν τον χρόνο επίθεσης, να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και να αποκτούν γρήγορα πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Η προετοιμασία απέναντι σε αυτές τις απειλές είναι κρίσιμη. Ένα προηγμένο μοντέλο ασφάλειας, όπως το AI-Driven XDR (Extended Detection and Response), προσφέρει ουσιαστική προστασία μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικοί πυλώνες αυτού του μοντέλου περιλαμβάνουν, την αναγνώριση και εκμάθηση χρηστών, ανίχνευση αποκλίσεων στη συμπεριφορά των συστημάτων για εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων, ανάλυση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον εντοπισμό επιθέσεων phishing, παρακολούθηση και προστασία δεδομένων σε περιβάλλοντα cloud.

Η αυτοματοποίηση μέσω ΤΝ βελτιώνει την απόκριση σε επιθέσεις, παρέχοντας στρατηγικά σχέδια και προτάσεις. Ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας παρακολουθεί συνεχώς την εφοδιαστική αλυσίδα και συνδυάζει ροές εργασιών και playbooks για άμεσες αντιδράσεις σε επιθέσεις phishing, malware και άλλες απειλές. Η διαρκής ετοιμότητα είναι το κλειδί για την αποτελεσματική αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων.

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον fireside chat ακολούθησε με τους Θεοδόση Τόμπρα, Managing Partner, CPA Law και τον Βασίλη Καρκατζούνη, Δικηγόρο Αθηνών, να συζητούν για Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Δημόσιο Τομέα. O Βασίλης Καρκατζούνης ανέφερε ότι ο δημόσιος τομέας αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος στην υιοθέτηση της ΤΝ με σκοπό τη διακυβέρνηση και την ταξινόμηση των συστημάτων. Ο κανονισμός AI Act, η πρώτη παγκόσμια νομοθεσία για την ΤΝ, εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ, θέτοντας κατηγορίες βάσει κινδύνου και τονίζοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια, ενώ απαγορεύει τη χρήση υψηλού κινδύνου συστημάτων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι προκύπτουν ανησυχίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με τις επιχειρήσεις να φοβούνται την υπερ-ρύθμιση. Η ΕΕ από την άλλη, επιδιώκει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος δεδομένων και γλωσσικών μοντέλων, καλώντας κάθε χώρα να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το άνοιγμα των κυβερνητικών δεδομένων και τη δημιουργία ανταγωνιστικών περιβαλλόντων. Το project Δαίδαλος, που αφορά τις εθνικές υποδομές και δεδομένα, είναι καθοριστικό για την προώθηση εθνικών προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη περισσότερων data centers. Μέσω του ανοίγματος των δεδομένων και της προώθησης της καινοτομίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να πειραματιστούν και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατία. Ολοκληρώνοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας απαιτεί ρεαλισμό, έξυπνες επιλογές και ενίσχυση των πόλων καινοτομίας, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την απλοποίηση της καθημερινής ζωής.

Ακολούθησε ο Αναστάσιος Μπακιρτζής, Team Leader Data Science, Ergoman, με τίτλο παρουσίασης “Boost your business applications with GEN AI: A converse with your application’s data perspective” όπου αναφέρθηκε στην ενίσχυση των επιχειρηματικών εφαρμογών με την βοήθεια της δημιουργικής ΤΝ. Παρουσίασε την αλληλεπίδραση ανθρώπου με την ΤΝ η οποία έχει μεταμορφωθεί ριζικά, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να αξιολογήσουν την ανταπόκριση της ΤΝ στις ανάγκες τους. Είναι ζωτικής σημασίας όπως δήλωσε, να επενδύσουμε στους χρήστες, προκειμένου να γίνουν πιο παραγωγικοί, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη και εκπαιδεύοντάς τους στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πλατφόρμα Monday.com, η οποία παρέχει ευελιξία στους χρήστες να προσαρμόσουν τις λειτουργίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να δημιουργήσουν αυτοματισμούς. Ο ψηφιακός βοηθός της πλατφόρμας κατανοεί τη δομή των δεδομένων και απαντά σε ερωτήματα των χρηστών, διευκολύνοντας τη διαχείριση των εργασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Όθωνας Μανής, Manufacturing Digitization & Data Management Director, Όμιλος Τιτάν με τίτλο παρουσίασης “Next Generation Operating Model through Digital Transformation”, όπου μίλησε για την επανάσταση που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην βιομηχανία. Η ψηφιακή παραγωγή επαναστατεί στη βιομηχανία, αναβαθμίζοντας τα εργαλεία παραγωγής και μειώνοντας το κόστος μέσω «έξυπνων συστημάτων συντήρησης». Αλγόριθμοι προβλέπουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ smart γιλέκα και κράνη μειώνουν τους κινδύνους για τους εργαζομένους. Στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, η ενέργεια και η παραγωγή ρυθμίζονται αυτόματα, και η ποιότητα ελέγχεται συνεχώς. Η Cem AI, η πρώτη ΤΝ για την παραγωγή τσιμέντου, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, με το 90% των παραγγελιών να γίνονται ψηφιακά. Η παραγωγή αυξάνεται με διψήφιους ρυθμούς, καθιστώντας τα προϊόντα πιο φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με το μέλλον να είναι αναμφίβολα ψηφιακό.

Η συνεδριακή μέρα συνεχίστηκε με το panel discussion “Leveraging AI for a smarter energy future – Opportunities and Risks” των Γιώργο Κωνσταντέλο, New Technologies & Digital CoEs, HELLENiQ ENERGY Digital , Αλέξανδρο Στεργίου, Chief Information Officer, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Ανδρέα Τζεραβίνη, Head of Cloud & Mobile Application, MOTOR OIL (HELLAS) S.A., και Κωνσταντίνο Φατόλα, CIO, Information Technology & Digital Strategy Division, Metlen Energy & Metals. Τη συζήτηση συντόνισε ο Πάρης Καραγιάννης, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Ο Ανδρέας Τζεραβίνης αναφέρθηκε στον τρόπο που η Motor Oil αξιοποιεί κλασικές μορφές ΤΝ, όπως ανάλυση τιμών εξοπλισμού και προληπτική συντήρηση. Η εταιρεία ενσωμάτωσε το ChatGPT στο τηλεφωνικό της κέντρο, ενώ με το AI Garage προσφέρει workshops για την υιοθέτηση της ΤΝ. Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνονται η υιοθέτηση social listeners και βελτιστοποίηση καταστημάτων, με την ΤΝ ως καταλύτη για τη βελτίωση των διαδικασιών και την ικανοποίηση των πελατών μέσω έξυπνων μετρητών.

Ο Κωνσταντίνος Φατόλας τόνισε την προσαρμοστικότητα της Metlen, που συνδυάζει το IT με το business για να ενισχύσει τις διαδικασίες ΤΝ. Η ΤΝ χρησιμοποιείται σε μοντέλα πρόβλεψης ενέργειας και αυτόματο κλείσιμο ραντεβού. Χρειάζονται όμως data scientists που είναι δυσεύρετοι καθώς και reskilling εργαζομένων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ο Αλέξανδρος Στεργίου επισήμανε ότι οι προμηθευτές ενέργειας μετασχηματίζονται σε παρόχους υπηρεσιών, με στρατηγικά έργα όπως το Conversation AI και υπηρεσίες που βοηθούν τους καταναλωτές να παρακολουθούν την ενεργειακή κατανάλωση. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών back-office και η ανάπτυξη μιας εταιρικής ιστοσελίδας που θα επιτρέπει στους πελάτες να αλληλοεπιδρούν εύκολα μαζί τους είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων τους.

Ο Γιώργος Κωνσταντέλος επισήμανε την ραγδαία εξέλιξη της ΤΝ και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύγκλιση και σύνθεση διαφορετικών τεχνολογιών της. Αναφέρθηκε στη μετάβαση από το παραδοσιακό business intelligence σε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και προσωπικούς βοηθούς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο παραγωγικό everyday AI και τις εξατομικευμένες λύσεις που αναπτύσσονται μέσω μηχανικής μάθησης, με κύρια πρόκληση την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Το στοίχημα είναι η αρμονική ενσωμάτωσή τους στο οικοσύστημα της εταιρείας, των προμηθευτών και των συνεργατών. Τέλος, ανέφερε ότι τα προβλεπτικά μοντέλα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση της απώλειας ενέργειας.

Το δεύτερο μέρος του 1ου AI & Digital Transformation Conference, της KPMG στην Ελλάδα ξεκίνησε με τον Χρήστο Παπανικολάου, Solutions Sales Manager, InTTrust S.A., ο οποίος μέσα από την παρουσίασή του “People and Data: The twin pillars for AI Business Transformation success” μίλησε για το ότι η επιτυχία της ΤΝ εξαρτάται από τη σωστή διαχείριση των δεδομένων, που αποτελούν τη βάση της τεχνολογίας αυτής. Μια νέα κατηγορία χρηστών, οι AI Power Users, αναδύεται στον επαγγελματικό χώρο, ικανοί να συνεργάζονται με ψηφιακούς βοηθούς, να πειραματίζονται με δεδομένα και εργαλεία της ΤΝ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών τους. Ωστόσο, πολλά δεδομένα παραμένουν σε παλιές υποδομές και ξεπερασμένες τεχνολογίες. Η αποδοτική διαχείριση δεδομένων είναι απαραίτητη για να καταστούν αυτά τα δεδομένα λειτουργικά και αξιοποιήσιμα. Στην κατεύθυνση αυτή, η INTTrust προσφέρει λύσεις που ενσωματώνουν την ΤΝ, επιτρέποντας στους οργανισμούς να μετατρέψουν τα δεδομένα τους σε χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης και στρατηγικής. Έτσι, οι οργανισμοί όχι μόνο βελτιώνουν τη λειτουργία τους αλλά και ενδυναμώνουν τη στρατηγική τους για το μέλλον.

Έπειτα τον λόγο έλαβε ο δεύτερος keynote speaker του συνέδριου, David Rowlands, Global Head of AI, KPMG. Μίλησε για την ΤΝ που αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες, φέρνοντας τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία. Παρά τη δυναμική της, η ΤΝ δεν είναι «μαγικό ραβδί», η δημιουργία μιας επιχειρηματικής υπόθεσης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική. Το Πλαίσιο Trusted AI της KPMG απευθύνεται στις προκλήσεις αυτές, διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις AI είναι βιώσιμες και αξιόπιστες. Από τη συνεργασία της KPMG με πελάτες προκύπτει ότι η TN μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία και την πειραματική προσέγγιση, επιτρέποντας στους οργανισμούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αλληλοεπιδρούν ουσιαστικά με τους πελάτες. Στην KPMG, έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Πλαίσιο AI που βοηθά τους οργανισμούς να αξιολογούν την πραγματική αξία των πρωτοβουλιών τους, εστιάζοντας σε ποσοτικά αποτελέσματα και την αντίληψη των εμπλεκομένων. Τέλος επεσήμανε ότι οι τεχνολογίες αιχμής, όπως η ΤΝ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της απόδοσης και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, συζήτησε τον αντίκτυπο του κανονισμού της ΕΕ για την ΤΝ, τη διακυβέρνηση της ΤΝ και τον ρόλο της KPMG στη διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Στη συνέχεια, η ElenaDrecheva, Managing Director, Konica Minolta Business Solutions Greece and Bulgaria, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση ΤΝ με σκοπό την επιχειρηματική ανάπτυξη. Η ΤΝ αναδεικνύεται σε υπερδύναμη για την επιτάχυνση των επιχειρηματικών λειτουργιών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, όπου το 65% των εργαζομένων δυσκολεύεται με το αυξημένο φορτίο εργασίας. Η ενδυνάμωση των υπαλλήλων μέσω της ΤΝ είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η φράση «τα δεδομένα είναι το νέο χρυσάφι» καταδεικνύει τη σημασία της ΤΝ στην ακριβή επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Παρά το 50% των εργαζομένων που ανησυχούν για την αξιοπιστία της, το 86% των ηγετών της πληροφορικής πιστεύει ότι η ΤΝ θα ενσωματωθεί στους οργανισμούς και θα συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την ακριβή αναγνώριση και οργάνωση δεδομένων, επεξεργαζόμενη συμβόλαια χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και προστατεύοντας ευαίσθητα δεδομένα. Δημιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές, καθιστώντας την τεχνολογία αξιόπιστο συνεργάτη για ανάπτυξη και επιτυχία.

Την σκυτάλη ανέλαβε ο Στέφανος Καραπέτσης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων στον Τομέα της Πληροφορικής, SKC, όπου με την παρουσίασή του “Empowering cyber-security with AI for behavioural authentication” επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η διαδικτυακή επικοινωνία αυξήθηκε σημαντικά, συνοδευόμενη από αύξηση της απάτης. Αυτό αύξησε την ανάγκη για αυθεντικοποίηση στις διάφορες πλατφόρμες. Η συμπεριφορική αυθεντικοποίηση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που εξετάζει χαρακτηριστικά όπως ο τρόπος πληκτρολόγησης, η τοποθεσία σύνδεσης, η συσκευή που χρησιμοποιείται και η κίνηση του ποντικιού. Η ΤΝ δημιουργεί ένα μοναδικό προφίλ χρήστη, το οποίο συγκρίνεται με προϋπάρχοντα δεδομένα για την αποφυγή απάτης, παράλληλα τα δεδομένα διασφαλίζονται ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα του χρήστη. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δεδομένα τους, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στις πλατφόρμες.

Ακολούθησε το τελευταίο panel discussion του 1ου “AI & Digital Transformation Conference” με τίτλο “AI in Retail, shaping the shopping & employee experience of the future” με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων στελεχών. Ο ΒασίληςΑδαμίδης, HR & Business Services Director, Nestle Greece/Cyprus/Albania, ο ΑντώνηςΓιαννόπουλος, CIO, Metro ΑΕΒΕ, ο ΛουκάςΔεληγιαννάκης, CTO Public Group & CEO Public NEXT και ο ΛεωνίδαςΣταυρόπουλος, CIO, Goody’s – everest Group of Companies, μοιράστηκαν τις απόψεις τους για το παραπάνω θέμα υπό τον συντονισμό του ΓιάννηΓκέκα, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

O Λεωνίδας Σταυρόπουλος τόνισε ότι η χρήση chatbots για την εξυπηρέτηση πελατών έχει σημαντικά βελτιώσει τη σχέση πελατών-εταιρειών, ενώ με την βοήθεια της ΤΝ εφαρμόζονται μοντέλα βελτιστοποίησης διαδρομών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ΤΝ βοηθά στην ανάγνωση τιμολογίων και οι αυτόματοι βοηθοί της παρέχουν πολλά οφέλη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην ξεκινάμε θέτοντας ερωτήσεις προς την ΤΝ, αλλά να επιτρέπουμε σε αυτήν να απαντά στα ερωτήματα που της υποβάλλουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα σωστά δεδομένα, θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Η ΤΝ στην παραγωγή διασφαλίζει ποσότητα και ποιότητα, προσφέροντας μεγάλες ευκαιρίες σε βιομηχανικό επίπεδο.

Ο Λουκάς Δεληγιαννάκης ανέφερε τα πρώτα βήματα για την υιοθέτηση της ΤΝ που περιλαμβάνουν τη στρατηγική στόχευση στη βελτίωση της εμπειρίας πελατών και εργαζομένων. Δημιουργώντας μια εξειδικευμένη ομάδα ΤΝ και υλοποιώντας μικρά έργα, μπορούμε να αποδείξουμε την αξία της ΤΝ και να την εφαρμόσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ένα χρήσιμο παράδειγμα είναι η δημιουργία chatbot για την παροχή γνώσης προϊόντων και τη διεκπεραίωση επιστροφών. Επίσης, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι πρόβλεψης και deep learning για την στήριξη των εργαζομένων στα καταστήματα.

Ο Αντώνης Γιαννόπουλος επισήμανε ότι η στρατηγική του οργανισμού του εστιάζει στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και στην παρέμβαση όπου οι εργαζόμενοί δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Η ΤΝ έχει μειώσει τις ελλείψεις και την υπερβολική αποθήκευση (overstock) στις παραγγελίες των καταστημάτων για επανατροφοδοσία. Μαθαίνει από τις συμπεριφορές και βελτιώνει τις παραγγελίες, επιστρέφοντας στα ιστορικά δεδομένα για να εντοπίσει τα αίτια μείωσης της κατανάλωσης. Κλείνοντας τόνισε ότι γίνεται επένδυση στα φυσικά καταστήματα για την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και σημαντικός στόχος είναι η σύνδεση του φυσικού κόσμου με τον online.

Ο Βασίλης Αδαμίδης μοιράστηκε με το κοινό του συνεδρίου σκέψεις σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει η ΤΝ σε περιόδους μεγάλων μετασχηματισμών (disruptions). Συνέχισε, προσθέτοντας ότι η ΤΝ αποτελεί ένα εργαλείο που απαιτεί ανοιχτή επικοινωνία, εκπαιδευτικά προγράμματα και παραδείγματα, ώστε να εξαλειφθούν ο φόβος και η ανασφάλεια. Έδωσε απτά παραδείγματα για το πώς η ΤΝ εξελίσσει τον τομέα της χονδρικής, δημιουργώντας εξατομικευμένες προσφορές. Στον τομέα του recruitment, ανέφερε πως η δημιουργία του avatar Ολίβια βελτίωσε τη διαδικασία προγραμματισμού συναντήσεων, επιτρέποντας στους υπεύθυνους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία, όπως η επικοινωνία με τους πελάτες. Παράλληλα, με τη δημιουργία εξατομικευμένων case studies για συγκεκριμένους ρόλους και tailor-made εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω avatars, παρουσιάζονται νέοι τρόποι εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το chatbot Εύα, το οποίο απαντά σε ερωτήσεις, φέρνοντας την τεχνολογία πιο κοντά στους ανθρώπους. Στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να εντοπίσουν τα κατάλληλα use cases και να προωθήσει τη διά βίου μάθηση.

Ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat με τίτλο “Unlocking AI transformation – The leaders’ point of view” ακολούθησε μεταξύ, του AliTahmasebi, Director of Solution Sales, STU Lead for Greece, Cyprus & Malta, Microsoft και του Άγγελου Βλαχόπουλου, Sales Manager, IBM Software Greece & Cyprus. Την συζήτηση συντόνισε ο Θανάσης Παύλου, Senior Manager, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Ο AliTahmasebi μίλησε για τη σωστή αξιοποίηση της ΤΝ στις επιχειρήσεις, αναφέροντας ως πρότυπο την Walmart στις ΗΠΑ, η οποία χρησιμοποίησε την ΤΝ για να αναδιαμορφώσει σημαντικά πολλές πτυχές της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Ανέπτυξε μια εφαρμογή δημιουργικής ΤΝ που κατανοεί τις ανάγκες των καταναλωτών. Η εφαρμογή επιλέγει προϊόντα για τον χρήστη, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με τα προϊόντα και τις ποσότητες. Ο καταναλωτής παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα και η εφαρμογή προτείνει την καλύτερη λύση, αλλάζοντας έτσι την εμπειρία του πελάτη, εξοικονομώντας χρόνο και ενισχύοντας τη σχέση εταιρείας-πελάτη. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ΤΝ έχουν την ευθύνη να τηρούν αρχές διαφάνειας και δικαιοσύνης. Τέλος, ανέφερε ότι η ΤΝ αυξάνει την αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού και την παραγωγικότητα, και επεσήμανε ότι το 78% των εργαζομένων χρησιμοποιούν την ΤΝ στη δουλειά τους, ενώ το 65% των προγραμματιστών επιτυγχάνουν ταχύτερους κύκλους παραγωγής, παράγοντας κώδικα που επιτρέπει την ανάπτυξη νέων εμπειριών για τους πελάτες.

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος τόνισε ότι τα μοντέλα ΤΝ είναι πολύτιμα για την πρόληψη της απάτης, καθώς εντοπίζουν ασυνήθιστες συναλλαγές και ύποπτες συμπεριφορές. Η ΤΝ έχει ενσωματωθεί σε πολλές λειτουργίες, όπως τα chatbots, που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και σε εργαλεία αναζήτησης και ανάλυσης πληροφοριών. Παράλληλα, εξυπηρετεί τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, καθιστώντας τις επιχειρήσεις πιο αποδοτικές. Τόνισε ότι η ισορροπία μεταξύ ρύθμισης και καινοτομίας είναι κρίσιμη για τη σωστή ανάπτυξη της ΤΝ με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει θέσει τα απαραίτητα πλαίσια, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να καινοτομούν. Το νομικό τμήμα και ο κλάδος της πληροφορικής παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της υπεύθυνης ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο Άγγελος Βλαχόπουλος έκλεισε παροτρύνοντας να ενισχύσουμε μια κουλτούρα που αποδέχεται την ΤΝ, καθώς η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς περιορισμούς.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του 1ου “AI & Digital Transformation Conference”, ο Χρήστος Λάτος, Deputy CEO, Ogilvy Greece, παρουσίασε πως η ΤΝ μεταμορφώνει τον κλάδο της διαφήμισης. Μίλησε για τις δυνατότητες που προσφέρει η ΤΝ, καθώς πλέον εργασίες πρώτου σταδίου εκτελούνται χωρίς ομάδες, αλλά μόνο χρησιμοποιώντας την ΤΝ. Στο Content Lab της Ogilvy, ένα περιβάλλον βασισμένο στην ΤΝ, παράγεται περιεχόμενο και εικόνες για πελάτες σύμφωνα με τα δεδομένα και τις οδηγίες τους, επιτρέποντας στις εταιρείες να δημιουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε πως «δεν είναι όλα ρόδινα στην ΤΝ», καθώς υπάρχουν περιπτώσεις εξαπάτησης και προκαταλήψεων όσον αφορά τα δεδομένα. Για να αντιμετωπιστούν αυτά, αναπτύσσονται ασφαλή και κλειστά μοντέλα ΤΝ, γνωστά ως “brains”, τα οποία ενσωματώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές των brands. Αυτά τα μοντέλα δημιουργούν κοινά “audience brains” στα οποία δοκιμάζονται καμπάνιες, “performance brains” κοκ. Κλείνοντας, τόνισε ότι με την πάροδο του χρόνου, τα brand brains μαθαίνουν και εξελίσσονται, βελτιώνοντας τη διαφημιστική στρατηγική και τη δημιουργικότητα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη Marily Nika, Ph.D, Gen AI Product Lead, Google. Απευθείας από το San Francisco, η βραβευμένη AI PM leader, μία από τις κορυφαίες εκπαιδεύτριες AI στον κόσμο, παρουσίασε ένα live workshop για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με τη χρήση εργαλείων δημιουργικής ΤΝ. Επεσήμανε ότι οι χρήστες επιζητούν προϊόντα ΤΝ που προσφέρουν εξατομικευμένες και μοναδικές εμπειρίες. Μίλησε για τη ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ μέσω machine learning, όπου τα συστήματα μαθαίνουν από δεδομένα και προσαρμόζονται, τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) που εστιάζει στη δημιουργία βέλτιστου περιεχομένου και για τη γενική

τεχνητή νοημοσύνη (AGI) που είναι το επίκεντρο ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών , καθώς και την υπερευφυή τεχνητή νοημοσύνη (ASI) που ξεχωρίζει με την ικανότητά της να υπερβαίνει απλές διαδικασίες, παράγοντας έργα καλλιτεχνικής και εννοιολογικής αξίας. Αναφέρθηκε στο multimodal AI το οποίο προβλέπεται να είναι το κυρίαρχο trend για το 2025. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στα συστήματα να επεξεργάζονται όχι μόνο κείμενο, αλλά και ήχο, εικόνες και άλλες μορφές δεδομένων ταυτόχρονα, κάνοντας τις αλληλεπιδράσεις πιο ανθρώπινες και συναισθηματικές. Κλείνοντας μίλησε για τα AI notebooks, που λειτουργώντας ως ψηφιακοί ερευνητές, προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας podcast από βίντεο, και δίνοντας στους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας.

