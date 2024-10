Το AI & Digital Transformation Conference της KPMG στην Ελλάδα έρχεται την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, με κεντρικό μήνυμα “Harness Technology – Change the Game”, για να καλωσορίσει κορυφαία στελέχη – CIO, CTO, COO, CDO, CFO, CMO από την Ελλάδα και το εξωτερικό – σε μια συναρπαστική ημέρα συζητήσεων, παρουσιάσεων, ανταλλαγής απόψεων και networking με επίκεντρο το AI και τις νέες τεχνολογίες.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας και της Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου, Head of Digital Innovation, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η οποία θα αναφερθεί στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα με AI υπηρεσίες μέσα από τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας και άλλα πολλά.

Τη σκυτάλη θα πάρει ο JoshDrean, Co-founder & Director of Employee Experience στο The Work3 Institute, AI & Workforce Advisor στο Harvard Innovation Labs και συν-συγγραφέας του Employment is Dead (Harvard Business Review Press, 2024), ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου πώς μπορούν να ευδοκιμήσουν οι εταιρείες τους στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο μέσω της χρήσης του ΑΙ.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα έχει η συζήτηση πάνελ με θέμα “The Role of AI in Shaping the Future of Financial Services”. Η Ισαβέλλα Βήτου,Chief Strategy & Ιntegration Officer,Allianz,ο Αλέξανδρος Εμμανουήλ, Chief Technology Officer, Τράπεζα Πειραιώς, ο Γιώργος Μαρίνος, Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας και Ψηφιακών Συνεργασιών, Εθνική Τράπεζα,η Μαρίνα Ρίκου, Customer, Value and Data Management Director, AlphaBankκαι οDr. Κωνσταντίνος Χατζησυμεών,Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασιών,ERGOHellasθασυζητήσουν για τον ρόλο του AI στη διαμόρφωση του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις του Παναγιώτη Κουρή, CEO, OfficeLine, του Σταύρου Σταυρινουδάκη, Analytics Business Unit Director, Performanceμε θέμα“The Role of AI in Accelerating Digital Innovation and Transformation” και τουΝικήτα Κλαδάκη, General Manager της ADACOM, ο οποίος στο πλαίσιο της παρουσίασής του με θέμα “Empowering Cyber Defense: AI-Driven XDR Unleashed” θα αναλύσει τα σημεία Security Challenges, Threat Landscape, Overview of AI-Driven AXDR, AI-Driven XDR Core Components, AI-Driven XDR Services.

Ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Θεοδόση Τόμπρα, Managing Partner, CPALaw και του Βασίλη Καρκατζούνη, Δικηγόρο Αθηνών, με θέμα “AI governance in the public sector”, όπου θα συζητηθούν πολύ σημαντικά θέματα όπως από τη θεωρία στην πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σχήματα διακυβέρνησης στο AI Act, η σχέση της διακυβέρνησης δεδομένων και ΑΙ για το δημόσιο τομέα και άλλα πολλά.

Πώς τα LLMs άλλαξαν την άποψη των επιχειρήσεων και των οργανισμών για τη τεχνητή νοημοσύνη; Πώς η αλληλεπίδραση των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους; Αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσει ο Αναστάσιος Μπακιρτζής, Team Leader Data Science, Ergoman μέσα από την παρουσίασή του με θέμα “BoostyourbusinessapplicationswithGENAI: Aconversewithyourapplication‘sdataperspective”.

O Όθωνας Μανής, Manufacturing Digitization & Data Management Director, Όμιλος Τιτάν θα παρουσιάσει με θέμα “Next Generation Operating Model through Digital Transformation” και θα απαντήσει σε ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως πώς έχει μεταμορφωθεί ο τρόπος εργασίας στον Όμιλο Τιτάν με τη χρήση του AI, τι σημαίνει «έξυπνο εργοστάσιο τσιμέντου του μέλλοντος», τι βαθμό έχει βελτιωθεί η παραγωγικότητα εφαρμόζοντας το πρόγραμμα καινοτομιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με θέμα “Leveraging AI for a smarter energy future – Opportunities and Risks” θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου.5 κορυφαία στελέχη μεγάλων οργανισμών – ο Γιώργος Κωνσταντέλος, Director Digital Technologies, HELLENiQEnergy, η Τζούλη Σίμου, Head of Data Management, ELPEDISON, ο Αλέξανδρος Στεργίου, Chief Information Officer, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, o Ανδρέας Τζεραβίνης, Head of Cloud & Mobile Application,MOTOROIL (HELLAS) S.A και ο Κωνσταντίνος Φατόλας, CIO, Information Technology & Digital Strategy Division, MetlenEnergy & Metalsθα μιλήσουν – μεταξύ άλλων – για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην επίτευξη ενός βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάρης Καραγιάννης, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η συζήτηση του Κωνσταντίνου Δήμου, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με το Βασίλειο Κικίλια, Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση, την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση των φυσικών καταστροφών», ενώ οDavidRowlands, Global Head of AI της KPMG σε μια διορατική ομιλία θα παρουσιάσει τα πιο σύγχρονα εργαλεία και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση και εφαρμογή της στρατηγικής AI με στόχο την ενίσχυση της δέσμευσης των πελατών και της εμπειρίας των εργαζομένων με τρόπο υπεύθυνο, αξιόπιστο και ασφαλή.

Η συνέργεια μεταξύ ανθρώπων και δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χρήστος Παπανικολάου, Solutions Sales Manager, InTTrustS.A θα παρουσιάσει το εξαιρετικά σημαντικό θέμα “PeopleandData: ThetwinpillarsforAIBusinessTransformationsuccess”, ενώ η Elena Drecheva, Managing Director, Konica Minolta Business Solutions Greece and Bulgaria, θα παρουσιάσει με θέμα “The Digital Imperative: Embracing AI for Business Growth” και θα απαντήσει πώς αλλάζει το τοπίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, πώς το AI λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης, πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια ανάπτυξης με τη χρήση του AI.

Θα ακολουθήσει το τρίτο πάνελ του συνεδρίου με θέμα “AI in Retail, shaping the shopping & employee experience of the future”. Ο ΒασίληςΑδαμίδης, HR & Business Services Director, Nestle Greece/Cyprus/Albania, o ΑντώνηςΓιαννόπουλος, CIO, Metro, o ΛουκάςΔεληγιαννάκης, CEO, Public Next και ο ΛεωνίδαςΣταυρόπουλος, CIO, Goody’s – Everest Group of Companies θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση και τις εμπειρίες τους σχετικά με το AI στο Retail. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιάννης Γκέκας, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Δύο ηγέτες της τεχνολογίας και του ΑΙ θα πραγματοποιήσουν ακόμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα “UnlockingAItransformation – Theleaders’ pointofview”.OAliTahmasebi, Director of Solution Sales, STU Lead for Greece, Cyprus, and Malta, Microsoftκαι ο Άγγελος Βλαχόπουλος, Sales Manager,IBMSoftwareθα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου πώς οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσουν την καινοτομία, να ενισχύσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική αξία. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Θανάσης Παύλου, Senior Manager, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Είναι μια συναρπαστική στιγμή να εργάζεται κάποιος στον κλάδο της διαφήμισης! Μέσα από την παρουσίασή του με θέμα “How AI is transforming the business of Advertising” ο Χρήστος Λάτος, Deputy CEO, Ogilvy Greeceέρχεται στο AI & Digital Transformation Conference της KPMG στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τη συναρπαστική παλέτα δυνατοτήτων που προσφέρει το ΑΙ ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και αναδιαμορφώνοντας το διαφημιστικό κλάδο. To συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της MarilyNika, Ph.D, Gen AI Product Lead, Google.

Το AI & Digital Transformation Conference θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά από την KPMG στην Ελλάδα με στόχο να εξοπλίσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων με τις γνώσεις και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την αξιοποίηση της δύναμης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στους οργανισμούς, οδηγώντας στην καινοτομία και «χτίζοντας» ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό γρήγορο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μέγας Χορηγός του συνεδρίου είναι η Performance Technologies, Διακεκριμένοι Χορηγοί οι εταιρίες Adacom, InTTrust, Officeline, Χορηγοί οι Ergoman, Konica Minolta και Mellon Group of Companies. Υποστηρικτές η Genesis Pharma και η i-DOCS.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο website https://bit.ly/aidigitra ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Senior Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα, τηλ. 6932365776.