Ξεπέρασε τους 900 συμμετέχοντες το Live streaming εκπαιδευτικό συνέδριο “LEAD THE WAY – Coaching & Leadership”,που διοργάνωσε η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος ( ΕΣΑΠΕ) www.esape.grσε συνεργασία με την GAMA Global Hellas www.gamahellas.com υπό την αιγίδα του ΕΕΑ, της ΕΑΕΕ και του ΕΙΑΣ. Το συνέδριο παρακολούθησαν στις 7 ιουνίου Συντονιστές & Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών.

Την εκδήλωση άνοιξε η κα Φανή Θεοφανίδου, ‘Brand & Marketing Strategist – Moderator’, προσφωνώντας τους επίσημους καλεσμένους, προβάλλοντας τον χαιρετισμό του κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου (Πρόεδρο ΕΕΑ), του κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου (Πρόεδρο ΕΑΕΕ) και της κας Νάντιας Σταυρογιάννη (Πρόεδρο ΕΙΑΣ).

Στην συνέχεια η κα Φανή Θεοφανίδου προσφώνησε τους εκπροσώπους των Gold Χορηγών: την κα Ανδρεανή Καλλιμάχου (Γεν.Δ/ντρια CNP Cyprialife), την κα Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη (Γεν.Δ/ντρια Eurolife), τον κ. Νικόλαο Χουλιάρα (Δ/ντή Πωλήσεων EUROLIFE FFH), τον κ. Ευάγγελο Οικονομόπουλο (Εμπορικό Δ/ντή Groupama Ασφαλιστική) και τον κ. Θοδωρή Ζαχαρόπουλο (Senior Manager, Sales Performance NN Hellas), οι οποίοι απηύθυναν ένα σύντομο χαιρετισμό.

Στο πάνελ GAMAGlobalHellasσυμμετείχαν τα μέλη του Board (Γεώργιος Ιορδανίδης, Κωνσταντίνος Ρούσσης, Ιωάννης Τοζακίδης, Γιώργος Γώγου και Καίτη Χαμπάκη) και αναπτύχθηκαν όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία παρέχονται στα μέλη της GAMA Global Hellas. Συντονιστής του πάνελ ο δημοσιογράφος κ. Λάμπρος Ρόδης.

Στην συνέχεια απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τον κ. Κωνσταντίνο Ρούσση (Πρόεδρο ΕΣΑΠΕ & τον κ. Εμμανουήλ Πετρόχειλο (Γεν. Γραμματέα ΕΣΑΠΕ) στον κ. Ιωάννη Τοζακίδη για την πολύτιμη προσφορά του στην ΕΣΑΠΕ ως Πρόεδρος για την περίοδο 2018-2023.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προβλήθηκε ένα εντυπωσιακό video από όλα τα συνέδρια.

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου ήταν :

Bonnie Godsman, President & CEO GAMA Global “Welcome speech”

Gary Schwartz, Executive Vice President, North Star Resource Group “Coaching to a Million Dollar Business”

Eric McDermott, Managing Partner & Financial Advisor, Pacific Advisors “Technology as an Advantage”

Amy Salo, Managing Partner, General Agent, Registered Principal, Forest Hills Financial Group “Recruiting and Selection in the new era”

Kristi Acree, Senior Managing Director, MassMutual Greater Philadelphia “Authentic Leadership”

Θοδωρής Σπηλιώτης, Author – Founder of the Athonian Management “The Monk who became CEO – 1000 years Athonian Management”

Δημήτρης Κάλλος, Business Processes Reengineering Expert “The extremely New Leadership Model”

Τα Μέλη του ΔΣ της ΕΣΑΠΕ κ.κ. Κωνσταντίνος Ρούσσης, Αντώνης Αλεξίου, Εμμανουήλ Πετρόχειλος, Βίλλυ Κωνσταντακοπούλου, Σωτήριος Κουφογεώργος, Αλέξανδρος Ιορδανίδης και Αριστείδης Τουπής, ευχαριστούν όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου:

Το Board GAMA Global Hellas

Το υποστηρικτικό προσωπικό της ΕΣΑΠΕ και της GAMA Global Hellas

της και της Τους Χορηγούς μας

Τις Αιγίδες

Τους συμμετέχοντες