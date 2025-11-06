Μια λαμπερή βραδιά στο Μουσείο Ακρόπολης σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας της AGORA Insurance, της νέας μεσιτικής εταιρείας της Ardonagh Greece, παρουσία ηγετικών στελεχών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, CEO ασφαλιστικών εταιρειών, μεσιτών, δημοσιογράφων και συνεργατών.

του Νίκου Μωράκη

Την εκδήλωση άνοιξε η Δώρα Αποστολοπούλου, Managing Director Operations που ηγείται της AGORA Insurance, μαζί με τον Γιάννη Πλεξίδα, Managing director Production, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους σε μια βραδιά που, όπως αποδείχθηκε, συμβολίζει μια νέα εποχή για τον θεσμό της διαμεσολάβησης στη χώρα μας.

Από το μηδέν σε έναν όμιλο σχεδόν 35 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ardonagh Greece, παρουσίασε το όραμα, την πορεία και τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της SRS και της AGORA Insurance, δύο εντελώς ξεχωριστών εταιρειών που σήμερα συνθέτουν έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

«Η Ardonagh Greece αποτελείται από δύο ξεχωριστές εταιρείες:

την SRS Group of Companies, μεσίτη αντασφαλειών, και

τη νέα μεσιτική AGORA Insurance,

που επικεντρώνεται στις ανάγκες των Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών», ανέφερε ο κ. Αντωνόπουλος. Ξεκινώντας το 2019 με μόλις 450.000 ευρώ έσοδα, η SRS μέσα σε έξι χρόνια εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που αναμένεται να κλείσει το 2025 με 25 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Παράλληλα, η νεοσύστατη AGORA Insurance —που ιδρύθηκε μόλις πριν από έξι μήνες— έχει ήδη επιτύχει κύκλο εργασιών 10 εκατομμυρίων ευρώ. Συνδυαστικά, οι δύο εταιρείες φτάνουν στα περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ένα επίτευγμα που ο ίδιος χαρακτήρισε «το καλύτερο παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν η συνεργασία βασίζεται σε σωστές αρχές».

Η Ardonagh επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα

Ο κ. Αντωνόπουλος υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του διεθνούς ομίλου Ardonagh, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς μεσίτες παγκοσμίως. «Η Ardonagh επένδυσε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματική αξία και εξαγορές στην Ελλάδα και σκοπεύει να επενδύσει επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη της στο έργο μας και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς», σημείωσε. Η AGORA Insurance έχει δύο ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους:

Να λειτουργήσει ως διαχειριστής ενοποίησης χαρτοφυλακίων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Να προσφέρει τεχνική κατάρτιση και εξειδικευμένο know-how σε σύνθετους κινδύνους, ενισχύοντας την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα των συνεργατών της.

Όπως τόνισε, η AGORA και η SRS είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες, η κάθε μια με αποκλειστικά δικά της πελατολόγια, γραφεία και συστήματα, όμως μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: την πίστη ότι η εξειδίκευση, η συνεργασία και η αξιοπιστία αποτελούν τους πυλώνες μιας υγιούς ανάπτυξης.

«Πίστεψαν σε εμάς περισσότερο απ’ ό,τι εμείς οι ίδιοι»

Ο κ. Αντωνόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη διαδρομή της συνεργασίας με την Ardonagh, τονίζοντας ότι η σχέση των δύο πλευρών ξεκίνησε από αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινό όραμα: «Η Ardonagh δεν ενδιαφέρθηκε για την πολιτική αστάθεια, ούτε για τον ανταγωνισμό. Πίστεψαν στο έργο μας και στο όραμά μας, ίσως και περισσότερο απ’ ό,τι εμείς οι ίδιοι. Και αυτό κάνει τη διαφορά».

Η εμπιστοσύνη της Ardonagh στην ελληνική αγορά

Από την πλευρά της Ardonagh Europe, ο CEO Conor Brennan εξήρε τη συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο και την ομάδα του: «Μετά την εξαγορά της SRS, είδαμε την Ελλάδα ως μια αγορά με τεράστιες προοπτικές. Οι συναντήσεις μας με τους Έλληνες μεσίτες ήταν παραγωγικές και μας έδειξαν πόσο ισχυρή είναι η τοπική αγορά. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο για την ευκαιρία και όλους τους Έλληνες συνεργάτες που αγκάλιασαν την πρόθεσή μας». Η Ardonagh, με παρουσία σε 150 χώρες και χιλιάδες επαγγελματίες παγκοσμίως, βλέπει στην Ελλάδα μια αγορά με δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και εξωστρεφούς επέκτασης.

David Ross: «Η Ελλάδα μας εμπνέει»

Ο David Ross, CEO του Ardonagh Group, ολοκλήρωσε την εκδήλωση με μια ιδιαίτερα ανθρώπινη αναφορά στη σχέση του ίδιου και της εταιρείας με την Ελλάδα: «Θαυμάζω βαθιά την ελληνική κοινωνία και την ιστορία της. Το αρχικό όνομα που σκεφτόμασταν για την Ardonagh ήταν ελληνικό — θα την λέγαμε Kairos. Τελικά διαλέξαμε ένα ιρλανδικό όνομα που σημαίνει “η θέα από την κορυφή του λόφου”, κάτι που πιστεύω πως συμβολίζει όσα θέλουμε να πετύχουμε μαζί στην Ελλάδα».

Ένα νέο κεφάλαιο για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα

Η δημιουργία της AGORA Insurance δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση, αλλά μια πλατφόρμα ανάπτυξης και καινοτομίας για ολόκληρη την ελληνική αγορά. Υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ενός επαγγελματία που ξεκίνησε από υπάλληλος πολυεθνικής και κατάφερε να δημιουργήσει έναν όμιλο με 35 εκατομμύρια ευρώ έσοδα μέσα σε έξι χρόνια, η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν μεσίτη διεθνούς εμβέλειας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η AGORA Insurance είναι η απόδειξη ότι όταν συνδυάζονται το όραμα, η τεχνογνωσία και η εμπιστοσύνη, η ελληνική ασφαλιστική αγορά μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα στους κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες.