Share on Facebook

Συμπληρώνοντας 32 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού των Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης», η διοργανώτρια εταιρεία – morax media – έχοντας αναβαθμίσει εξολοκλήρου τον διαγωνισμό δημιουργώντας:

νέους κανόνες συμμετοχής,

νέα κριτήρια αξιολόγησης

νέες κατηγορίες βράβευσης

δίνοντας παράλληλα την εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής της διοργάνωσης στην Grant Thornton

ανακοινώνει τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού τα οποία θα αξιολογήσουν τους φιναλίστ της διαδικασίας (Μεσίτες, Πράκτορες & Tied Agents) ψηφίζοντας ανά κατηγορία βράβευσης τους νικητές.

Πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς και όχι μόνο με εξειδίκευση στους τομείς δραστηριότητάς τους έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε Ασφαλιστικές Εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, μέσα επικοινωνίας & εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο Γιώργος Κώτσαλος, είναι διπλωματούχος Επιχειρηματικών Σπουδών και Εμπορίου από το London School of Foreign Trade και κάτοχος Associateship Diploma από το Chartered Insurance Institute. Διετέλεσε στην INTERTRUST/INTERAMERICAN Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως το 1984 και της ASSICURAZIONI GENERALI Greece έως το 1993.

Από το 2004 έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον Όμιλο ACHMEA, μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, που περιλαμβάνουν το Διοικητικού Συμβουλίου του EUREKO SIGORTA και το Διοικητικό Συμβούλιο της ασφαλιστικής εταιρείας AVERO Brussels (Βέλγιο, θυγατρική).

Ο κος Κώτσαλος είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέτοχος της Resolute, & της SIGFOX Hellas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dogus Hellas S.A ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στη PHOENIX METROLIFE EMPORIKI, τη PHOENIX Γενική Ασφαλιστική & στον Όμιλο INTERAMERICAN για 12 χρόνια διαδεχόμενος τον Δημήτρη Κοντομηνά. Τέλος έχει διατελέσει Πρόεδρος στη PHOENIX CREDIT, συν-διευθυντής στην TRS/VIGGAS Reinsurance και για τρεις θητείες Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. To 2013 απέσπασε το βραβείο Manager of the year.

Ο Ανδρέας Βασιλείου έχει τριακονταετή και πλέον υπηρεσία στο American International Group του οποίου υπήρξε Αντιπρόεδρος και Ανώτατο Στέλεχος για την Ευρώπη και στην American Life Insurance Company όπου ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και CEO Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και Chairman Μέσης Ανατολής ,Αφρικής και Νότιας Ασίας.

Η Άλκηστις Χριστοφίλου, είναι δικηγόρος με κύρια δραστηριότητα στο χώρο του εταιρικού δικαίου και της ιδιωτικής ασφάλισης και έχει άνω της εικοσιπενταετίας εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς, Μ&Α (εξαγορές και συγχωνεύσεις), μεταβιβάσεις ασφαλιστικών και γενικότερα εμπορικών χαρτοφυλακίων και επιχειρήσεων, αναπτυξιακά έργα (λ.χ. το έργο του ΤΑΙΠΕΔ για τη δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης φυσικού αερίου σε εξαντλημένο υποθαλάσσιο κοίτασμα κοντά στην Καβάλα), όπως και στην αδειοδότηση και στην χρηματοδότηση αυτών.

Στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης εξειδικεύεται στο θεσμικό και αδειοδοτικό πλαίσιο, όπως και στα θέματα της ασφαλιστικής σύμβασης. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εισαγωγή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την ιδιωτική ασφάλιση σε χώρες κατά την προενταξιακή φάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπροεδρεύει του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικής Επιστήμης (Association International de Droit des Assurances Europe).

Ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου είναι π. Σύμβουλος Διοίκησης για Ασφαλιστικά θέματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και π. Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών από το 2003. Είναι επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Πρακτορειακής, Μέλος ΔΣ της AstroBank Cyprus Insurance Agency Ltd και μέλος ΔΣ της Atlantic Insurance Co. Ltd Cyprus.

Τα τελευταία 40+ χρόνια έχει εργαστεί σαν CEO και Γενικός Διευθυντής στην Αγροτική Ασφαλιστική, την Αστήρ Ασφαλιστική, την Metrolife Γενικών, την Ελληνοβρετανική σαν Εντεταλμένος Σύμβουλος και για 15 χρόνια στην Εθνική Ασφαλιστική σαν Senior Director Πληροφορικής και κατόπιν του Εμπορικού τομέα.

Επίσης υπήρξε για μία δεκαετία μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών-Σκαφών, Γενικός Γραμματέας του ΕΙΑΣ, Μέλος επιτροπών του IUMI και Πρόεδρος της Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής LIMRA.

Ο Παναγιώτης Ξένος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακές σπουδές από το Brandeis University (Massachusetts USA), και το Boston University (Massachusetts, USA), καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο workshop από το York University (UK). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα («Αριστεία ΙΙ», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» του Υπουργείου Ανάπτυξης», κα.) και στην Ευρώπη (Fondazione Giacomo Brodolini and European Commission research program), καθώς και έχει εκπονήσει διάφορες οικονομικές μελέτες στον ιδιωτικό τομέα.

Η Ευγενία Τζώρτζη εργάζεται εδώ και 23 χρόνια ως οικονομική συντάκτης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μια από τις πιο έγκυρες πανελλαδικές εφημερίδες εγνωσμένου κύρους αρθρογραφώντας επίσης στο ψηφιακό ενημερωτικό μέσο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις των εκδόσεων της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, moneyreview.gr. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς δημοσιογραφικής της καριέρας έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών θεμάτων με εξειδίκευση στον τραπεζικό κλάδο, την Ιδιωτική Ασφάλιση, τις ρυθμιστικές/ εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά & επενδυτικά ταμεία. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με πτυχίο στα Οικονομικά & τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και απόφοιτος του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας.

Ο Λυκούργος Πέτροβας με μια επαγγελματική σταδιοδρομία που ξεπερνά τα 40 χρόνια έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην “Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Α.Ε.” όταν ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της AIG στην Ελλάδα από το 1951. Το 2004 ανέλαβε τη θέση του Chief Operating Officer (COO) στην AIG, εποπτεύοντας τα τμήματα Operations, IT,Customer Service & Claims. Στη συνέχεια προήχθη στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς επόπτευε το τμήμα Operations της AIG σε 11 χώρες. To 2014 εντάχθηκε στην AXA Ασφαλιστική Α.Ε. ως Chief Operations Officer, υπεύθυνος για όλες τις εργασίες ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης ζημιών της Εταιρείας, ενώ ήταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας.