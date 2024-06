Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 12ος παγκόσμιος εσωτερικός διαγωνισμός, Best of Belron® στη Λισαβόνα. Στο διήμερο event, οι 30 καλύτεροι τεχνικοί του ομίλου της Belron®, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά 3 γυναίκες τεχνικοί, διαγωνίστηκαν σε εργασίες επισκευής και αντικατάστασης εμπρόσθιου παρμπρίζ, αντικατάστασης πλαϊνού κρυστάλλου και θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ, καθώς επίσης και στην εργασία παραμετροποίησης κάμερας ADAS, για να κατακτήσουν τον τίτλο «Best of Belron® 2024». Την ελληνική ομάδα εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, τεχνικός της Carglass® από το 2021.

Οι 30 φιναλίστ, αφού αξιολογήθηκαν ως οι καλύτεροι τεχνικοί σε εθνικό επίπεδο, ταξίδεψαν στη Λισαβόνα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης παγκοσμίως. Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίστηκαν στα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, όπως ορίζονται από την παγκόσμια μέθοδο της Carglass® «Belron® Way of Fitting» (BWoF), και την ενδεδειγμένη χρήση των αποκλειστικών πατενταρισμένων εργαλείων που έχει αναπτύξει ο όμιλος. Μέσα από ένα διήμερο απαιτητικών δοκιμασιών, τον τίτλο «BestofBelron® 2024» κέρδισε ο David Chester, τεχνικός της Belron® Καναδά.

Το event συγκέντρωσε περισσότερους από 1.500 θεατές. Ανάμεσά τους έδωσαν το παρόν στελέχη από τον ασφαλιστικό κλάδο και κλάδο leasing, παγκόσμιοι προμηθευτές, συνεργάτες και εργαζόμενοι του ομίλου. Και αυτή τη χρονιά, η Ελληνική Αποστολή έδωσε το παρόν με πολλές συμμετοχές, αφού μαζί με την τεχνική και συντονιστική ομάδα της Carglass®, ταξίδεψαν στη Λισαβόνα σημαντικά στελέχη από ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες leasing.

Παράλληλα με το event, στον χώρο του Meo Arena πραγματοποιήθηκε έκθεση με τις νέες τάσεις στον κλάδο του κρυστάλλου και το παγκόσμιο συνέδριο Belron® Global Client Conference, στο οποίο καταξιωμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις εξελίξεις στην τεχνολογία των οχημάτων, καθώς και την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο των αυτοκινητοβιομηχανιών