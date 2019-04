Η Carglass® Εθνικός Υποστηρικτής στο Let’s do it Greece 2019!

Η Carglass® υπερήφανα υποστηρίζει το “Let’s do it Greece” όχι μόνο ως Εθνικός Υποστηρικτής, αλλά και έμπρακτα, μέσα από τη συμμετοχή της ομάδας ΕΚΕ της εταιρείας, “Πράξεις Ευθύνης”.

Το “Let’s do it Greece” αποτελεί τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, μία ημέρα το χρόνο, πραγματοποιούνται εκατοντάδες εθελοντικές δράσεις στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, όπου συμμετέχουν σχολεία, τοπικοί φορείς και οργανισμοί, σύλλογοι καθώς και άλλες ομάδες εθελοντών. Το “Let’s do it Greece” ξεκίνησε με αφορμή το όραμα μιας ομάδας μαθητών, που μέσα από το σχολείο έμαθαν να αγαπούν και να προάγουν τον εθελοντισμό. Το 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη προσπάθεια για ταυτόχρονες εθελοντικές δράσεις πανελλαδικώς. Η ημερομηνία διεξαγωγής της φετινής Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας “Let’s do it Greece 2019”, θα λάβει χώρα την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, ενώ η θεματική για φέτος είναι #Οικογένεια.

Η ομάδα ΕΚΕ της Carglass® θα συμμετάσχει οργανωμένα σε δύο δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

Αθήνα, θα καθαρίσουμε στις 10:00 το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” (https://www.letsdoitgreece.org/activities/3450)

Θεσσαλονίκη, θα καθαρίσουμε την πόλη, ξεκινώντας στις 11:00 από τη Ροτόντα και καταλήγοντας στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η Carglass® συνεχίζει να υπηρετεί πιστά το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και το αποδεικνύει έμπρακτα, με άξονα 3 βασικούς πυλώνες: τον Τρόπο Εργασίας (Ηθική και Δεοντολογία), το Περιβάλλον, και την Ανταπόδοση προς την Κοινωνία μέσω της εθελοντικής εργασίας. Εάν επιθυμείτε κι εσείς να αποτελέσετε μέρος αυτής της πανελλήνιας γιορτής του εθελοντισμού, δηλώστε σήμερα συμμετοχή στο www.letsdoitgreece.org ή ελάτε μαζί μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!