Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 9ος τοπικός διαγωνισμός της Carglass® Ελλάδας που διεξήχθη την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, για τη διεκδίκηση του τίτλου του καλύτερου τεχνικού της Carglass® Ελλάδας για το 2024. Μεγάλος νικητής ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, τεχνικός της Carglass® από το 2021, στο κατάστημα του Κορωπίου, Αττικής.

Το Best of Belron® Greece 2024 είναι ο ελληνικός εσωτερικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου τεχνικού για το 2024, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Carglass® Ελλάδας στον παγκόσμιο τεχνικό διαγωνισμό Best of Belron® που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Το Best of Belron® αποτελεί διαγωνισμό-θεσμό για τον όμιλο Belron® και επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί η δέσμευση και η τεχνική υπεροχή των τεχνικών του ομίλου σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία. Η αξιολόγηση των τεχνικών βασίζεται στα αυστηρά πρότυπα και τα κριτήρια ασφαλείας που ορίζει το «Belron® Way of Fitting» σε περιστατικά οχημάτων με συστήματα ADAS, όπου μετά την αντικατάσταση του εμπρόσθιου παρμπρίζ απαιτείται η εργασία της παραμετροποίησης της κάμερας ADAS.

Στο Best of Belron® Greece 2024, πέντε τεχνικοί διαγωνίστηκαν στην επισκευή και στην αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ οχημάτων και στην παραμετροποίηση κάμερας ADAS, για τη διεκδίκηση του τίτλου του καλύτερου τεχνικού της Carglass® Ελλάδας για το 2024. Ο τεχνικός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού ήταν ο Χριστόπουλος Κωνσταντίνος. Στον διαγωνισμό παρευρέθηκαν οι εργαζόμενοι της Carglass® και συνεργάτες της εταιρείας από το πανελλαδικό δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης.

Ο Διαγωνισμός Best of Belron® δεν αναγνωρίζει μόνο τη δέσμευση και την πολύτιμη γνώση των τεχνικών, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τον βασικό Σκοπό της Carglass®, που δεν είναι άλλος από το να ολοκληρώνει κάθε εργασία δίνοντας Λύσεις στα προβλήματα των Ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον.