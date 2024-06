Στον πολυχώρο Meo Arena στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας, 12-13 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί φέτος το Best of Belron®, ο εσωτερικός Παγκόσμιος Διαγωνισμός της μητρικής εταιρείας της Carglass®. Οι 30 φιναλίστ που εκπροσωπούν τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος Belron® θα δοκιμαστούν σε πέντε διαφορετικές εργασίες, με κριτήριο την ασφάλεια, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, έχοντας ως τελικό στόχο να κατακτήσουν τον τίτλο «Best of Belron® 2024».

Το Best of Belron® αποτελεί διαγωνισμό-θεσμό για τον όμιλο Belron®. To πρώτο Best of Belron® πραγματοποιήθηκε πριν από είκοσι δύο χρόνια, ενώ φέτος θα πραγματοποιηθεί η δωδέκατη διοργάνωση. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί η δέσμευση και η τεχνική υπεροχή των Ανθρώπων του ομίλου, που καθημερινά κάνουν τη Διαφορά, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα των Ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον. Η αξιολόγηση των τεχνικών θα βασιστεί στα αυστηρά πρότυπα και τα κριτήρια ασφαλείας που ορίζει το «Belron® Way of Fitting» σε περιστατικά αυτοκινήτων με συστήματα ADAS, όπου μετά την αντικατάσταση του εμπρόσθιου παρμπρίζ απαιτείται η εργασία της παραμετροποίησης της κάμερας ADAS.

Φέτος, την Ελληνική Ομάδα θα εκπροσωπήσει ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, τεχνικός της Carglass® Ελλάδος σε συμβατικά οχήματα και ειδικές κατασκευές. Στο τι θεωρεί ότι τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους απαντά: «Δεν θα ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Το μόνο που μπορώ να πω για μένα είναι ότι δουλεύω σκληρά για να μπορώ να παρέχω εξαιρετικά αποτελέσματα και πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα του ομίλου Belron.»

Το Best of Belron® πραγματοποιείται ως κομμάτι του Belron ® Global Client Conference, του παγκόσμιου συνεδρίου που αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις των αυτοκινητοβιομηχανιών. Στο φετινό συνέδριο κορυφαίοι ομιλητές του κλάδου πρόκειται να παρουσιάσουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία των οχημάτων, καθώς και την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο των αυτοκινητοβιομηχανιών.