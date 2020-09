Ύστερα από την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου Προγράμματος εκπαίδευσης για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα, με τίτλο CSR School, που έλαβε χώρα το 2019 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού πανεπιστημίου και επιχειρηματικού φορέα στη χώρα μας. Φέτος, πιστό στο πνεύμα της υπευθυνότητας, το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με τη μορφή 12 webinars διάρκειας 4 ωρών το καθένα.

Η πρωτοβουλία, την οποία συνδιοργανώνουν το CSR HELLAS, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικών με τη βιωσιμότητα,

να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και στην απορρέουσα υπεύθυνη εταιρική διοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση και καθοδήγηση των νεότερων επαγγελματιών και ερευνητών,

να αναδείξει τη σημασία της δημιουργίας αξίας με όρους βιωσιμότητας, που αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα, κάτι το οποίο αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο με την κρίση της πανδημίας.

Η σύγχρονη τάση οδηγεί τις εταιρείες να ενσωματώνουν στα επιχειρηματικά τους μοντέλα, τις αρχές της υπευθυνότητας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον μεταβάλλοντας τις συμβατικές πρακτικές εταιρικής λειτουργίας. Το CSR School έρχεται να προσφέρει τη γνώση και τα εργαλεία ώστε οι επαγγελματίες να εκπληρώσουν αυτό τον κοινωνικό σκοπό μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης, όπου το επιχειρηματικό μοντέλο εμποτίζεται με την κοινωνική πρόθεση και δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό, περιφερειακό θέμα.

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, καθώς και σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ολιστική και σε βάθος γνώση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσω 12 θεματικών ενοτήτων συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς που προέρχονται από διεθνή πανεπιστήμια και φορείς, όπως το Wharton, University of Pennsylvania και ο ΟΟΣΑ, πρακτικά παραδείγματα από επαγγελματίες-στελέχη των μελών του CSR Hellas καθώς και διαδραστικούς διαλόγους ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους διδάσκοντες.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

1. Εισαγωγή στο πλαίσιο

2. Ηγεσία

3. Αξία

4. Διακυβέρνηση

5. Εφοδιαστικές αλυσίδες

6. Περιβάλλον

7. Κυκλικότητα

8. Εργαζόμενοι

9. Οικονομία

10. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (reporting)

11. Επενδύσεις

12. Συνεργασίες

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η προσφορά για μειωμένο κόστος συμμετοχής, στις early bird εγγραφές, ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://csr-school.eu/).