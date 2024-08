Share on Facebook

Στο χρονοδιάγραμμα της πτώχευσης της γερμανικής εταιρείας FWU AG, την αναστολή των πληρωμών που ζήτησε η θυγατρική της στο Λουξεμβούργο FWU Life Insurance Lux S.A. («FWU Luxembourg») και την εποπτεία αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η EIOPA.

Τι συνέβη;

Την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, η γερμανική εταιρεία χαρτοφυλακίου FWU AG υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας στο Τοπικό Δικαστήριο του Μονάχου λόγω υπερχρέωσής της (δείτε εδώ). Η εταιρεία διαθέτει δύο ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν ασφαλισμένους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία.



Την ίδια ημέρα, η FWU Luxembourg ενημέρωσε τον εθνικό επόπτη της, την Commissariat aux Assurances (CAA), που επίσης ενεργούσε ως επόπτης του ομίλου, ότι η εταιρεία δεν συμμορφωνόταν πλέον με τις εποπτικές απαιτήσεις κεφαλαίου της (δείτε εδώ). Για την προστασία των συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων, η CAA αποφάσισε στις 23 Ιουλίου 2024 να δεσμεύσει τα αντιπροσωπευτικά περιουσιακά στοιχεία της FWU Luxembourg που κατείχε στα πιστωτικά ιδρύματα και ανέστειλε όλες τις εξερχόμενες πληρωμές.



Στις 24 Ιουλίου 2024, η FWU Luxembourg υπέβαλε αίτηση αναστολής πληρωμών στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Στις 2 Αυγούστου 2024, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου αποδέχθηκε την αναστολή πληρωμών που είχε καταθέσει η επιχείρηση και διόρισε τον Maître Yann Baden ως διαχειριστή για την παρακολούθηση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων από τον ασφαλιστή (δείτε εδώ). Ο διαχειριστής πρέπει να δώσει γραπτές εξουσιοδοτήσεις για όλες τις πράξεις και αποφάσεις της FWU Luxembourg. Η αναστολή πληρωμής περιορίζεται σε περίοδο έως έξι μήνες.



Η άλλη θυγατρική του Ομίλου FWU, η FWU Life Insurance Austria AG («FWU Austria»), εποπτεύεται από την Αυστριακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FMA). Η FMA βρίσκεται σε εντατική επαφή με τον επόπτη του ομίλου (CAA) και με τη διοίκηση της FWU Austria. Έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τις συνεχείς δραστηριότητες της FWU Austria και να προστατεύσει τους ασφαλισμένους της αυστριακής θυγατρικής. Η FWU Austria δεν είναι σε κατάσταση αφερεγγυότητας και συνεχίζει τις τακτικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Προς το παρόν δεν αναλαμβάνει νέα επιχείρηση.

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές;



Οι εποπτικές αρχές έχουν εντολή να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των αντισυμβαλλομένων και έχουν ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για την FWU Λουξεμβούργου ή διακοπή της αναδοχής νέων επιχειρήσεων.



Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος δράσης για τους αντισυμβαλλόμενους για να λάβουν μια ενημερωμένη οικονομική απόφαση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης (επί του παρόντος υπό εξέταση), των όρων και προϋποθέσεων της ασφαλιστικής σύμβασης, των ειδικών διατάξεων των συμβάσεων και της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και άλλων σχετικών εθνικών νόμων.



Προτού λάβει αποφάσεις, η EIOPA ενθαρρύνει τους αντισυμβαλλομένους να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβολαίων τους και να αναζητήσουν επαγγελματική συμβουλή (π. ).



Για την FWU Luxembourg, το Δικαστήριο έχει διορίσει έναν ανεξάρτητο ειδικό διαχειριστή για να διαχειρίζεται προσωρινά τη θυγατρική. Ο ειδικός διαχειριστής αξιολογεί την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και έχει στη διάθεσή του έως και έξι μήνες για να εντοπίσει μια λύση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από αναδιάρθρωση έως εκκαθάριση.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι αντισυμβαλλόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου και της εθνικής εποπτικής αρχής της χώρας διαμονής τους.



Αυστρία – Finanzmarktaufsicht

Βέλγιο – L’Autorité des services et marchés financiers

Γαλλία – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Γερμανία – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Ιταλία – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Λουξεμβούργο – Commissariat aux Assurances

Ισπανία – Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, είναι σημαντικό να είστε ενημερωμένοι. Η EIOPA θα ανανεώσει αυτήν τη σελίδα καθώς θα είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ποιος εποπτεύει;



Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εποπτείας της ΕΕ, η καθημερινή εποπτεία ανήκει στις εθνικές αρμόδιες αρχές, χωρισμένη μεταξύ των αρχών καταγωγής (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προληπτικής εποπτείας) και των αρχών υποδοχής (κυρίως για θέματα διανομής). Στις πρόσθετες αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών ομίλου περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες των υποκαταστημάτων και εκείνες που πραγματοποιούνται βάσει της αρχής της «δωρεάν παροχής υπηρεσιών». Όλες οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της εποπτείας των διασυνοριακών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με το υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) έχει περιορισμένες εξουσίες παρέμβασης και ασκεί το ρόλο του συντονιστή, του επόπτη και του διαμεσολαβητή.

Σε διασυνοριακές περιπτώσεις, η EIOPA συντονίζεται στενά με τις σχετικές εθνικές αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων μέσω σχολών εποπτών και πλατφορμών συνεργασίας. Ο κύριος ρόλος της EIOPA στα κολέγια είναι να προωθεί αποτελεσματικές και αποδοτικές εποπτικές δραστηριότητες, να αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτίθενται ομάδες, να επιβλέπει τα καθήκοντα που εκτελούνται από τις εθνικές εποπτικές αρχές και να ενθαρρύνει τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών που σχετίζονται με την εποπτεία του ομίλου. Η EIOPA δημιουργεί και συντονίζει πλατφόρμες συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Η EIOPA μπορεί να ζητήσει από τις ΕΑΑ να παράσχουν τις απαραίτητες και έγκαιρες πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας. Ωστόσο, οι αποφάσεις επίβλεψης και εκτέλεσης εμπίπτουν και παραμένουν στην αρμοδιότητα του ή των προϊσταμένων της χώρας προέλευσης.

Ειδικότερα, στην παρούσα περίπτωση, η EIOPA συντονίζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την προώθηση της καλής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι θιγόμενοι ευρωπαίοι αντισυμβαλλόμενοι αντιμετωπίζονται δίκαια και δίκαια, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή πού αγόρασαν το ασφάλιση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι άδειες τόσο των λουξεμβουργιανών όσο και των αυστριακών επιχειρήσεων δεν έχουν ανακληθεί. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της EIOPA.