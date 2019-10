Ένοχος για ασφαλιστική απάτη 77 εκατ. Έλληνας εφοπλιστής

“Έλληνας εφοπλιστής σκηνοθέτησε πειρατεία και εμπρησμό στο τάνκερ του με στόχο να εισπράξει 77 εκατομμύρια λίρες από την ασφάλιση του πετρελαιοφόρου, αποφάνθηκε δικαστής του Λονδίνου”. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg που υπογράφεται από τους Franz Wild και Kit Chellel. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρθρογράφων το 2011, ο Μάριος Ηλιόπουλος δελέασε τον καπετάνιο, τον πρώτο μηχανικό του πλοίου και 7 άντρες του λιμενικού της Υεμένης να συμμετάσχουν σε συνομωσία για δηθεν πειρατεία στο τάνκερ του. Μετά απο δικαστικές διαμάχες ετών ο διαστής απέρριψε την αξίωση εταιρείας Suez Fortune Investments, συμφερόντων του Ηλιόπουλου για αποζημίωση από ασφαλιστικές.

Ο δικαστής Nigel Teare δήλωσε ότι “τα κίνητρα των ενόπλων δεν ήταν να κλέψουν ή να ζητήσουν λίτρα για το πλοίο Brillante Virtuoso αλλά να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη να διαπράξει απάτη”. Η ιστορία της καταστροφής του Brillante Virtuoso δεν περιορίζεται όμως εκεί όπως αναφέρεται στο Bloomberg, καθώς στην ιστορία υπάρχει και η δολοφονία νός Βρετανού επιθεωρητή ο οποίος προσελήφθη για να ερευνήσει την υπόθεση. Ο Επιθεωρητής δολοφονήθηκε από έναν άγνωστο άνδρα στην Υεμένη στη διάρκεια των ερευνών του.

Η πειρατεία

Οι συνήγοροι της Suez Fortune και η ασφαλιστική εταιρεία Talbot Underwriting Ltd., δεν απάντησαν στα email του Bloomberg για σχολιασμό. Επίσης το Bloomberg δεν μπορούσε να μιλήσει με τον κ. Ηλιόπουλο και την εταιρεία του στην Ελλάδα . Την Δευτέρα, ο δικαστής δήλωσε ότι ο Ηλιόπουλος, ο οποίος αγόρασε οκτώ τάνκερ στο διάστημα 2004–2008, έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του διότι το τάνκερ άρχισε να χάνει χρήματα μετά την κατάρρευση της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών το 2008. “Ο Ηλιόπουλος” αναφέρει ο δικαστής “είχε κίνητρο να υποστεί το σκάφος του ζημίες από τη φωτιά, κυρίως, για να αιτηθεί συνολικές απώλειες ύψους περίπου 77 εκατομμυρίων λιρών. Αν αυτό πετύχαινε θα έλυνε σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή ο ίδιος και οι εταιρείες του”… Ο Ηλιόπουλος είχε υποστηρίξει ότι οι δικηγόροι της Talbot Underwriting Ltd., οι ασφαλιστές, είχαν παραβιάσει τον νόμο, χρησιμοποιώντας ιδιωτικούς ανακριτές για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ιατρικά αρχεία, λεπτομέρειες διαβατηρίου και στοιχεία πτήσεων για τον ίδιο και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του. Οι δικηγόροι της ασφαλιστικής από την άλλη πλευρά τον κατηγόρησαν ότι ήταν πίσω από την υποκλοπή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Οι συμπτώσεις

“Κάτι απίθανο μπορεί να συμβεί. Αλλά όταν σειρά από απίθανα συμβαίνουν σε μία σύντομη περίοδο, τότε είναι δύσκολο να αποδεχτεί κανείς ότι είναι συμπτώσεις”. Αυτά είναι τα λόγια του δικαστή Teare για την υπόθεση του τανκερ σύμφωνα με το insurancebusinessmag. Τα στοιχεία που οδήγησαν προς αυτή την κατεύθυνση τον δικαστή ήταν αρκετά. ¨Ενα από αυτά και οι ενέργειες του καπετάνιου, ο οποίος δεν σήμανε συναγερμό όταν αντιλήφθηκε τους ένοπλους πειρατές. Ο πρώτος μηχανικός παρέμεινε στο πλοίο δύο ώρες μετά από την αποχώρηση των πειρατών αλλά δεν εφάρμοσε το πρωτόκολλο για την κατάσβεση φωτιάς. Για αυτούς τους λόγους και η κοινοπραξία που ασφάλισε το πλοίο – Talbot Underwriting Ltd, Hiscox Dedicated Corporate Member Ltd, QBE Corporate Ltd, Chaucer Corporate Capital (No.2) Ltd, Markel Capital Ltd, Catlin Syndicate Ltd, Aprilgrange Ltd, Brit UW Ltd, Novae Corporate Underwriting Ltd και GAI Indemnity Ltd – όπως και ο επιθεωρητής που δολοφονήθηκε υποστήριξαν ότι η φωτιά μπήκε σκόπιμα στο τάνκερ.

Πηγή: Bloomberg, insurancebusinessmag, maritime-executive.com