Από τον μήνα Μάρτιο και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η KPMG στην Ελλάδα πραγματοποίησε τη σειρά podcasts #InspireInclusion Talks, όπου διακεκριμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο και την ναυτιλία, την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και τον πολιτισμό μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει καθώς και τις επιτυχίες τους, εμπνέοντάς μας με το ήθος και την αφοσίωσή τους.

Τα στελέχη της KPMG στην Ελλάδα, Άρτεμις Πάνου, Έφη Αδαμίδου, Νιόβη Σαρρή και Αλκιβιάδης Σιαράβας διετέλεσαν συντονιστές αυτών των podcast συζητήσεων, οι οποίοι εστιάζουν σε ουσιώδη ζητήματα, όπως η ισότητα, η διαφορετικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Μέσω ανοιχτών και ειλικρινών διαλόγων, αναλύουν στρατηγικές για την ενίσχυση της ένταξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, επιδιώκοντας να οικοδομήσουν ένα μέλλον που προάγει ίσες ευκαιρίες και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Για πρώτη φορά στη σειρά #InspireInclusion Talks εντάσσονται δυο video podcasts με πρωταγωνίστριες τις κυρίες Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Μυλαίδη Στούμπου, Περιφερειακή Διευθύντρια της Microsoft και Πρόεδρος της επιτροπής Women in Business, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, οι οποίες μετρούν σημαντικά επιτεύγματα σε θέματα συμπερίληψης και έχουν αγωνιστεί για την κοινωνική δικαιοσύνη στην εργασία και την κοινωνία.

Οι διακεκριμένες προσωπικότητες που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την αντίληψη της έννοιας της συμπερίληψης τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τους βίο είναι οι: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Ράνια Αικατερινάρη, Senior Advisor & Independent Board Director, Στέλλα Κάσδαγλη, Συγγραφέας και Συνιδρύτρια της inc.lude και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women On Top, Μελίνα Ταπραντζή, Ιδρύτρια Wise Greece και Earth & Co, Φραγκίσκος Μονογυιός, Chief Commercial Officer Adnetwork at Adweb & Advisory board member of Sherpa Society, Δανάη Μπεζαντάκου, CEO, Navigator Shipping Consultants & Concept Founder, Young Executives Shipping (YES) FORUM, Ελένη Ακτύπη, Managing Director, WE LEAD, Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια στον Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και Θέτιδα Γούλιου, COO, Ε-food.

Ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά «Κατά την προηγούμενη χρονιά, η σειρά podcasts #EmbraceEquity talks εστίασε σε θεμελιώδη ζητήματα για την οικοδόμηση μίας δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Φέτος, με τη σειρά #Inspireinclusion talks, συνεχίζουμε αυτόν τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που μας εμπνέουν και πρωτοβουλίες που λειτουργούν ως «φάροι ελπίδας» για ένα μέλλον γεμάτο ίσες ευκαιρίες για όλους. Μάλιστα, είμαι περήφανος για όλες και όλους τους καλεσμένους των video και audio podcasts, ωστόσο ξεχωρίζω την τιμή που μας έκανε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη σε μια συγκυρία που την φέρνει στο προσκήνιο για την κυβερνητική πρόοδο σε θέματα ίσων ευκαιριών.

Η KPMG, πιστή στην ακλόνητη δέσμευσή της για ισότητα και συμπεριληπτικότητα, εστιάζει έμπρακτα στην αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού όλων των μελών του ανθρώπινου δυναμικού της. Ήδη από το 1995, η εταιρεία μας έσπασε τα στερεότυπα, όντας η πρώτη ανάμεσα στις “BIG 4” στην Ελλάδα που ανέδειξε γυναίκα συνεταίρο, την Δήμητρα Καραβέλη. Σήμερα, το 55% των εργαζομένων μας αποτελείται από γυναίκες, ενώ η εταιρεία μας διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας και δράσεων σε θέματα ισότητας και ενσωμάτωσης. Πιστεύουμε αδιαμφησβήτητα ότι η ισότιμη ένταξη όλων, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιασδήποτε άλλης διαφορετικότητας, αποτελεί θεμέλιο λίθο για την πρόοδο και την ευημερία μίας κοινωνίας.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα podcasts, να ακούσετε και να δείτε inspiring ιστορίες, να μοιραστείτε τις δικές σας σκέψεις και να συμβάλλετε ενεργά στην υλοποίηση μίας κοινωνίας όπου η συμπεριληπτικότητα δεν αποτελεί απλά στόχο, αλλά καθημερινή πραγματικότητα.Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον γεμάτο ίσες ευκαιρίες για όλους!»

Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες podcast της KPMG στην Ελλάδα σε YouTube, website, Apple Podcasts, Google, και Spotify.

Ευχαριστούμε το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος για τη φιλοξενία στα στούντιο τους για την πραγματοποίηση των “#InspireInclusion Talks”.