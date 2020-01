Επιχειρηματικός ακτιβισμός: Το “think outside the box” του CSR

«Μην αφήσεις τη δυσκολία να σε σταματήσει. Γίνε ακτιβιστής. Στάσου απέναντι στις μεγάλες ανισότητες. Θα είναι μια από τις σπουδαίες εμπειρίες της ζωής σου.» Αυτή δεν είναι η φράση ενός γνωστού ακτιβιστή, αλλά ενός δισεκατομμυριούχου.

Editorial του Νίκου Μωράκη (Λεύκωμα ΕΚΕ 2019, Βιώσιμη Ανάπτυξη Think Outside the Box)

Αυτό είπε σε ομιλία του προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ο ιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, δείχνοντας καθαρά την άποψή του περί επιχειρηματικού ακτιβισμού. Και ο Bill Gates δεν είναι ο μόνος, καθώς οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια στρέφονται σε διάφορες μορφές ακτιβισμού ενεργώντας σε ζητήματα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά.

