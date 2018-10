Ευρωπαϊκή Πίστη: Συμμετοχή των εργαζόμενων στο «Greece Race For The Cure»

Ο Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε ενεργά για ακόμη μια χρονιά, με πλήθος εργαζόμενων στον αγώνα «Greece Race For The Cure», την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα.

Το μεγάλο αυτό γεγονός, με κεντρικό σύνθημα «Χαράζουμε δρόμο ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού», διοργάνωσε για 10η χρονιά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της Οργάνωσης Susan G. Komen For The Cure.

Περισσότεροι από 40.000 συμμετέχοντες, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, βρέθηκαν στο Ζάππειο την Κυριακή 07/10 και ενίσχυσαν τη δράση του Συλλόγου, λαμβάνοντας μέρος είτε στον Αγώνα Δρόμου (5km), είτε στην διαδρομή περιπάτου (2km).

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και οι θυγατρικές της, Alter Ego Facilities Management και Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, συνέβαλαν δυναμικά στο γεγονός, με συμμετοχή των εργαζόμενων στις διαδρομές της εκδήλωσης. Σκοπός της παρουσίας των εργαζόμενων είναι η στήριξη των προσπαθειών του Συλλόγου σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για το θάρρος, την ελπίδα, τη δύναμη, τη ζωή.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα Συλλόγους και Δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και στην πρόληψη.