GAMA-ΠΣΣΑΣ “πάνε την ομάδα σας σε άλλο επίπεδο”

Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής το ετήσιο συνέδριο των GAMA και ΠΣΣΑΣ, που θα επικεντρωθεί σε καίρια ζητήματα για την ασφαλιστική αγορά.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κορυφαίους ομιλητές, να θέσουν ερωτήσεις αλλά και να συμμετάσχουν εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα “Building a Future Facing Financial Practice”, από τον κ. Gary Schwartz.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν οι κ.κ. Bonnie Godsman, Chief Executive Officer, GAMA International, Joe Jordan, Inspirational speaker and behavioral finance expert, ο συγγραφέας του βραβευμένου βιβλίου “Living a Life of Significance” (Acanthus Publishing, 2013), Athan Vorilas, CLU, CMFC, CLTC, President / Managing Partner of Lighthouse Financial Network, LLC, Gary Schwartz, CLU, ChFC, CRPC, Senior Vice President Advisor Growth & Development, North Star Resource Group και Μάκης Βασιλείου, Senior HR , Leader Chief Trainer,Sales Expert.