ΠΣΣΑΣ & GAMA: “ACT – Move your team to the next level”

Ο ΠΣΣΑΣ σε συνεργασία με την GAMA Hellas διοργανώνει εκπαιδευτικό συνέδριο στις 9 & 10/2/2018, στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με τίτλο “ACT – Move your team to the next level” με επίκεντρο τις νέες τάσεις και προκλήσεις στην Ασφαλιστική αγορά.

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι:

η Bonnie Godsman, Chief Executive Officer, GAMA International

ο Joe Jordan, Inspirational speaker and behavioral finance expert, is the author of the award-winning book “Living a Life of Significance” (Acanthus Publishing, 2013)

ο Athan Vorilas, CLU, CMFC, CLTC, President / Managing Partner of Lighthouse Financial Network, LLC

ο Gary Schwartz, CLU, ChFC, CRPC, Senior Vice President Advisor Growth & Development, North Star Resource Group.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα “Building a Future Facing Financial Practice”, από τον κ. Gary Schwartz.

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το GAMA International’s LAMP και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ασφαλιστική αγορά λόγω των διακεκριμένων ομιλητών και των εξειδικευμένων θεμάτων που θα αναπτυχθούν.

Το Συνέδριο είναι το 6ο κατά σειρά το οποίο πραγματοποιείται με βασικούς ομιλητές από την GAMA International και το 4ο από την ίδρυση της GAMA Hellas.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την πολύτιμη στήριξη Ασφαλιστικών Εταιριών-χορηγών.

Για ενημέρωση του κόστους συμμετοχής αλλά και τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου (210 9242707 & 210 9221573, υπεύθυνη: κ. Ρούλα Τσεκουρλούκη, γραμματεία του Συνδέσμου) ή απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ