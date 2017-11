Η Groupama Running Team συμμετείχε στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 

Η Groupama Ασφαλιστική συμμετείχε στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στα αγωνίσματα των 5 χλμ., 10 χλμ., αλλά και 42 χλμ.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, αλλά και συνεργάτες, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στην αξέχαστη εμπειρία της μεγάλης γιορτής του αθλητισμού. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι 51.000 δρομείς σε όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα.

Οι δρομείς της Groupama running team “Run with your heart, not with your legs” είχαν την συμπαράσταση χιλιάδες κόσμου κατά μήκος των διαδρομών, ενώ άλλες 30.000 κατέκλυσαν τις εξέδρες του Καλλιμάρμαρου. Η υποδοχή όλων των δρομέων έτυχε εντυπωσιακής υποστήριξης από τους θεατές που όρθιοι τους χειροκροτούσαν κατά τον τερματισμό προσφέροντας στιγμές συγκίνησης, που μόνο ο κλασικός αθλητισμός ξέρει να προσφέρει. Η Εταιρεία, με την ευκαιρία αυτή θέλει να συγχαρεί καθεμία και καθέναν ξεχωριστά, και να δώσει ραντεβού του χρόνου για ακόμα περισσότερες εταιρικές συμμετοχές!