Η wedo.insure Official Insurance Partner του Navarino Challenge, της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητικού τουρισμού και της ευεξίας.

Για 12η χρονιά το Navarino Challenge υποδέχτηκε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων. Με το μήνυμα “ο αθλητισμός ενώνει” η διοργάνωση φιλοξένησε στις 18-20 Οκτωβρίου, πάνω από 60 αθλητικές δράσεις στις εγκαταστάσεις του Costa Navarino, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού όπως ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, η πρωταθλήτρια με τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες Βασιλική Μιλλούση, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης Περικλής Ιακωβάκης, οι πρωταθλητές Ευρώπης Κώστας Κατσουράνης, Δημήτρης Παπανικολάου, η Ολυμπιονίκης και Eurobasket MVP Εβίνα Μάλτση, ο αθλητής βόλεϊ με τους περισσότερους τίτλους Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, ο EuroLeague legend και πρωταθλητής Ευρώπης Τζο Αρλάουκας, ο πρωταθλητής Ελλάδος Γιώργος Λαζαρίδης, η πρωταθλήτρια Γεωργία Καλτσή και ο πρωταθλητής Γιώργος Χατζηευσταθίου, δώσαν το παρόν και μέσα από τις δράσεις τους μυήσαν τους συμμετέχοντες στα μυστικά του κάθε αθλήματος.

«Στην wedo.insure πιστεύουμε ότι η καλή ζωή συνδέεται άμεσα με την σωματική άσκηση. Η σωματική ευεξία της άθλησης προάγει την καλή υγεία και γι’ αυτό τον λόγο με μεγάλη περηφάνια υποστηρίξαμε για πρώτη φορά χορηγικά την μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στην Ελλάδα!» είπε η CEO της wedo.insure Κατερίνα Χαραλαμπίδου.

To teaser video της διοργάνωσης

Λόγα λόγια το Navarino Challenge

Το event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας Navarino Challenge ανανεώνει κάθε χρόνο το πρόγραμμά του με νέες δράσεις για ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων. Με το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» το Navarino Challenge πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά, στις 18-20 Οκτωβρίου 2024 στην Costa Navarino και την Πύλο. Οι πάνω από 55 δράσεις υλοποιήθηκαν σε δύο από τα τέσσερα ξενοδοχεία του προορισμού, το W Costa Navarino και το The Westin Resort Costa Navarino. Αθλητές της The North Face έτρεξαν τις μαγικές διαδρομές του Navarino Challenge στον κορυφαίο Ημιμαραθώνιο powered by The North Face.