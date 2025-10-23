Η Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, είναι μέλος στη φετινή Κριτική Επιτροπή των FM Insurance Awards 2025.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους των φιναλίστ γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης –όπως αυτοί προέκυψαν από το 3ο Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης– προκειμένου, κατόπιν διαβούλευσης, να ψηφίσει για την ανάδειξη των νικητών ανά κύρια κατηγορία καθώς και τον νικητή για το βραβείο της ειδικής κατηγορίας «Overall Performance». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ανδρέας Βασιλείου, θα συντονίσει τις διαδικασίες ψηφοφορίας η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στα μέσα Νοεμβρίου 2025.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη & επαγγελματίες του κλάδου με γνώσεις & εμπειρία στο Ασφαλιστικό αντικείμενο.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η τελετή βράβευσης των νικητών στο διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Ευγενία Τζώρτζη εργάζεται εδώ και 23 χρόνια ως οικονομική συντάκτης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μια από τις πιο έγκυρες πανελλαδικές εφημερίδες εγνωσμένου κύρους αρθρογραφώντας επίσης στο ψηφιακό ενημερωτικό μέσο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις των εκδόσεων της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, moneyreview.gr. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς δημοσιογραφικής της καριέρας έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών θεμάτων με εξειδίκευση στον τραπεζικό κλάδο, την Ιδιωτική Ασφάλιση, τις ρυθμιστικές/ εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά & επενδυτικά ταμεία. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με πτυχίο στα Οικονομικά & τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και απόφοιτος του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας.