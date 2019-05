Η Groupama Ασφαλιστική στο Top-10 των ελληνικών “Best Workplaces 2019”

Η Groupama Ασφαλιστική διακρίθηκε ως μία από τις δέκα «μεγάλες επιχειρήσεις» (προσωπικό άνω των 251 εργαζομένων) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (“Best Workplaces 2019”).

Το βραβείο τής απονεμήθηκε την Τρίτη 7 Μαΐου, σε εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. O θεσμός Best Workplaces 2019 είναι πρωτοβουλία του φορέα Great Place to Work®Hellas, και τα βραβεία απονέμονται βάσει των αποτελεσμάτων της Best Workplaces 2019, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η Groupama Ασφαλιστική, με σαφή σχεδιασμό και στόχευση, επενδύει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών καθημερινής εργασίας, αλλά και στην καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας και αξιών, οι οποίες συνάδουν με το όραμά της. Η βράβευση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των πρωτοβουλιών της εταιρείας, οι οποίες στο επίκεντρό τους έχουν την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της και περιλαμβάνουν από περιοδικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος, μέχρι μακρόπνοες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, όπως η υποστήριξη -ήδη από το 2009- των ενεργειών των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο περιθώριο της τελετής απονομής, ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής κ. Χρήστος Κάτσιος δήλωσε σχετικά: «Στη Groupama Ασφαλιστική επενδύουμε, όχι μόνο στους υπό στενή έννοια εργαζόμενους μας, αλλά ευρύτερα στους ανθρώπους μας. Το καταφέρνουμε μέσα από πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το όραμά μας και νοηματοδοτούν τις σχέσεις μας μέσα στο εταιρικό μας «οικοσύστημα».

Δουλεύουμε ως ομάδα και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του κλίματος στην εταιρεία μας. Το βραβείο σίγουρα αποτελεί σημαντική διάκριση, ωστόσο τη σημαντικότερη όλων αποτελεί η ίδια η αναγνώριση των συναδέλφων μας».