Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, ήταν ο παγκοσμίου φήμης φωτογράφος και περιβαλλοντικός ακτιβιστής του National Geographic, Mattias Klum, ο οποίος μέσα από την ομιλία και το οπτικοακουστικό του υλικό, παρουσίασε με καθηλωτικό τρόπο τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διακεκριμένoι καλεσμένοι και υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, ανάμεσά στους οποίους και η κα Ντίνα Καπετανάκη, CEO Howden Hellas, η οποία δήλωσε:

“Η στήριξη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας. Για όλους και όλες εμάς στη Howden Hellas, η συμβολή μας στην αποστολή του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, αποτελεί τιμή και χαρά και καθώς ενισχύει τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης.”

Στο δείπνο συμμετείχε, επίσης, εκ μέρους της Howden Hellas ο κος Γιάννης Τσαούσης, Member of the EXCO καθώς και η κα Νεκταρία Μπέσσα, Managing Director, Marketing η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε μία αποκλειστική συνέντευξη με τον Mattias Klum.

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Η Howden Hellas, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επενδύει σταθερά σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.