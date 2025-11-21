Η Μαριάννα Παπαδάκη υψηλόβαθμο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του εγχώριου και διεθνούς ασφαλιστικού κλάδου, συμμετέχει για 1η χρονιά ως μέλος στην Κριτική Επιτροπή των FM Insurance Awards 2025.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τους φακέλους των φιναλίστ γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης –όπως αυτοί προέκυψαν από το 3ο Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης– προκειμένου, κατόπιν διαβούλευσης, να ψηφίσει για την ανάδειξη των νικητών ανά κύρια κατηγορία καθώς και τον νικητή για το βραβείο της ειδικής κατηγορίας «Overall Performance». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ανδρέας Βασιλείου, θα συντονίσει τις διαδικασίες ψηφοφορίας η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στα μέσα Νοεμβρίου 2025.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη & επαγγελματίες του κλάδου με γνώσεις & εμπειρία στο Ασφαλιστικό αντικείμενο.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η τελετή βράβευσης των νικητών στο διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Μ. Παπαδάκη είναι επί του παρόντος Client Development Director, Southern Europe στη Miller Insurance Services LLP, τον ανεξάρτητο εξειδικευμένο μεσίτη Lloyd’s με έδρα το Λονδίνο. Έχει σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας στους Lloyd’s του Λονδίνου, πιο πρόσφατα ως Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ. Για 25 χρόνια, ήταν εκπρόσωπος των Lloyd’s για την Ελλάδα, με ευθύνη για την τοπική ανάπτυξη και αύξηση της αγοράς των Lloyd’s, διασφαλίζοντας παράλληλα την κανονιστική συμμόρφωση, την εποπτεία της αγοράς και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την Ελληνική ασφαλιστική αγορά.