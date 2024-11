Πιο επιδραστική από ποτέ, η επετειακή διοργάνωση Women in Business Forum κατακλύστηκε από 200 συμμετέχοντες και κέρδισε τις εντυπώσεις με τη στιβαρότητα του περιεχομένου της και την πληθωρικότητα της διοργάνωσής της.

Με ηχηρά σχόλια και σε πολύ θετικό απόηχο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024, το 10ο Forum “Women in Business |Together to the next level” της ICAP CRIF, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) με τίτλο “Real Challenges” και αντικείμενο τη Γυναικεία Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη εποχή.

H διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 200 Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη και περιελάβανε πλούσια δώρα, δημιουργικές δράσεις και εκπλήξεις. Με καυτή ατζέντα, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα πολύπλευρης θεματολογίας και ηχηρά ονόματα Ομιλητών και Εταιρειών, το Women in Business Forum, σημείο αναφοράς για το Γυναικείο Επιχειρείν, κατάφερε να μεταδώσει με παλμό τις πολυποίκιλες εμπειρίες και προσεγγίσεις των Ομιλητών στα φλέγοντα ζητήματα για την πορεία, τις προκλήσεις, τις κατακτήσεις και την προοπτική των Γυναικών, προς τη κορυφή της επιχειρηματικής Ηγεσίας στις Επιχειρήσεις.

Τις εργασίες του Forum, άνοιξε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, του ομίλου ICAP CRIF παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων την ιστορική διαδρομής 60 ετών της ICAP CRIF ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου. Τον συντονισμό του προγράμματος είχε η Μαρία Κατσαρέα, Corporate Marketing & Communications Director του ομίλου ICAP

CRIF.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ά. Μάνη Παπαδημητρίου παρέθεσε χαιρετισμό και δήλωσε «Η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στο επιχειρείν και σε ηγετικούς ρόλους δεν είναι απλά ζήτημα ισότητας αλλά και προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας.» Kοινός τόπος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών κτλ. Επαγγελματιών, ήταν οι εξής περιοχές – συμπεράσματα:

Εδώ και 70ξι η παρουσία των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, εξίσου προφανής, εξίσου αναγκαία.

Η παρουσία των γυναικών στον επιχειρηματικό χώρο είναι κρίσιμη για την προώθηση της καινοτομίας, της ηγεσίας αλλά και της συμπερίληψης, στην παγκόσμια οικονομία.

Η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει την εν συναίσθηση, τη συμπερίληψη και τη συνεργασία και αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Η ανάπτυξη δεξιξι να οδηγήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών.

Οι γυναίκες χαραξ

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο η εξέλιξη σε υψηλότερες βαθμίδες δεν μπορεί να ορίζεται από τη διαφορετικότητά αλλά από την ικανότητα του ατόμου ν΄ ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να δημιουργήσει ευκαιρίες, να ηγείται με ήθος και διορατικότητα, να προσαρμόζεται και να ενώνει τις ομάδες.

Αιχμηρές Παρουσιάσεις έγιναν από εφτά (7) επιφανής Επαγγελματίες και Στελέχη της αγοράς:

«Γυναίκες σε θέσεις εξουσίας: μία ευρωπαϊκή πρόκληση», Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Γενική Διευθύντρια, ΕΛΙΑΜΕΠ.

“The work – life balancing act: a journey, not a destination”, Αγνή Μαριακάκη, Ερευνητική Ψυχολόγος.

«Η χρηματο-οικονομική ανθεκτικότητα εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών», Στέλλα Κάσδαγλη, Founder & CEO, Women on Top και inc.lude, & Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Πολιτισμού, Alpha Bank.

«Με τα μάτια αυτών που ξέρουν», Κωνσταντίνος Τσαπραλής, Επικεφαλής Marketing, HERACLES Group.

“In a man’s world”, Αγλαϊα Σχίζα, ICE Performance Design Engineer, Redbull Racing & Red Bull Technology.

“A success story”, Δήμητρα Κατσαφάδου, Founder/Owner La Vie En Rose by Dimitra Katsafadou Καλλυντικά Α.Ε.

“Maria Callas: A woman that challenged the world”, Μαρία Φλώρου, Υπεύθυνη Μουσείων, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η ενδιαφέρουσα παρουσίαση, φόρος τιμής στην παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα Σοπράνο, συνδυάστηκε με μια μοναδική εικαστική δράση «Maria Callas in stencil» που διατέθηκε ως ενθύμιο σε όλους τους συμμετέχοντες.

Έμπνευση και καυτή ενημέρωση προσέφεραν οι συζητήσεις, των τριών (3) συζητήσεων – panels:

“WOMEN CHALLENGING THE MEN’S WORLD”

Mε συντονίστρια την κα Αγνή Μαριακάκη και Ομιλητές τους, Τριαντάφυλλο Αλεξόπουλο, CHRO, Teleperformance Greece, Ανδρέα Μητρόπουλο, Country Manager Adhesives Technologies Greece & Cyprus, Henkel Hellas, Διονύση Τσίτο, Managing Director, Volton. “WOMEN CHALLENGING THE WORLD – FEMALE CEO’S BEYOND BOUNDARIES” Με συντονιστή τον Νικήτα Κωνσταντέλλο και Ομιλητές τις, Μαρία Ιωαννίδου, CEO, Hellenic Duty Free Shops, Διονυσία Λεσχοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αθηναϊκές Επιχειρήσεις Κοτέρων, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, AbbVie, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα και Χριστίνα Τετράδη, CEO, Zante Hospitality Group.

.

“THE CHALLENGERS: WOMEN IN NEW FRONTIERS”

Με συντονίστρια την Δρ. Μαρία Γιαννιού, Corporate Trainer | DE&I Facilitator|Leadership Coach, Ιδρύτρια του “Lead From Within” και Ομιλήτριες τις, Μαρία Γκούμα, Marketing & Commercial Director, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Βιβή Κολλιοπούλου, President της WISTA Hellas, η Ελίνα Παπαθανασίου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Εγχώριας Εμπορίας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ και Ζέτα Ζιόβα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εταιρικών Σχέσεων, Όμιλος Σφακιανάκη.

Η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο Networking Cocktail με πλούσια εδέσματα, απολαυστικά Campari cocktails, πολλές εκπλήξεις και δώρα για όλους τους συμμετέχοντες.

Η καθιερωμένη πλέον, πρωτοβουλία, “Women in Business» forum, της ICAP CRIF συμπληρώνει την επιχειρηματική της έκδοση “Leading Women in Business” που προσφέρθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες.