Πολλαπλά βραβεία και τη σημαντική διάκριση “Digital Insurance Company of the Year” για 2η συνεχόμενη χρονιά απέσπασε η Interamerican στα Digital Finance Awards 2024, ένα καταξιωμένο θεσμό που αναδεικνύει τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τα πρωτοποριακά έργα αναβάθμισης υπηρεσιών στο Digital Banking και Digital Insurance. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, στο InterContinental Athenaum Athens, υπό τη διοργάνωση της Boussias Communications.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Interamerican απέσπασε τέσσερα βραβεία Gold στις κατηγορίες Best Paperless Digital Initiative, Best Digital Transformation Initiative, Best Use of Technology for Claims και Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project για τις ψηφιακές καινοτομίες που εισήγαγε στις διαδικασίες αποζημιώσεων υγείας, μετασχηματίζοντας την εμπειρία πελατών και συνεργατών και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον χρόνο αποζημίωσης, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για τις αποζημιώσεις ιατρικών επισκέψεων. Επιπλέον, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες επετεύχθη η αυτοματοποίηση διεκπεραίωσης εγγράφων και δικαιολογητικών αποζημιώσεων αυτοκινήτου, βελτιώνοντας τους χρόνους διαχείρισης και εξυπηρέτησης.

Ειδικά για το βραβείο Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project, αυτό έρχεται ως αναγνώριση στη δέσμευση της εταιρείας να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής.

Τις χρυσές διακρίσεις ακολούθησαν ακόμα δύο βραβεία, ένα Bronze κι ένα Silver, στις κατηγορίες Best AI-driven Initiative και Best CX/Customer Loyalty Initiative για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία πρωτοβάθμιων αποζημιώσεων υγείας, καθώς και για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών αποζημίωσης στην πλατφόρμα MyInteramerican που ενισχύουν τη δέσμευση και την ικανοποίηση των πελατών.

Ο Στράτος Χατζηπαυλής, Business Transformation Leader της Interamerican δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές είναι η αναγνώριση της επίμονης, συστηματικής δουλειάς των πολλών ομάδων που εργάζονται σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μας δίνουν πραγματικά την δύναμη να συνεχίσουμε με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών μέσω ψηφιακών λύσεων. Έτσι μπορούμε να αφοσιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην υποστήριξη των πελατών μας σε πραγματικά δύσκολα περιστατικά, π.χ. θέματα υγείας, καταστροφές περιουσίας από θεομηνίες κλπ».

Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν μια έμπρακτη επιβράβευση και αναγνώριση της Interamerican ως πρωτοπόρο όμιλο, στην αξιοποίηση ψηφιακών πρακτικών και εργαλείων που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.