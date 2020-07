Share on Facebook

Η MetLife, συνεπής στη δέσμευσή της απέναντι στη νέα γενιά, ήταν χορηγός του προγράμματος του Junior Achievement Greece που φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον φετινό διαγωνισμό JA Europe Enterprise Challenge 2020.

Η διαδικτυακή τελετή της απονομής των βραβείων του «17ου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Φοιτητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 18 φοιτητικές ομάδες από 17 ευρωπαϊκές χώρες. Καλύτερη Φοιτητική Start Up της Ευρώπης 2020 ανακηρύχθηκε η κοινωνική επιχείρηση «Αid4All» από την Κύπρο, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε η ομάδα Dr.IV από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα βραβεία στις τρεις πρώτες ομάδες απένειμαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκης Σκέρτσος και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η MetLife, ως χορηγός του προγράμματος, απένειμε το Ειδικό Βραβείο «MetLife Customer Focus Award 2020», το οποίο απέσπασε η ομάδα «Pure World» από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ειδική αυτή διάκριση, έχει στόχο να επιβραβεύσει επιχειρηματικές ιδέες που προωθούν την αριστεία στην εξυπηρέτηση των πελατών, αξιοποιώντας καινοτομίες και σύγχρονα εργαλεία, προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας παράλληλα αξία στην κοινωνία. Η αξιολόγηση έγινε από κριτική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της MetLife Ελλάδος: κ. Λένια Παπαγγελοπούλου, MetLife Greece MFC General Manager and EMEA Portfolio Manager, κ. Πόπη Ρούσσου, EMEA Bancassurance Executive και κ. Θάλεια Αγγελίδη, Head of Marketing and Communications, της MetLife Ελλάδος, η οποία δήλωσε: «Στη MetLife, αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους να βάζουμε πάντα τους πελάτες μπροστά σε ό,τι κάνουμε. Τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ασφαλισμένων μας. Αντιλαμβανόμαστε εκείνα που τους απασχολούν και σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον τους. Είναι, επομένως, απολύτως φυσικό να απονείμουμε εμείς το συγκεκριμένο ειδικό βραβείο. Με τη διάκριση αυτή, αναγνωρίζουμε τη δουλειά άριστων ομάδων με καινοτόμες ιδέες, που απλουστεύουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες και ανοίγουν νέους δρόμους στην εξυπηρέτησή τους».

Στη χώρα μας, η MetLife υποστηρίζει συστηματικά τα τελευταία επτά χρόνια τη διοργάνωση των φοιτητικών και μαθητικών διαγωνισμών του ΣΕΝ/Junior Achievement Greece, τόσο μέσω χορηγιών όσο και με τη συμμετοχή εθελοντών της, που παρέχουν mentoring και καθοδήγηση στις επιχειρηματικές ομάδες. Μέχρι σήμερα, η MetLife και το MetLife Foundation έχουν διαθέσει πάνω από 500.000 δολάρια σε σχετικά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 400 εθελοντές της MetLife έχουν εκπαιδεύσει πάνω από 4.000 μαθητές και φοιτητές.