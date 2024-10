Share on Facebook

Ακόμη μια χρονιά ενεργής συμμετοχής της ΜΙΝΕΤΤΑ στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ήταν η φετινή, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). Στο διάστημα από 7 έως 13 Οκτωβρίου, η Εταιρία διοργάνωσε δραστηριότητες με στόχο, τόσο την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και την επιβράβευση των συναδέλφων και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι αποτελούν την πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης της ΜΙΝΕΤΤΑ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να «φρεσκάρουν» τις γνώσεις τους με κουίζ εξυπηρέτησης, να λάβουν μέρος σε εκπαίδευση με τίτλο “MINETTA Customer Experience. Where it all begins!”, να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους συμπληρώνοντας τη… φυσαλίδα τους με ένα ρητό, απόφθεγμα, στίχο, λέξη κ.ά. όλα φυσικά σχετικά με την σωστή εξυπηρέτηση. Επίσης γιόρτασαν την εξυπηρέτηση σε μια θεατρική βραδιά ειδικά για εργαζόμενους και συνεργάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ.

Ο κ. Νίκος Μόσχοβος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας αναφέρει: «Με μεγάλη χαρά περιμένουμε κάθε χρόνο την Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς πλέον αποτελεί παράδοση για την Εταιρία, ώστε να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά εξυπηρέτησης των ανθρώπων μας, αλλά και να επιβραβεύσουμε την προσπάθειά τους να εξυπηρετούν με ενσυναίσθηση, αποτελεσματικά και άμεσα, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο της Εταιρικής μας κουλτούρας.

Η ολοκλήρωση κάθε Εβδομάδας είναι ταυτόχρονα το έναυσμα για μια νέα προσπάθεια αναβάθμισης της εξυπηρέτησης που προσφέρουμε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκειά της ξεκινάει η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Ασφαλισμένων στη ΜΙΝΕΤΤΑ».