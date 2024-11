Στην επόμενη μέρα της Ευρώπη Ασφαλιστική μέσα στον όμιλο Intracom με εφαλτήρια ανάπτυξης το ισχυρό brand name της και την επιχειρηματική δυναμική του ομίλου του Σ. Κόκκαλη, αναφέρεται ο Νικόλαος Μακρόπουλος, πρόεδρος και CEO της εταιρείας. Μιλά για τη διαδρομή του, που συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής και διαμεσολαβητικής αγοράς στην Ελλάδα, τη συνέχιση του οράματος για την Ευρώπη Ασφαλιστική μέσα από τη νέα γενιά της οικογένειας Κόκκαλη και Μακροπούλου, καθώς και τις εξελίξεις και το μέλλον του κλάδου.

Ποια ήταν τα ορόσημα στην πολυετή και επιτυχημένη πορεία σας στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης;

Στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης μυήθηκα το 1970, αρχίζοντας τη σταδιοδρομία μου με μέντορα τον αείμνηστο δήμαρχο Αθηναίων και γνωστό ασφαλιστή, Γεώργιο Πλυτά. Καθοριστικό ρόλο στη δραστηριοποίησή μου στον κλάδο διαδραμάτισε η επίσκεψη μου στο ναό των ασφαλιστών, στους LLoyd’s of London, που οδήγησε στον απόλυτο προσανατολισμό μου στην ιδιωτική ασφάλιση και ταυτόχρονα στην αρχή μιας μοναδικής διαδρομής. Ο πατέρας μου, αν και ήταν βιομήχανος, στήριξε την απόφασή μου να δραστηριοποιηθώ στην ασφαλιστική αγορά. Στα χρόνια που πέρασαν δούλεψα σκληρά, κυνηγώντας το επάγγελμα door to door και με την πάροδο των ετών κατάφερα να γίνω ένας εκ των μεγαλύτερων brokers στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας αρχικά τους Lloyd’s of London, ως πρώτος εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής Binding Authority για non marine ασφαλίσεις. Δεν φανταζόμουν ποτέ, όταν για πρώτη φορά τους επισκέφθηκα, ότι κάποτε θα τους εκπροσωπώ στην Ελλάδα! Αργότερα κατάφερα να γίνω πληρεξούσιος της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Αγγλία, της Sun Alliance. Το 1993 εξαγόρασα το 100% των μετοχών της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική από έναν ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα με την ασφαλιστική μου δραστηριότητα ασχολήθηκα ενεργά με τα κοινά της ιδιωτικής ασφάλισης. Το 1973 εκλέχθηκα για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και στη διετία 1978 – 1980 εκλέχθηκα γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Εκπροσώπων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Το 1988 αποτέλεσε ορόσημο στην καριέρα μου, καθότι υπήρξα ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, όπου στο διάστημα 1992 – 1994 εκλέχθηκα Πρόεδρος και το 1994 ανακηρύχθηκα επίτιμος Πρόεδρος ως αναγνώριση της συνεισφοράς μου στο θεσμό των μεσιτών ασφαλίσεων. Επί θητείας μου, οι μεσίτες ασφαλίσεων αναγνωρίστηκαν ως θεσμός. Ήταν, θυμάμαι, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επίσης, στο διάστημα 1994 – 2003 εκλέχθηκα Πρόεδρος του Association of Lloyd’ s Brokers Representatives in Greece και επί σειρά ετών διετέλεσα αιρετό μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΕΕ., ενώ από τις αρχές του 2012 εκλέχθηκα και αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκός Α.Ο. και μέλος του Δ.Σ. της Παναθηναϊκός Π.Α.Ε. Ιδιαίτερη ήταν η ενασχόλησή μου και μετά τα κοινά του Δήμου Αθηναίων, αφού όπως γνωρίζετε τον Μάιο του 2019 εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηνών, με το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη, όπου τοποθετήθηκα Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Από το 1993 οπότε ιδρύσατε την Ευρώπη Ασφαλιστική, πώς φτάσατε σήμερα να έχετε συνάψει στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Intracom;

Όραμά μου πάντα ήταν η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική να είναι μια εταιρεία boutique της οποίας βασική προτεραιότητα αποτελεί η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, η ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας αλλά πάντα σε κερδοφόρα βάση. Διαθέτοντας άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες και με ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτει υπεύθυνα και με σεβασμό κάθε Προσωπική και Επαγγελματική ασφαλιστική ανάγκη. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ξεχωρίζει για την εξειδίκευσή της στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και για την παροχή καλύψεων σε ειδικούς κινδύνους, τόσο στις επαγγελματικές αστικές ευθύνες όσο και στις ασφαλίσεις εγγυήσεων, κάλυψη για την οποία διαθέτει άδεια από την ΤτΕ, από ιδρύσεώς της. Με γνώμονα την ποιότητα, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό στον ασφαλισμένο, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κατάφερε να καταγράψει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, με αποτέλεσμα το 1998 η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, η μεγαλύτερη τότε ασφαλιστική της χώρας, αναγνωρίζοντας το κύρος και τη φερεγγυότητά της, να εισέλθει με 30% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η στρατηγική αυτή μετοχική συνεργασία εξελίχθηκε σε μία άκρως επιτυχημένη σύμπραξη, η οποία διήρκεσε συνολικά 23 χρόνια.

H συμφωνία έληξε όταν η Εθνική Ασφαλιστική εξαγοράσθηκε από το CVC, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιταγής οι τράπεζες να πουλήσουν τις θυγατρικές τους εταιρείες. Στη θετική πορεία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συμβάλει καθοριστικά και η συνεργασία μας με παγκοσμίως γνωστούς για την οικονομική τους ευρωστία Αντασφαλιστικούς Οίκους, αξιολογημένους τουλάχιστον με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με το υψηλό τους capacity και τη συμμετοχή τους στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων. Η μακρά πορεία της Ευρώπη Ασφαλιστική έχει συνδεθεί και με κάποιες από τις μεγάλες αποζημιώσεις που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε κορυφαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί η καταβολή το 2019 αποζημίωσης από την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ύψους 13,2 εκατ. Ευρώ στην εταιρεία SUNLIGHT ΑΒΕΕ μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την 1η Μαΐου 2018 στο εργοστάσιό της στο Όλβιο Ξάνθης. Η ζημιά της SUNLIGHT ABEE, συνολικού ύψους 66 εκατ. Ευρώ, συγκαταλέγεται ιστορικά στο μεγαλύτερο καταστροφικό γεγονός στο χώρο των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συμμετείχε με ποσοστό 20% στο συνασφαλιστικό σχήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανέρχεται σε ποσοστό 201,87%, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2023, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της. Επισφράγισμα αυτής της στρατηγικής μου στο τιμόνι της ΕΥΡΩΠΗ για υγιή ανάπτυξη, αξιοπιστία, για καινοτόμα προϊόντα διατηρώντας πάντα κερδοφόρα αποτελέσματα, και παρόλο που είχα κατά καιρούς δεχθεί σοβαρές προτάσεις από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ήταν όταν η Deloitte με ενημέρωσε ότι ενδιαφέρεται ένας από τους μεγαλύτερους και σοβαρούς επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα , ο όμιλος Intracom, που όλοι γνωρίζουμε. Χάρηκα ιδιαίτερα διότι η πρόταση της Intracom ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά κυρίως διότι η εταιρεία θα μείνει σε ελληνικά χέρια!!!

Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη “νέα” Ευρώπη Ασφαλιστική; Τι σημαίνει στην πράξη η συμφωνία με την Intracom Holdings και τον Σ. Κόκκαλη και ποιους νέους ορίζοντες ανοίγει;

Η πρόταση από τον όμιλο Intracom αποτέλεσε το επιστέγασμα της μακρόχρονης πορείας μου στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Απέδειξε ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική αναπτύχθηκε ως μια φερέγγυα εταιρεία, η οποία θα ήθελα να σημειώσω ότι ήταν μονίμως κερδοφόρα από ιδρύσεώς της, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης κρίσης χρέους της χώρας. Σήμερα, η Ευρώπη Ασφαλιστική έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την ασφάλιση των Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, κατέκτησε μια θέση στο top 10 του κλάδου. Η στόχευσή μας μέσω του συγκεκριμένου deal είναι η Ευρώπη Ασφαλιστική να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια μία από τις πιο κερδοφόρες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σημειώσω ότι, από την πρώτη μέρα που έκλεισε η συμφωνία με τον όμιλο Intracom, τόσο πρόεδρός του, Σωκράτης Κόκκαλης, όσο και οι αντιπρόεδροι Ντίνος Κόκκαλης, Δημήτρης Θεοδωρίδης και Γιάννης Παπαβασιλείου, στάθηκαν πραγματικά δίπλα μου και έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου με απώτερο στόχο να τεθούν οι βάσεις για μια δυναμικότερη ανάπτυξη της εταιρείας. Από πλευράς μου θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του ομίλου Intracom στην εταιρεία και το πρόσωπό μου. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες, όμως με τη συνεργασία με τον όμιλο Intracom, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική θα είναι παρούσα σε όλες τις επικείμενες εξελίξεις προσβλέποντας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. σελίδας στην Ευρώπη Ασφαλιστική; Για εμένα το πιο σημαντικό στοιχείο του deal είναι ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική θα παραμείνει μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων και, φυσικά, ότι θα ενταχθεί σε έναν εκ των μεγαλύτερων ομίλων της χώρας, που όπως όλοι γνωρίζουμε παρουσιάζει πολυσχιδή δραστηριότητα. Πρόκειται για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσε να υπάρξει για την Ευρώπη Ασφαλιστική, καθώς η πρόταση του Σωκράτη Κόκκαλη ήταν μια μοναδική ευκαιρία να δοθεί η δυνατότητα στην εταιρεία να επιταχύνει τις επιδώσεις της, διατηρώντας παράλληλα τον τίτλο της και συνεχίζοντας την πολυετή ιστορία της. Πρωταγωνιστικό ρόλο για την επόμενη μέρα θα διαδραματίσει η νέα γενιά στελεχών της. Αναφέρομαι στη νέα γενιά της οικογένειας Κόκκαλη, όπως και στην κόρη μου, Λαβίνια Μακροπούλου. Με τον συγκερασμό των δυνάμεών τους είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουν πολλά.

Σε ποια φάση βρίσκεται τώρα συμφωνία; Ποιος θα είναι ο δικός σας ρόλος;

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Intracom Properties από την «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.»,η οποία είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο. Η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα μετονομαστεί σε Europa Holdings και θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρώπης Ασφαλιστικής. Στη μητρική εταιρεία Europa Holdings θα είμαι μη εκτελεστικός πρόεδρος, που είναι μια πρόταση του κ. Σωκράτη Κόκκαλη, που με τιμά ιδιαίτερα. Την 29η Μάϊου 2024 υπεγράφη Δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας ( Binding MOU) και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) και αναμένονται πλέον μόνο οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές». Η εξαγορά της Ευρώπης Ασφαλιστικής από την Europa Holdings θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει η εξαγορά του 65% της εταιρείας. Σε δεύτερη φάση, για το υπολειπόμενο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρώπης Ασφαλιστικής θα λάβω μετοχές της μητρικής εταιρείας Europa Holdings, που θα αντιστοιχούν στο 10,3% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενόψει της σχεδιαζόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Europa Holdings. Έχω, επίσης, την δυνατότητα αύξησης του ποσοστού μου στην μητρική εταιρεία Europa Holdings από 10,3% έως το 15%, σύμφωνα με την υπογραφείσα συμφωνία και αυτό θα με καταστήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο στην εισηγμένη εταιρεία, μετά την Intracom, που θα είναι ο βασικός μέτοχος.

Ποιο θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα;

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μία dream team, στην οποία θα συμμετέχουν ανώτατα στελέχη της σημερινής εταιρείας και έμπειρα ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα, εμπλουτίζοντας το δυναμικό του. Μέχρι σήμερα στο ΔΣ έχει ενταχθεί η κ. Εύα Λαμπρινούδη, πρώην Δ/ντρια Γενικών Κλάδων στην Ευρωπαϊκή Πίστη / Alianz και ο κ. Αλέξης Κώτσαλος μέχρι πρότινος Διευθυντής Μεγάλων Πελατών της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Λαβίνια Μακροπούλου θα αναλάβει Διευθύντρια Αντασφαλειών. Η Λαβίνια σπούδασε στο Kings College και στην Οξφόρδη και απέκτησε επαγγελματική εμπειρία στους Lloyds Γερμανίας, στη διεθνούς φήμης ασφαλιστική εταιρεία AON, όπως και στη δεύτερη μεγαλύτερη αντασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο την Swiss Re. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, εκτιμώ το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2025, θα συγκροτηθεί νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ευρώπη Ασφαλιστική, με πρόεδρο τον Σωκράτη Κόκκαλη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο εμένα και νέα μέλη, μεταξύ άλλων, τη Λαβίνια Μακροπούλου.

Σε ποιους ασφαλιστικούς τομείς θα εστιάσετε τη στόχευσή σας τα επόμενα χρόνια;

Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον κλάδο Ασφάλισης Κατοικίας, στους Μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Κινδύνους και εν γένει στους non motor κλάδους Ασφάλισης, όπου η εταιρεία θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταυτόχρονα ένας άλλος κλάδος που θα αναπτυχθεί πολύ δυναμικά θα είναι οι ασφαλίσεις Τεχνικών και Κατασκευαστικών Έργων, όπου η Ευρώπη Ασφαλιστική θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό και στον όμιλο Intracom. Επίσης, στις Ασφαλίσεις Μεταφορών στόχος μας είναι στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια να είμαστε ανάμεσα στις πρώτες τρεις εταιρείες του κλάδου, ενώ θα αναπτύξουμε και τον κλάδο Ασφάλισης Εγγυήσεων, για τον οποίο η εταιρεία διαθέτει άδεια, από ιδρύσεως της.

Είναι το φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα επαρκές όσον αφορά τη διεύρυνση εργασιών στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων και κατοικίας;

Στον κλάδο Ασφάλισης Κατοικιών η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει ένα ιδιαιτέρως μεγάλο χαρτοφυλάκιο και τώρα με την πολιτική και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την κυβέρνηση αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη διεύρυνση των εργασιών μας. Οι εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ για τον κλάδο θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικές, ωστόσο μένουν να αποσαφηνιστούν κάποιες πτυχές στην υλοποίησή τους. Το ζήτημα το έχει χειριστεί εξαιρετικά καλά η ΕΑΕΕ και η επιτυχής αυτή εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη διαμεσολάβηση και την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά του προέδρου της Ένωσης, Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι “ανεπιθύμητοι” κίνδυνοι, για τους οποίους η ΕΑΕΕ εξετάζει από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, συγκεκριμένη πρόταση που είμαι πεπεισμένος ότι θα έχει θετική κατάληξη.

Ποια πολιτική θα ακολουθήσετε στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων;

Στον συγκεκριμένο κλάδο θα αναπτυχθούμε ποιοτικά και επιλεκτικά. Σήμερα, αποτελεί περίπου το 10% της παραγωγής της Ευρώπης Ασφαλιστικής, όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα συνολικά του κλάδου στην ασφα- λιστική αγορά δεν είναι θετικά. Τα ασφάλιστρα στις ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων θα πρότεινα να αυξηθούν μεταξύ 15% – 20% τουλά- χιστον ,ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της σχετικής αγοράς. Όμως το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλίσεων δραστηριοποιείται ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός διαμεσολαβούντων, κι αν κρίνουμε από το γεγονός ότι με την πάροδο των ετών οι ασφαλίσεις οχημάτων θα ελέγχονται πιθανώς κεντρικά από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αφού θα παράγουν αυτόνομα οχήματα, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος θα συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο βαθ- μό. Το σκηνικό στον κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων αλλάζει ραγδαία και η διαμεσολάβηση θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της, επιδιώκοντας την ανάπτυξη της σε άλλους ανερχόμενους κλάδους όπως οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας και οι καλύψεις άλλων εξειδικευμένων κινδύνων.

Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την αύξηση ασφαλίστρων στον κλάδο υγείας;

Το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα, οδήγησε σε έναν φαύλο κύκλο, τον οποίο οφείλουμε να σταματήσουμε άμεσα, στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου με τις ιδιωτικές κλινικές. Δεν ωφελείται κανείς από τις διαρκείς αυξήσεις ασφαλίστρων, καθότι και οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται υπέρμετρα, αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίσουν να εμφανίζουν απώλειες, καταγράφοντας loss ratio στο 100% και 120%. Πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα, στο οποίο όμως καλούμαστε να δώσουμε λύση, και σε κάθε περίπτωση η επαναφορά του παλαιού καθεστώτος περί αναγνώρισης φοροαπαλλαγών σε όσους ασφαλίζονται στον κλάδο Υγείας είναι βέβαιο ότι θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του Κλάδου.

Έχοντας διανύσει πορεία άνω των πέντε δεκαετιών στην ασφαλιστική αγορά τι πιστεύετε για την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα;

Είμαι σίγουρος ότι η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα θα διαγράψει τροχιά έντονης ανάπτυξης, τόσο γιατί σταδιακά αλλάζει η κουλτούρα και ενισχύεται η ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών, όσο και γιατί παρέχονται πλέον από το κράτος κίνητρα για να ασφαλιστεί ο πολίτης. Πέραν αυτών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κλιματική αλλαγή θα ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση του μέσου Έλληνα, που βλέπει την περιουσία του, τους σκοπούς μια ζωής, να χάνονται μέσα σε ελάχιστα λεπτά από καταστροφές που προκαλούν ακραία καιρικά ή και φυσικά φαινόμενα. Οι πολλές και συχνές πλέον εκτεταμένες καταστροφές από ανάλογους κινδύνους έχουν κάνει τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν το πόσο αναγκαία είναι η ασφάλιση των περιουσιών τους. Είμαι αισιόδοξος ότι εφόσον ο Έλληνας στραφεί περισσότερο συνειδητοποιημένα προς τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης , ο κλάδος δεν αποκλείεται να αυξήσει τη συμμετοχή του στο Α.Ε.Π., από το 2% με 2,5% που είναι σήμερα, στο 5% ή και 6% όπου διαμορφώνεται ο μέσος όρος στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.