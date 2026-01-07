Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση έντονων μεταβολών. Η αυξανόμενη ζήτηση για προσιτά και ευέλικτα προγράμματα, η τεχνολογική εξέλιξη στις υπηρεσίες υγείας και οι επιπτώσεις του ιατρικού πληθωρισμού δημιουργούν ένα νέο, απαιτητικό περιβάλλον για ασφαλιστικές εταιρείες και παρόχους υγείας.

Δημήτρης Σπανός, Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών και Ζωής της ERGO Ασφαλιστικής (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για διαφάνεια, βιωσιμότητα και ουσιαστική προστασία του ασφαλισμένου γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Όπως σημείωσε πρόσφατα ο Δημήτρης Σπανός, διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ζωής & Υγείας της ERGO Ασφαλιστικής, στο συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, «οι πολίτες όλων των ηλικιών αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την αξία της πρόληψης και της προσιτής κάλυψης.

Ο δικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές, λύσεις, με απλές διαδικασίες και ξεκάθαρους, διαφανείς όρους». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η νέα εποχή στην ασφάλιση υγείας απαιτεί προϊόντα που προσαρμόζονται στο ατομικό προφίλ και στον τρόπο ζωής κάθε ασφαλισμένου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην καθολική κάλυψη, αλλά και στην απλότητα και την ευκολία χρήσης.

«Ο σύγχρονος ασφαλισμένος αναζητεί απλότητα, διαφάνεια και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, όχι μόνο αποζημίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο κόστος νοσηλείας και στις πιέσεις που δημιουργεί ο ιατρικός πληθωρισμός, ο κ. Σπανός τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων και την ανάγκη υιοθέ- τησης ενός διαφανούς πλαισίου λειτουργίας για τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας. «Η εφαρμογή του συστήματος DRG (Diagnosis Related Groups) μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συγκράτηση και τον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών υγείας», επισήμανε.

Όπως εξήγησε, τα DRGs προσφέρουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης ποιοτικών δεδομένων, βελτίωσης της συνεργασίας ασφαλιστικών και νοση- λευτηρίων, αλλά και πιο δίκαιης και τεκμηριωμένης τιμολόγησης. «Η διαφάνεια και η αξιοποίηση των δεδομένων θα μας επιτρέψουν να σχεδιάζουμε πιο στοχευμένα προϊόντα και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τον ασφαλιστικό κίνδυνο», ανέφερε. Για τον Δημήτρη Σπανό, η ασφάλιση υγείας δεν είναι απλώς οικονομικό εργαλείο, αλλά μια σχέση εμπιστοσύνης που εξελίσσεται μαζί με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, μια φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει και τη σύγχρονη προσέγγιση της ERGO στην αγορά.