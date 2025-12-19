Σύμφωνα με πληροφορίες του ID, ο Γιώργος Κώτσαλος πρόκειται να αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η τοποθέτηση του κ. Κώτσαλου, ενός από τα πιο αναγνωρισμένα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας.

Ο Γιώργος Κώτσαλος, ξεκίνησε την πορεία του στην INTERTRUST / INTERAMERICAN, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως το 1984, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε αντίστοιχη θέση στην ASSICURAZIONI GENERALI Greece έως το 1993. Από το 2004 και έπειτα υπηρέτησε σε καίριες διοικητικές θέσεις στον Όμιλο ACHMEA, μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της EUREKO SIGORTA καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της AVERO Brussels (θυγατρική στο Βέλγιο).

Παράλληλα, είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέτοχος της Resolute και της SIGFOX Hellas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dogus Hellas S.A., ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στη PHOENIX METROLIFE EMPORIKI, στη PHOENIX Γενική Ασφαλιστική και στον Όμιλο INTERAMERICAN για διάστημα 12 ετών, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Κοντομηνά.

Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος της PHOENIX CREDIT, συν-διευθυντής στην TRS / VIGGAS Reinsurance, καθώς και για τρεις θητείες Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεσμική ενδυνάμωση του ασφαλιστικού κλάδου.

Το 2013 τιμήθηκε με το βραβείο Manager of the Year, επισφραγίζοντας την αναγνώριση της ηγετικής του φυσιογνωμίας και της διοικητικής του επάρκειας. Είναι διπλωματούχος Επιχειρηματικών Σπουδών και Εμπορίου από το London School of Foreign Trade και κάτοχος Associateship Diploma από το Chartered Insurance Institute.