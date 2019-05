Ο Όμιλος Talanx ολοκληρώνει την αλλαγή γενιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου Talanx AG ολοκλήρωσε την αλλαγή γενιάς σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Dr Christian Hinsch (63 ετών), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αρμόδιος για τον κλάδο βιομηχανικών ασφαλίσεων, αποσύρεται από το Διοικητικό Συμβούλιου του Ομίλου μετά τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου στις 9 Μαΐου 2019. Ο Dr Christian Hinsch συνταξιοδοτείται στις 19 Ιουνίου 2019, μετά το πέρας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της HDI V.a.G., κύριου μετόχου του Ομίλου Talanx AG. Τα Εποπτικά Συμβούλια διόρισαν τον Dr Edgar Puls (45 ετών), διάδοχο του Dr Christian Hinsch στα δύο Διοικητικά συμβούλια και Διευθύνοντα Σύμβουλο της HDI Global SE. Ο David Hullin (50 ετών) θα αναλάβει την ευθύνη των αρμοδιοτήτων για τις οποίες προηγουμένως ήταν υπεύθυνος ο Dr Edgar Puls, στο Διοικητικό Συμβούλιο της HDI Global SE.

Ολοκληρώνεται, έτσι, η αλλαγή γενιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Talanx AG: Ο Torsten Leue (52 ετών) διαδέχθηκε πέρυσι τον Herbert K. Haas (64 ετών) ως Διευθύνων Σύμβουλος. Επιπλέον, όπως ήδη ανακοινώθηκε, ο Ulrich Wallin, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τον κλάδο αντασφάλειας, αποσύρεται μετά τη λήξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Hannover Rück SE στις 8 Μαΐου 2019 στην ηλικία των 64 ετών. Θα τον διαδεχθεί ο Jean-Jacques Hencov (53).

Ο Torsten Leue

“Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι βαθιά ευγνώμων στον Dr Hinsch για την εξαιρετική συνεισφορά του στον όμιλο Talanx και στον κλάδο βιομηχανικών ασφαλίσεων. H ανάπτυξη, η αυξανόμενη διεθνοποίηση και η πολύ καλή φήμη της HDI, συμπεριλαμβανομένου και του βιομηχανικού κλάδου ασφαλίσεων, συνδέονται στενά με το όνομα του Dr Hinsch”, αναφέρει ο Herbert K. Haas, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Talanx AG.

“O Dr Puls, o οποίος διακρίθηκε ανάμεσά μας, έπειτα από μία εντατική διαδικασία επιλογής, πιστεύουμε θα ενισχύσει και θα επεκτείνει περαιτέρω τον κλάδο βιομηχανικών ασφαλίσεων. Το Εποπτικό Συμβούλιο εύχεται στον Dr Edgar Puls κάθε επιτυχία στη νέα του αποστολή.” Ο Torsten Leue, Διευθύνων Σύμβουλος της Talanx AG και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της HDI Global SE, προσέθεσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dr Hinsch για την πολύ καλή, έμπιστη και εποικοδομητική συνεργασία μας. Έχουμε επωφεληθεί σημαντικά τόσο από την εξαιρετική του τεχνογνωσία στον κλάδο βιομηχανικών ασφαλίσεων, όσο και από την αφοσίωσή του.

Ο Dr Hinsch έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία του ομίλου της Talanx. Ταυτόχρονα, προσβλέπω στη τρέχουσα συνεργασία με τους Dr Puls και Hullin. Ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Dr Puls θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της κερδοφορίας και του διεθνούς προφίλ της HDI Global SE και θα ενισχύσει την εταιρική της κουλτούρα. Ο κ. Hullin, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, θα προωθήσει αντιστοίχως την αποκατάσταση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων πυρρός, η οποία βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο. Εύχομαι και στους δύο κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα”.

Ο Dr Edgar Puls

Με ισχύ από 9 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Talanx AG

θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Torsten Leue (CEO), Sven Fokkema (Retail International), Jean-Jacques Henchoz (Re-insurance), Dr Edgar Puls (Industrial Lines), Dr Immo Querner (Chief Financial Officer), Dr Jan Wicke (Retail Germany).



Το Διοικητικό Συμβούλιο της HDI Global SE αποτελείται εφεξής από τα ακόλουθα μέλη: Dr Edgar Puls (CEO), Frank Harting (Corporate Division, Industry Division, Marketing), David Hullin (Property, Engineering, Marine, Multi Risk, Division Europe), Clemens Jungsthöfel (Finance and Controlling), Dr Thomas Kuhnt (Projects, Organisation, IT and Group Accident), Dr Stefan Sigulla (Motor, Liability, Financial Lines) και Jens Wohlthat (Global Division, Specialty Business).