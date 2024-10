Share on Facebook

H Generali και η πάντοτε δραστήρια ομάδα των Lion Hearts συμμετείχε δυναμικά στον ετήσιο αγώνα δρόμου Race for the Cure, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στηρίζοντας ενεργά τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Με μεγάλη χαρά και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, οι εργαζόμενοί της Εταιρείας μαζί με τις οικογένειές τους έγιναν δρομείς για καλό σκοπό, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για να στείλουν το μήνυμα της ελπίδας, της πρόληψης και της αλληλεγγύης για κάθε γυναίκα, σε κάθε ηλικία.

H προστασία της ζωής και της υγείας αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής της Generali και η συνεπής και μακροχρόνια στήριξη αυτής της δράσης, του Race for the Cure, αντικατοπτρίζει την πάγια δέσμευσή του οργανισμού να στηρίζει τις γυναίκες που νοσούν, να προωθεί την ευαισθητοποίηση και να ενθαρρύνει την πρόληψη μέσα από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και μέσα από τον σχεδιασμό σύγχρονων, ολιστικών και προσωποποιημένων ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Άλλωστε η ασφάλιση είναι συνώνυμη με την προστασία και τη διασφάλιση της αξίας της ζωής. Μέσα από τις υπηρεσίες της η Generali προσφέρει στους ασφαλισμένους της την ασφάλεια που χρειάζονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους, καλύπτοντας κάθε ενδεχόμενο. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε δράσεις όπως το Race for the Cure ενισχύει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε όσους την χρειάζονται, προωθώντας την πρόληψη και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Η κ. Μαρία Λαμπροπούλου, Chief Marketing and Communication Officer της Generali Hellas, που συμμετείχε στον αγώνα δήλωσε: «Με τη σημερινή μας παρουσία στο Race for the Cure, κάνουμε όλοι ένα σημαντικό βήμα προς ένα μέλλον όπου η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές. Στην Generali, είμαστε υπερήφανοι που οι άνθρωποί μας δίνουν το παράδειγμα και υποστηρίζουν έμπρακτα αυτόν τον σημαντικό σκοπό. Ο αγώνας για την υγεία δεν είναι απλώς μια ατομική υπόθεση, αλλά ένας κοινός στόχος που όλοι μας μοιραζόμαστε και για τον οποίο πρέπει να συμβάλλουμε ενεργά.»