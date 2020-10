Με αυτό το μήνυμα φροντίδας για το φυσικό περιβάλλον, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 30 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN συναντήθηκαν στον Νέο Βουτζά Αττικής με τους ανθρώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης We4all, με κατοίκους της περιοχής – μέλη του Εξωρραϊστικού και Αθλητικού τοπικού Συλλόγου «Η Πρόοδος», καθώς και με μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Προβαλίνθου.

Με τη χορηγική πρωτοβουλία της εταιρείας συγκροτήθηκε, έτσι, μια μεγάλη ομάδα εθελοντών για ουσιαστική δράση ανάπλασης μιας σημαντικής έκτασης στον όμορφο οικισμό, που είχε σαρωθεί από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018. Η ομάδα φύτεψε 200 δενδρύλλια και οι εθελοντές πυροσβέστες με δύο βυτιοφόρα φρόντισαν για το πρώτο πότισμα. Η We4all, που είχε και την οργανωτική ευθύνη, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς εθελοντισμού θα επιμελείται ώστε να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα δενδρύλλια. Με την απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όλοι όσοι συμμετείχαν πήραν την ικανοποίηση της συμβολής σε μια προσπάθεια για «περισσότερο πράσινο στη ζωή μας!».

Ο οργανισμός We4all, δημιουργήθηκε από λίγους φίλους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στον Μαραθώνα που είχε πρωτοφανή αριθμό απωλειών σε ζωές, πέρα από την καταστροφή περιουσιών και πρασίνου. Η ομάδα μεγάλωσε γρήγορα και από τότε κάνει πράξη την αποστολή της, που είναι «η δημιουργία μιας παγκόσμιας κίνησης από ανθρώπους που θα δράσουν με έναν αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο για να αποκαταστήσουν τα δάση του πλανήτη, να δημιουργήσουν περισσότερο καθαρό αέρα και να βοηθήσουν το περιβάλλον να επανέλθει από τη ζημιά που έχει, ήδη, προκληθεί». Ήδη, με τη συνεισφορά της We4all έχουν φυτευτεί περί τα 10.500 δένδρα, που όταν μεγαλώσουν θα απελευθερώνουν πάνω από 3,6 εκατ. γραμμάρια οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Και βέβαια, η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται.

Οι καταστροφές από τις πυρκαγιές, που πλήττουν τον δασικό πλούτο της χώρας μας κάθε καλοκαίρι, είναι τεράστιες, συμπληρώνοντας τις ζημιές που επιφυλάσσει με ακραία φυσικά φαινόμενα στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον η κλιματική κρίση. Η διαχείριση καταστροφικών κινδύνων αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την INTERAMERICAN όχι μόνο επιχειρησιακά, αλλά και μέσω των διεθνών δεσμεύσεων που η εταιρεία έχει αναλάβει σε θεσμικό επίπεδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα. Φέτος ιδιαίτερα, η INTERAMERICAN έχει συνδράμει με προσφορά λειτουργικού εξοπλισμού τρεις Συλλόγους Εθελοντών Πυροσβεστών στην Αττική και έναν στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, «η Εταιρεία, ως μέλος του Global Compact από το 2008 -μέσω του GC Network Hellas από τη φετινή ίδρυσή του- και του Environment Program Financial Initiative του Ο.Η.Ε., έχει υιοθετήσει τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, καθώς και τους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDGs) στο σύνολό τους, ανταποκρινόμενη έμπρακτα και για τους περιβαλλοντικούς Στόχους (13, 14 και 15). Παράλληλα, έχει συνταχθεί και με όλες τις σημαντικές Διακηρύξεις και Πρωτοβουλίες κατά την τελευταία δεκαετία, από τις Principles for Sustainable Insurance (2012) μέχρι το New Deal for Europe πέρυσι και το Statement των Business Leaders φέτος, για τη συμβολή της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας στην πράσινη οικονομία και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».