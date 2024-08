Την πιθανότητα να μηνύσουν μέλη του ΔΣ και στελέχη εταιρειών μετρά εφαρμογή της AON που αναλύει δεδομένα εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.

To ψηφιακό εργαλείο Directors and Officers (D&O) Risk Analyzer δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να μετριάσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα διευθυντικά στελέχη και οι επιχειρήσεις τους. Η αστάθεια της αγοράς μετοχών και η μετατόπιση των ρυθμιστικών πλαισίων έχουν προσθέσει πολυπλοκότητα στους κινδύνους για τα εταιρικά στελέχη», δήλωσε ο Timothy Fletcher, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Aon. «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τους διαχειριστές κινδύνου να αξιολογήσουν την ευθύνη D&O και τον ρόλο της ασφάλισης στην προστασία των δημοσίων λειτουργών και των διευθυντών διοικητικών συμβουλίων».

Το εργαλείο επιτρέπει την πρόβλεψη ζημιών σε πραγματικό χρόνο και την ποσοτικοποίηση του ρίσκου D&O και των σεναρίων ζημιών, κάτι που ο Fletcher λέει ότι επιτρέπει στους διαχειριστές κινδύνου και στους μεσίτες να έχουν συζητήσεις σχετικά με την έκταση του πιθανού κινδύνου. Η Aon λέει ότι αυτό αυξάνει την εστίαση «πέρα από την αναμενόμενη απώλεια» και εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές κινδύνου να «μεταφέρουν καλύτερα τις επιλογές διατήρησης και μεταφοράς κινδύνου στο C-suite».





Το D&O Risk Analyzer της Aon παρέχει στους πελάτες και τους μεσίτες πρόσβαση σε:



Αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, τα οποία βοηθούν τους πελάτες να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα και το μέγεθος των πιθανών απωλειών

Το D&O Risk Analyzer της Aon παρέχει στους πελάτες και τους μεσίτες πρόσβαση σε: Αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, τα οποία βοηθούν τους πελάτες να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα και το μέγεθος των πιθανών απωλειών Τα μοντέλα κινδύνου μπορούν να προσαρμοστούν σε πραγματικό χρόνο με βάση τις πληροφορίες νέων πελατών για να παρέχουν αναθεωρημένες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.





Μοντέλα έκθεσης σε κίνδυνο και ζημιών, τα οποία παρέχουν καλύτερη κατανόηση της έκθεσης σε ανεπιθύμητα συμβάντα, από μικρές έως καταστροφικές επιπτώσεις.

Ανάλυση πτώσης τιμών μετοχών



Οπτικοποιήσεις συνολικού κόστους κινδύνου (TCOR) όλων των πιθανών ασφαλιστικών επιλογών του πελάτη, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες να εξερευνήσουν ενεργές επιλογές για τον προσδιορισμό της αξίας, τη βελτιστοποίηση των ορίων και τον σχεδιασμό των καλύτερων πιθανών ασφαλιστικών προγραμμάτων στην αγορά

Πηγή: Insurancejournal.com