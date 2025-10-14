

Σε μια συνέντευξη-συνάντηση τριών ηγετών, των Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου (Special Risk Solutions – SRS– Group of Companies), Conor Brennan ( Ardonagh) και Luciano Manzo (Make-A-Wish International) που έγινε στην διεθνή ετήσια συνάντηση της (αντ)ασφαλιστικής αγοράς στο νησί της Ύδρας, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εμφανίζεται στην ολιστική της οπτική, σαν πυρήνας στρατηγικής.

H συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am Σεπτεμβρίου 2025

Ο Κ. Αντωνόπουλος της SRS περιγράφει μια προσέγγιση ΕΚΕ που ταυτίζεται με την αποστολή της ασφάλισης: προστασία και φροντίδα, με τρεις πυλώνες, υγεία και παιδί, εκπαίδευση, πολιτισμός, αλλά και ενεργή συμμετοχή εργαζομένων. Ο C. Brennan παρουσιάζει το Ardonagh Community Trust (ACT), το οποίο από το 2017 έχει κινητοποιήσει πάνω από £5,6 εκατ. σε κεφάλαια, υποστηρίζοντας 1.000+ σκοπούς και διαθέτοντας £1,1 εκατ. σε επιχορηγήσεις και £185 χιλ. μέσω του Bright Future Prize. Ο L. Manzo φωτίζει την επίδραση μιας ευχής: το 2024 το διεθνές δίκτυο συγκέντρωσε πάνω από $128 εκατ. και υλοποίησε 16.000+ ευχές, υπενθυμίζοντας ότι κάθε 25 δευτερόλεπτα ένα παιδί γίνεται επιλέξιμο. Στο επίκεντρο, ο ρόλος του «Wishmaker» και οι συμμαχίες SRS – Ardonagh – Make-A-Wish, από τη βράβευση του 2023 και 2025 έως τις συζητήσεις στην Ύδρα, αναδεικνύουν πώς οι κοινές αξίες χτίζουν εμπιστοσύνη, φήμη και πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ποια είναι η βασική στρατηγική της SRS στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ);

Kωνσταντίνος Αντωνόπουλος: Η στρατηγική της SRS στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ταυτότητα ως ασφαλιστικός Οργανισμός. Στην καρδιά της φιλοσοφίας μας βρίσκονται οι έννοιες της προστασίας και της φροντίδας, δύο αξίες που ξεπερνούν τις σχέσεις μας με πελάτες και συνεργάτες και αγγίζουν την ευρύτερη κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Αντιλαμβανόμαστε την ΕΚΕ όχι ως μια σειρά αποσπασματικών δράσεων ή υποχρεώσεων απέναντι στην κοινωνία, αλλά ως μια στρατηγική επιλογή που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε. Για εμάς, η κοινωνική υπευθυνότητα δεν αποτελεί ξεχωριστή λειτουργία της εταιρείας. Eίναι βαθιά ενσωματωμένη στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας στην οικονομία και στην κοινωνία συνολικά.

Οι πρωτοβουλίες που στηρίζουμε είναι οργανωμένες γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: την υγεία και προστασία του παιδιού, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μέσα από αυτούς τους άξονες επιδιώκουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η πολυετής συνεργασία μας με το Make-A-Wish —που στηρίχθηκε τόσο προσωπικά όσο και εταιρικά και κορυφώθηκε με μια σημαντική δωρεά το 2023 — αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις υγείας. Σήμερα, η σύνδεση αυτή συνεχίζεται και σε ανώτατο επίπεδο, μέσα από την ενεργή συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Make-A-Wish Ελλάδας, εξασφαλίζοντας ότι η συμβολή μας παραμένει ουσιαστική και στραμμένη στο μέλλον.

Παράλληλα, στηρίζουμε ενεργά πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, καθώς πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό ενισχύει την κοινωνική συνοχή και προάγει την ανάπτυξη.

Εξίσου σημαντική είναι και η εστίασή μας στη συμμετοχή των εργαζομένων. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να εμπλέκονται άμεσα σε δράσεις ΕΚΕ, ώστε αυτές να αποκτούν προσωπικό νόημα. Αυτή η προσέγγιση καλλιεργεί πνεύμα ομαδικότητας και αλληλεγγύης και διασφαλίζει ότι η ΕΚΕ δεν είναι απλώς μια «εταιρική πολιτική» αλλά μια εμπειρία που μοιράζονται όλοι.

Στην ουσία, η στρατηγική μας στηρίζεται στη συνέπεια, την αυθεντικότητα και το απτό αποτέλεσμα. Επενδύουμε σε δράσεις που έχουν πραγματική σημασία, που συνδέονται με τις αξίες μας και που μπορούν να δημιουργήσουν μακροχρόνια οφέλη για την κοινωνία.

2. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η ΕΚΕ μπορεί να επηρεάσει θετικά (ή αρνητικά) τη φήμη και την εικόνα μιας εταιρείας;

Kωνσταντίνος Αντωνόπουλος: Για μένα, η ΕΚΕ είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο για τη διαμόρφωση της φήμης μιας εταιρείας. Σε έναν κλάδο όπως η ασφάλιση, όπου η εμπιστοσύνη αποτελεί το θεμέλιο κάθε σχέσης, ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία προσεγγίζει την κοινωνική της ευθύνη μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να αποδυναμώσει αυτήν την εμπιστοσύνη.

Τα θετικά αποτελέσματα είναι εμφανή σε πολλά επίπεδα. Εσωτερικά, οι εργαζόμενοι αισθάνονται υπερηφάνεια όταν αντιλαμβάνονται ότι η εταιρεία τους εκπροσωπεί αξίες που υπερβαίνουν το καθαρά οικονομικό κέρδος. Προς τα έξω, η ΕΚΕ μεταφέρει μήνυμα αυθεντικότητας και φροντίδας, στοιχεία που αγγίζουν τόσο τους πελάτες όσο και τους συνεργάτες. Και σε στρατηγικό επίπεδο, μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας που ενισχύουν την αξιοπιστία και χτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Αναγνωρίζω, ωστόσο, ότι η ΕΚΕ, όταν εφαρμόζεται χωρίς ειλικρίνεια, μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν οι πρωτοβουλίες δεν συνδέονται με τις αξίες της εταιρείας ή αν γίνονται αντιληπτές ως καθαρά επικοινωνιακές κινήσεις, δημιουργούν σκεπτικισμό. Αυτό που συχνά αποκαλείται “CSR washing” μπορεί να πλήξει τη φήμη αντί να την ενισχύσει.

Για μένα, το κλειδί είναι πάντα η συνέπεια και η αυθεντικότητα. Οι δράσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, όχι τυπικές. Πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά είμαστε, όχι απλώς την εικόνα που θέλουμε να προβάλουμε. Γι’ αυτό θεωρώ ότι η ΕΚΕ δεν είναι κάτι δευτερεύον ή διακοσμητικό, αλλά οργανικό κομμάτι της ταυτότητας μιας εταιρείας. Όταν εφαρμόζεται με ακεραιότητα, καλλιεργεί εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη, με τη σειρά της, χτίζει φήμη, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να έχει μια επιχείρηση.

3. Ποια είναι η σχέση μου με το Make–A–Wish και τι σημαίνει για μένα προσωπικά ο ρόλος του Wishmaker;

Kωνσταντίνος Αντωνόπουλος: Η σχέση μου με το Make-A-Wish είναι βαθιά προσωπική. Για πολλά χρόνια, τόσο προσωπικά όσο και μέσω της SRS, στήριζα τη δράση του, πολύ πριν τη σημαντική δωρεά που μπόρεσα να πραγματοποιήσω το 2023. Δεν είναι απλώς η στήριξη ενός Οργανισμού· είναι η παρουσία δίπλα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν αδιανόητες δυσκολίες και η προσφορά μιας στιγμής ελπίδας, χαράς και ανάσας.

Ο ρόλος του Wishmaker μού έμαθε ότι ακόμη και οι πιο μικρές κινήσεις μπορούν να έχουν τεράστια σημασία. Το να βλέπω ένα παιδί να χαμογελά, να μοιράζομαι με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή ανακούφισης και ευτυχίας, είναι κάτι που με συγκινεί βαθιά. Μου θυμίζει ότι η προσφορά δεν είναι θέμα πόρων ή μεγέθους, αλλά θέμα παρουσίας, ενσυναίσθησης και αυθεντικής φροντίδας.

Το 2023 είχα την ευκαιρία να συμβάλω με τρόπο που επέτρεψε σε κάθε παιδί που περίμενε την ευχή του να τη δει να γίνεται πραγματικότητα. Η ιδέα της ύπαρξης μίας λίστας «αναμονής» με ευχές με άγγιζε βαθιά και έτσι αποφάσισα με μία δωρεά να καλύψω και τις 91 ευχές που υπήρχαν εκείνη την στιγμή σε εκκρεμότητα. Για μένα, δεν ήταν μια απόφαση που ελήφθη με σκοπό την αναγνώριση, ήταν μια άμεση ανταπόκριση σε μια ανάγκη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Το γεγονός ότι αυτή η πράξη αναγνωρίστηκε αργότερα είναι τιμητικό, όμως αυτό που κρατώ είναι τα πρόσωπα των παιδιών και η ευγνωμοσύνη των οικογενειών τους. Αυτές οι εικόνες έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε βραβείο.

Ταυτόχρονα, όμως, αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων για την ξεχωριστή τιμή της αναγνώρισης και βράβευσής μου πρώτα από το Make-A-Wish Ελλάδας το 2023 και αργότερα από το Make-A-Wish International το 2025, σε τελετή στο Μονακό. Η εκδήλωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω τον Luciano Manzo, Πρόεδρο και CEO του Make-A-Wish International, και να κατανοήσω πώς αυτές οι προσπάθειες συνδέονται με μια πολύ μεγαλύτερη παγκόσμια αποστολή. Η αναγνώριση ανήκει όχι μόνο σε εμένα, αλλά σε όλους όσοι μοιράζονται αυτόν τον σκοπό, τους συναδέλφους μου στην SRS, τους συνεργάτες μας και τον ευρύτερο Όμιλο Ardonagh, που υποστηρίζει ενεργά την ΕΚΕ παγκοσμίως μέσω του Ardonagh Community Trust. Και αργότερα, όταν οι τρεις μας, ο Luciano, o Conor κι εγώ, ξανασυναντηθήκαμε στην Ύδρα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Αντασφαλίσεων, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, να βρούμε κοινό έδαφος και να μοιραστούμε τη χαρά του να βλέπεις ότι οι κοινές αξίες μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.

Σήμερα, έχω την τιμή να υπηρετώ και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Make-A-Wish Ελλάδας, ρόλος που μου επιτρέπει να παραμένω ενεργός και να συμβάλλω στη μελλοντική πορεία του Οργανισμού.

Για μένα προσωπικά, ο ρόλος του Wishmaker είναι μια διαρκής υπενθύμιση ευθύνης. Με διδάσκει ότι η ηγεσία δεν περιορίζεται στη διοίκηση μιας εταιρείας, ενός ομίλου, αλλά περιλαμβάνει και την προσφορά στην κοινωνία με αληθινό και ανθρώπινο τρόπο και ενισχύει την πεποίθησή μου ότι η ουσία όσων κάνουμε, στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να προστατεύουμε, να φροντίζουμε και να στηρίζουμε.

Πιστεύετε ότι η ανάληψη δράσης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μιας σύγχρονης εταιρείας;

Conor Brennan: Ναι, πιστεύω ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας μιας σύγχρονης εταιρείας, όχι μόνο ως συμβολή στις κοινωνίες και στο περιβάλλον όπου ζούμε, αλλά και ως τρόπος να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά για να πετυχαίνουν κάτι ουσιαστικό μαζί.

Σήμερα οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου πελάτες, συνεργάτες, επενδυτές και εργαζόμενοι αναμένουν περισσότερα από τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα. Θέλουν να βλέπουν τις εταιρείες να συμβάλλουν έμπρακτα στην ευημερία της κοινωνίας και του πλανήτη.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να συμμετέχω σε συλλογικές προσπάθειες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, μέσα από δράσεις συγκέντρωσης πόρων και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον Κωνσταντίνο και την ομάδα της SRS ήταν η γνήσια φροντίδα τους για την κοινωνία και η διάθεσή τους να στηρίξουν όσους έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή και ανέδειξε γιατί πρόκειται για μια τόσο ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων, ανθρώπων που είμαστε υπερήφανοι να αποκαλούμε συναδέλφους και φίλους.

Τι είναι το ArdonaghAct; Ποιες πρωτοβουλίες στηρίζει και τι ύψος χρηματοδότησης έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σε φιλανθρωπικά έργα και κοινωνικές δράσεις;

Conor Brennan: Το ACT είναι ο μη κερδοσκοπικός βραχίονας του Ομίλου Ardonagh, ένας ανεξάρτητος Οργανισμός με την επωνυμία Ardonagh Community Trust (ACT). Στηρίζει στοχευμένες φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους μας.

Από την ίδρυσή του το 2017, το ACT, μαζί με συναδέλφους, συνεργάτες και υποστηρικτές, έχει συγκεντρώσει πάνω από £5,6 εκατομμύρια για να στηρίξει ανθρώπους, σκοπούς και κοινότητες που χρειάζονται βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Και μερικοί ενδιαφέροντες αριθμοί για το ACT:

8 χρόνια υποστήριξης δράσεων που είναι σημαντικές για τους ανθρώπους της Ardonagh

υποστήριξης δράσεων που είναι σημαντικές για τους ανθρώπους της Ardonagh £5,6 εκατ. που συγκεντρώθηκαν με τη συμβολή συναδέλφων και υποστηρικτών

που συγκεντρώθηκαν με τη συμβολή συναδέλφων και υποστηρικτών 1.000+ σκοποί που έχουν ενισχυθεί παγκοσμίως

που έχουν ενισχυθεί παγκοσμίως £1,1 εκατ. που δόθηκαν σε φιλανθρωπικά έργα που πρότειναν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι

που δόθηκαν σε φιλανθρωπικά έργα που πρότειναν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι £185 χιλ. που προσφέρθηκαν σε βραβεία Bright Future Prize από το 2021

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προτείνουν τοπικές δράσεις για χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, ενώ ενθαρρύνονται και οι πρωτοβουλίες συγκέντρωσης πόρων, με το ACT να προσφέρει συμπληρωματική χρηματοδότηση ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.

Δημιουργούμε συνεργασίες με φιλανθρωπικούς Οργανισμούς. Η παγκόσμια συνεργασία μας με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) πλαισιώνεται από δράσεις σε τοπικό επίπεδο στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ένας ακόμη βασικός άξονας είναι ο εθελοντισμός, που δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους να αφιερώνουν χρόνο και δεξιότητες εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Το Bright Future Prize αναδεικνύει και στηρίζει τη νέα γενιά ηγετών και πρωτοπόρων, ενώ το ACT επενδύει επίσης σε δράσεις βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας Oργανισμούς και έργα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προάγουν την ισότητα και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τι αντιπροσωπεύει για εσάς προσωπικά το Make–A–Wish και ποια είναι η ουσία της αποστολής του Οργανισμού;

Luciano Manzo: Για μένα, το Make-A-Wish αντιπροσωπεύει μια προσωπική δέσμευση να προσφέρουμε ελπίδα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κρίσιμες ασθένειες. Η ηγεσία αυτού του Οργανισμού είναι για μένα τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Στον πυρήνα του, το Make-A-Wish αφορά τη μεταμόρφωση του φόβου σε δύναμη και της αβεβαιότητας σε χαρά. Μια ευχή δεν είναι απλώς μια στιγμή ευτυχίας . Είναι καταλύτης ίασης, που δίνει δύναμη στα παιδιά και τις οικογένειές τους να πιστέψουν ότι έρχονται καλύτερες μέρες.

2. Ποια στιγμή αυτής της διαδρομής σας συγκίνησε περισσότερο;

Luciano Manzo: Κάθε ευχή που πραγματοποιούμε είναι ξεχωριστή με τον δικό της τρόπο, γι’ αυτό είναι δύσκολο να επιλέξω μόνο μία. Ωστόσο, μια αξέχαστη στιγμή είναι η ευχή της Arsyla να γίνει γιατρός. Η Arsyla, που ζει με λευχαιμία, ευχήθηκε να βοηθήσει άλλους όπως τη βοήθησαν οι γιατροί της. Η ευχή της πραγματοποιήθηκε από το Make-A-Wish Ινδονησίας, ένα από τα νεότερα μέλη του διεθνούς μας δικτύου. Από τη στιγμή που φόρεσε την άσπρη ποδιά, μέχρι την επίσκεψη στο νοσοκομείο και τη γνωριμία με ασθενείς, η χαρά της Arsyla μάς θύμισε ότι μια ευχή μπορεί να εμπνεύσει το μέλλον ενός παιδιού και να του δώσει έναν βαθύτερο σκοπό.

3. Σε ποιον βαθμό συμβάλλουν άτομα και εταιρείες στο έργο σας;

Luciano Manzo: Η αποστολή μας είναι εφικτή μόνο χάρη στη γενναιοδωρία δωρητών και συνεργατών. Το 2024, το παγκόσμιο δίκτυό μας συγκέντρωσε πάνω από 128 εκατομμύρια δολάρια, επιτρέποντάς μας να πραγματοποιήσουμε περισσότερες από 16.000 ευχές. Μας καθοδηγεί ένα τολμηρό όραμα: να εκπληρώνουμε την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τις προϋποθέσεις. Με την υποστήριξη της παγκόσμιας κοινότητας, επεκτείνουμε συνεχώς την παρουσία μας, καλωσορίζοντας νέες χώρες-μέλη στο διεθνές μας δίκτυο και ενισχύοντας την ικανότητα δράσης σε περιοχές όπου η διαδικασία εκπλήρωσης ευχών μόλις ξεκινά.

Ποιο είναι το μήνυμα πίσω από την καμπάνια “Wish Makers Wanted”;

Luciano Manzo: Το “WishMakers Wanted” είναι μέρος της καμπάνιας World Wish Month, που πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο προς τιμήν της πρώτης ευχής που ενέπνευσε το κίνημα του Make-A-Wish. Το 1980, ο Chris Greicius, που ζούσε με λευχαιμία, ευχήθηκε να γίνει αστυνομικός. Η κοινότητά του έκανε την ευχή του πραγματικότητα και άναψε τη σπίθα ενός παγκόσμιου κινήματος. Ο World Wish Month γιορτάζει τον Chris και τους πρώτους “WishMakers”. WishMaker είναι κάθε άνθρωπος που βοηθά μια ευχή να γίνει πραγματικότητα, είτε με δωρεά, είτε με εθελοντισμό, είτε με άλλον τρόπο υποστήριξης. Κάθε 25 δευτερόλεπτα, ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια κρίσιμη ασθένεια, και το Make-A-Wish βρίσκεται εκεί για να του προσφέρει την ευκαιρία να ζήσει τη δύναμη μιας ευχής. Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε την κληρονομιά της ελπίδας που ξεκίνησε με μια μοναδική, δυνατή ευχή.