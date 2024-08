Το MDRT είναι ένας οργανισμός που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των ασφαλειών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης, όπως και στους Ολυμπιακούς αγώνες.

της Άννας Νικηφορίδου, Co-Founder of Greek Insurance Leaders, Member of MCC MDRT GREECE, President of the Women’s Entrepreneurship Committee of the T.C.O.T , Diamond Insurance Agent of Interamerican



Είναι μια διεθνής ένωση που αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου των ασφαλειών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα μέλη του MDRT διακρίνονται για την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, την ηθική τους συμπεριφορά και την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.



Η συμμετοχή στο MDRT προσφέρει μια σειρά από οφέλη, όπως η δυνατότητα να δικτυωθείτε με άλλους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια υψηλού επιπέδου, η αναγνώριση ως ένας από τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και η δυνατότητα να μάθετε από τις εμπειρίες άλλων μελών και να ανταλλάξετε ιδέες.



Η απόφαση να γίνει κάποιος μέλος του MDRT είναι προσωπική και εξαρτάται από τους στόχους και τις φιλοδοξίες του καθενός. Ωστόσο, η συμμετοχή σε έναν τέτοιο οργανισμό μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην παροχή υψηλότερων επιπέδων εξυπηρέτησης στους πελάτες.





Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το MDRT, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον από τα μέλη της επιτροπής επικοινωνίας του MDRT HELLAS για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.



Αν είστε νέος επαγγελματίας στον κλάδο των ασφαλειών, θα σας πρότεινα να εστιάσετε αρχικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας και στην απόκτηση εμπειρίας, καθώς και να συμμετάσχετε στην επερχόμενη MDRT Day, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη 19-21 Σεπτεμβρίου. Με την συμμετοχή σας θα πάρετε ιδέες και πρακτικές από κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο, βοηθώντας σας να προοδεύετε στην καριέρα σας,



Προσωπικά, έμαθα σχετικά με το MDRT για πρώτη φορά το 2008, καθώς αναζητούσα ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και δικτύωση στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ανακάλυψα την ύπαρξη του MDRT, μέσω συναδέλφων και συνεργατών, που είχαν επίσης την επίτευξη αυτού του σημαντικού επαγγελματικού στόχου και τότε παρακολούθησα το πρώτο μου συνέδριο, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη. Μελέτησα τις απαιτήσεις και τα προνόμια της συνδρομής και ανακάλυψα ότι το MDRT, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση και δικτύωση με άλλους κορυφαίους επαγγελματίες στον χώρο.



Η οργάνωση MDRT, που ιδρύθηκε το 1927, έχει ως στόχο την προώθηση της αριστείας και την προαγωγή υψηλών προτύπων επαγγελματικής ηθικής, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στα μέλη της. Το MDRT προάγει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και δικτύωσης με άλλους επαγγελματίες στον χώρο.



Η πρώτη μου επαφή με το MDRT ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική, καθώς συνάντησα επιτυχημένους ανθρώπους και επαγγελματίες, κυρίως από τον ασφαλιστικό κλάδο, που μοιράζονταν με μεγάλο ενθουσιασμό πρακτικές πωλήσεων και εμπειρίες ζωής.



Το 2008, λοιπόν, πήρα την μεγάλη απόφαση και δεσμεύτηκα, πως θέλω να ανήκω και εγώ, σε αυτή την ομάδα επιτυχημένων επαγγελματιών και να ενστερνιστώ αυτή τη φιλοσοφία και τη στάση ζωής.



Γενικά, η εμπειρία μου με το MDRT ήταν και είναι εξαιρετικά εποικοδομητική. Το MDRT με βοήθησε να ενισχύσω τις γνώσεις μου, να αναπτύξω επαγγελματικά προσόντα και να δημιουργήσω δυνατές σχέσεις, τόσο με συναδέλφους στην Ελλάδα και στην επικοινωνιακή επιτροπή του MDRT MCC HELLAS, που έχω την χαρά και την τιμή να είμαι μέλος τα τελευταία δύο χρόνια, όσο και με συναδέλφους από όλοτον κόσμο. Μέσω της συμμετοχής μου στο MDRT, ανταμείβομαι με την επαγγελματική αναγνώριση και την ευκαιρία να μοιραστώ τη γνώση μου με άλλους στον χώρο.



Από εκεί και πέρα, έλαβα πρόσβαση σε μια πληθώρα πόρων και εργαλείων που παρείχε το MDRT για να με βοηθήσει να αναπτύξω τις δεξιότητές μου και να επιτύχω υψηλότερα επίπεδα στην επαγγελματική μου καριέρα.



Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ σε συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δικτυακά γεγονότα που διοργανώνονται από το MDRT. Αυτές οι εκδηλώσεις παρείχαν μια πλατφόρμα, για να μάθω από κορυφαίους επαγγελματίες, να ανταλλάξω ιδέες και εμπειρίες και να διευρύνω το δίκτυο επαγγελματικών συνεργατών.



Η κεντρική ιδέα, άλλωστε του MDRT είναι ότι «αν εσύ και εγώ έχουμε μία καλή ιδέα, τότε ο καθένας μας έχει από μία καλή ιδέα. Εάν όμως την μοιραστούμε μεταξύ μας, τότε ο καθένας μας θα έχει δύο καλές ιδέες».



Το MDRT δεν είναι απλώς μια οργάνωση, αλλά μια κοινότητα από αποφασισμένους επαγγελματίες που αποδίδουν τη μέγιστη προσοχή στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους. Μέσω του MDRT, ανταλλάσσουμε ιδέες, καλές πρακτικές και προηγμένες τεχνικές για την εξυπηρέτηση και προστασία των πελατών μας.



Το MDRT με έχει ενθαρρύνει και εμπνεύσει να αποδίδω το καλύτερο σε κάθε πελάτη μου και να συνεχίσω την επαγγελματική μου ανάπτυξη. Είμαι υπερήφανη που ανήκω σε αυτήν την τόσο αξιόλογη κοινότητα.



Συνοψίζοντας, το MDRT αντιπροσωπεύει την υψηλή ποιότητα και τη δέσμευσή μας, για την παροχή αξιόπιστων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας και μια από τις πρακτικές που έμαθα και ακολουθώ έως και σήμερα είναι η παρακάτω:



Οι πρωταθλητές πάντα πρέπει να έχουν επίγνωση, ποιο είναι το δυνατό τους σημείο, αλλά ταυτόχρονα πάντα θα χρειάζεται να βελτιώσουν κάποια από τις δεξιότητες τους. Οι πρωταθλητές έχουν πάντα τις σωστές συνήθειες, δεξιότητες και ενέργειεςκαι ο πρωταθλητισμός αδιαμφισβήτητα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων. «Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένως. Η τελειότητα, έτσι, δεν είναι μια πράξη αλλά μια συνήθεια» – Αριστοτέλης



Η σύγκριση του MDRT με τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπογραμμίζει την υψηλή θέση που κατέχει αυτή η ένωση στον κόσμο των ασφαλειών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Για τους επαγγελματίες που επιδιώκουν την αριστεία και την αναγνώριση, η συμμετοχή στο MDRT μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.