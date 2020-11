Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναφέρεται στις βασικές έννοιες και λειτουργίες της επιχείρησης και του τρόπου διοίκησής της.

Αρχικά αναφέρονται οι 100 βασικές λέξεις για την επιχείρηση και οι 100 για το μάνατζμεντ. Στηριζόμενος σε βασικά βιβλία αναφοράς, ο συγγραφέας περιγράφει τί είναι επιχείρηση, τους στόχους της, τα μέσα που διαθέτει, τους συμμετέχοντες στη ζωή της, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η παρουσίαση της έννοιας του μάνατζμεντ. Η αποστολή του είναι καθολική. Πρόκειται για τον αρμονικό συνδυασμό της ενέργειας πολλών προσώπων για την εξασφάλιση μιας συλλογικής επίδοσης. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης υπενθυμίζει ότι, επειδή το μάνατζμεντ ενσαρκώνεται από άτομα, διοικώ είναι πρώτα ενεργώ και συμπεριφέρομαι. Δίνει επίσης τα κλειδιά για το μάνατζμεντ με ευφία.

Το εγχειρίδιο αναφέρεται επίσης σε θεμελιώδεις έννοιες όπως: στρατηγικές, θεωρία οργανώσεων, διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι ένας συγκερασμός παλαιών και νέων όρων που έχουν ως στόχο την πιο αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης.

Τέλος, ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε πολύ μοντέρνες έννοιες της διαχείρισης κινδύνων, της τεχνολογικής διάσπασης, των νευροεπιστημών και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να επινοηθούν επιχειρηματικά μοντέλα του μέλλοντος. Ακόμη, λόγω και της πανδημίας από την αρχή του έτους, γίνεται αναφορά σε ποια οικονομική ανάκαμψη ελπίζουμε ότι θα έχουμε μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Η ερευνητική ομάδα των Εργαστηρίων Ανάλυσης Δεδομένων, Πρόβλεψης και Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού Audencia Business School, University of Florida, University of Paris Dauphine, American University of Cyprus, Poznan University of Technology, University of Catania, βρίσκεται συνέχεια σε αναζήτηση νέων εννοιών και θεμάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και το χώρο των επιχειρήσεων, ώστε να προτείνει με εμπεριστατωμένο τρόπο τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη μεγέθυνση και τη βιωσιμότητά τους.