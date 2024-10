Η Στέλλα Ζουλινάκη, ιδρύτρια της Feel Safe Insurance, συμμετείχε ενεργά στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού «The Luxury Side of Greece», που έλαβε χώρα στη Σαντορίνη στις 12-13 Οκτωβρίου 2024, στον χώρο του Peter Nomikos Conference Center. Το συνέδριο συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και κορυφαίους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου από όλο τον κόσμο.

Η Στέλλα Ζουλινάκη παρουσίασε την ομιλία της με τίτλο «Investing in Insurance for a Sustainable Future: Property and Liability Protection in Luxury Tourism», στην οποία τόνισε τη σημασία της ασφάλισης για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Στο πλαίσιο της ομιλίας της, αναφέρθηκε στους σύγχρονους κινδύνους, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις κυβερνοεπιθέσεις, και πώς η υπηρεσία Feel Safe 360° Tourism Insurance Planning εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία για τουριστικές επιχειρήσεις.

Ομιλία για την Ασφάλιση και τη Βιωσιμότητα

Η Συμμετοχή του David de Rothschild

Επίτιμος καλεσμένος του συνεδρίου ήταν ο David de Rothschild, γνωστός για τον ακτιβισμό του και την προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι πλέον δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά για κλιματική κατάρρευση. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της ατομικής ευθύνης, εντυπωσιάζοντας με τις αναφορές του στους “climate refugees”, ένα ζήτημα που αφορά ολοένα και περισσότερες περιοχές του κόσμου. Οι θέσεις του ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της Feel Safe Insurance, που έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στις υπηρεσίες της.