Share on Facebook

Στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2023 της We Insurance, τους στόχους για τα επόμενα χρόνια και την αποδοτικότητα που είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας της ομάδας του γραφείου και των συνεργατών αναφέρθηκε η Στέλλα Βικτωράτου στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας στις 8 Φεβρουαρίου στο Bar Restaurant Balthazar. Το χρόνο που πέρασε η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην αγορά ενισχύοντας κατά 15% τα έσοδά της.

Στην ομιλία της η Σ. Βικτωράτου, επικεφαλής της We insurance επισήμανε πως “την πορεία αυτή την διαγράψαμε μαζί, μαζί με εσάς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τα στελέχη των εταιρειών μου συνεργαζόμαστε. Συνεχίζουμε με αμείωτο ενθουσιασμό. Η νέα χρονιά για εμάς είναι μία πρόκληση για επιτυχία και έχουμε πολλή ενέργεια για δημιουργία.

Στόχοι μας για το 2024 είναι να έχουμε ακόμα περισσότερη ποιοτική ανάπτυξη με επένδυση στη τεχνολογία και την εκπαίδευση όπως επίσης και αύξηση του προσωπικού μας. Να εναρμονιστούμε πλήρως με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο κλάδο μας και να αναπτυχθούμε δυναμικά προσφέροντας ασφάλεια”.

Στην εκδήλωση της We Insurance παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Ναταλία Γιαννιού, Γενική Δ/ντρια Πωλήσεων της Μινέττα Ασφαλιστικής, Σωτηρία Μαράκη, Head of Distribution της AIG, Τζένη Αναγνωστάκη, Εμπορική Δ/ντρια της Υδρογείου, Γιώργος Ζερβουδάκης, Chief Sales Officer της Generali, Σωτήρης Γουγούσης, Independent Agents & Brokers Sales Manager της Generali, Κων/νος Ρεμούνδος, Δ/ντής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων της Generali, Β. Χατζηνικολής, Senior Corporate Sales Executive της NN, Γιώργο Σταυρόπουλος, IDC Sales Executive της ΝΝ, Γιώργος Πλωμαρίτης, Δ/ντής Ομαδικών Ασφαλίσεων της Interamerican, Ισμήνη Πετράτου, Sales Account Manager Ομαδικών Ασφαλίσεων της Interamerican, Άγγελος Μπάρδας, Head of Retail Sales Sub-Division της Εθνικής Ασφαλιστικής, Βαγγέλης Λελεδάκης, Περιφερειακός Δ/ντή της ΝΡ Ασφαλιστικής, Κων/νος Αρβανίτης, Δ/ντής Πωλήσεων και Marketing της Interasco, Μαίρη Μαυρομμάτη, Key Account Manager της Groupama, Πέτρος Τσίπρας, Εμπορικός Δ/ντής Αθηνών και Νοτίου Ελλάδος της Ιντερσαλόνικα, Χ. Βαρλάς, Account Manager στη Μινέττα, Σάκης Χριστόπουλος, Επιθεωρητής Πωλήσεων της Interasco, τον κ. Γιώργο Μπακανάκη, Sales Inspector της Eurolife FFH, Μάριος Αγιασματζής, Sales Account Manager της Interamerican, Κώστας Σταυρόπουλος, Sales Account Manager της AIG, Τέλης Μπάρδης, Υποδ/ντή Πωλήσεων της Ατλαντικής Ένωση, Κώστας Αναστασάκος, Γεν. Δ/ντή της itbs κ.α.

Συνεργάτες της We Insurance που παρευρέθηκαν ήταν οι κ.κ. Λέων Μιζάν, Κατερίνα Συργκάνη, Γιάννης Παπαγεωργίου, Ελπίδα Αναχουρλή, Κάππου Μαριλού, Θανάσης Αντωνιάδης, . Σοφία Τσάμη, Γιάννης Οικονόμου, Θανάσης Πανόπουλος, Γεώργιος Εμμανουήλ, Δήμητρα Σταθοπούλου, Ανδρέας Τζαβάρας, Μαριλίζα Τουλούπα και άλλοι.