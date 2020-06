Τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχουν διαμορφωθεί βάσει των αναγκών των καταναλωτών, η μετάβαση σε μοντέλο phygital και η δυνατότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ασφαλιστικών και των διαμεσολαβητικών εταιρειών στο άμεσο μέλλον.

Η πανδημική κρίση και το μεγάλο lockdown που επιβλήθηκε οδήγησε τους ασφαλιστικούς ομίλους σε νέες λειτουργικές ανάγκες και επιτάχυνε διαδικασίες ψηφιοποίησης.

Γ. Βασιλάτος: Πώς θα φέρουμε το Physical στο digital

Μιλώντας σχετικά στο 9ο live video webcast της KPMG o κ. Ιωάννης Βασιλάτος, General Manager – Digital Transformation Officer, Eurolife, εξήγησε ότι η επιτάχυσνη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αναγκαία και αυτό αποδείχτηκε μέσα από τη συγκυρία της πανδημικής κρίσης.

“Η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτοματοποίηση υφιστάμενων ροών αλλά ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης αναγκών. Πρέπει να προσδιορίσουμε τις ανάγκες και να ξεχάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζαμε μέχρι σήμερα” είπε ο κ. Βασιλάτος και πρόσθεσε πως “η αγορά έχει κάνει βήματα αλλά δεν έχει προχωρήσει με τόλμη. Κάνοντας την αυτοκριτική μας λέμε ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα. ¨Έχουμε ωστόσο την ευκαιρία να κερδίσουμε έδαφος καθώς όλοι είναι πιο θετικοί στην αλλαγή”. Δεν θα δούμε ριζικές αλλαγές στην αγορά. Δεν θα καταργηθούν τακτικές από τη μία στιγμή στην άλλη. Έρευνα της McKinsey καταγράφει ότι το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιεί digital εργαλεία αυξήθηκε κατά 8 ποσοστιαίαες μονάδες στο lockdown. Η δική μας η εμπειρία στη eurolife είναι ανάλογη καθώς η χρήση της b2b πλατφόρμας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ανάλογη αύξηση είχαμε και στην χρήση της πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών….Η πρόκληση για την αγορά είναι πώς θα φέρουμε το Physical στο digital”.

Σ. Παπαντωνόπουλος: Θα αλλάξει το μοντέλο επικοινωνάις με τον πελάτη

Αναφερόμενος στην εμπειρία του ασφαλισμένου στο post COVID-19 ψηφιοποιημένο περιβάλλον,ο Σ. Παπαντωνόπουλος, Ιδρυτής και CEO, insurancemarket.gr, επισήμανε ότι θα δούμε διαφορετικό μοντέλο στην επικοινωνία με τον πελάτη. Ο ρυθμός της υιοθέτησης του digital επιταχύνεται γρήγορα. O εταιρικός πελάτης κατάφερε να αλλάξει κουλτούρα στην επικοινωνία. Η εξέλιξη του virtual γραφείου και ο συγκερασμός ικανοτήτων και δυνατοτήτων αποτελεί πλέον αίτημα λόγω της συγκυρίας για τον πελάτη.

Μ. Τζωρτζωρής: Η προσαρμοστικότητα είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τους διαμεσολαβητές

Αναγκαία για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα. Όπως ανέλυσε ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), “η ανάγκη να μπει η τεχνολογία στα γραφεία διαμεσολάβησης είναι επιτακτική. Οι διαμεσολαβητές είναι 20.000. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι η ευελιξία να ανταποκριθεί κάποιος στις νέες συνθήκες είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τους διαμεσολαβητές. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο πωλήσεων και να διαφοροποιηθούμε”. Και πρόσθεσε ότι είναι καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να αποφεύγεις το ρίσκο επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για σύμπραξη από την πλευρά της πολιτείας.

Θ. Αγγελόπουλος: Από Μάρτιο ώς τα μέσα Μαΐου είχαμε έως και -50% μείωση των ζημιών

Από την πλευρά του ο Θ. Αγγελόπουλος, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Αναλογιστικής, Υδρόγειος Ασφαλιστική, αναφέρθηκε στην επίδραση της πανδημίας στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Όπως είπε “σε επίπεδο αποζημιώσεων δεν θεωρείται τόσο μεγάλο καταστροφικό γεγονός η πανδημία. Στην Ελλάδα είχαμε πριν την πανδημία μία τάση αύξησης στις ζημιές του κλάδου οχημάτων. Από Μάρτιο ως τα μέσα Μαΐου είχαμε έως και -50% μείωση των ζημιών. Γενικά περιμένουμε μειωμένες ζημιές για το 2020”. Ταυτόχρονα αρκετά καταστήματα και ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν και αυτό θα παίξει ρόλο στη μείωση των ζημιών.

Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής- Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, KPMG στην Ελλάδα, εξήγησε πως η μεγάλη εικόνα έχει 3 είδη κινδύνων: τους λειτουργικούς, τους οικονομικο-χρηματοοικονομικούς και τους επιχειρηματικούς. Όσον αφορά τους ΄λειτουργικούς το βασικότερο ζήτημα στο Lockdown ήταν η επιχειρησιακή συνέχεια και η εξ αποστάσεως λειτουργία. Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει εργαλεία και πλατφόρμες που θα μπορεί α ανταποκριθεί σε όσα ορίζει ο επόπτης. Σχετικά με τους χρηματο-οικονομικούς κινδύνους σημείωσε ότι η ασφαλιστική παραγωγή υπέστη απώλειες και τέλος σχετικά με το επιχειρηματικό ρίσκο τονίζει ότι η αγορά έχει “βομβαρδιστεί” για πιο ευέλικτα προϊόντα.

Στη συζήτηση συμμετείχε η κα Mary H. Trussell, Global Lead Partner for Insurance Accounting Change, KPMG International η οποία αναφέρθηκε στη θεματική: “COVID-19 & IFRS 17: Where do we stand now”. Συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης της KPMG για την Ιδιωτική Ασφάλιση παρουσίασε ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, KPMG στην Ελλάδα.