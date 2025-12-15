Δύο γυναίκες από την Καλιφόρνια δικαιώθηκαν από σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι η πολυετής χρήση της παιδικής πούδρας, του ταλκ, της Johnson & Johnson συνέβαλε στην εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών. Η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την εταιρεία δικαστική διαδρομή, με αποζημιώσεις που ανέρχονται από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι και τα 4,69 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση μίας συλλογικής αγωγής.

Στην πρόσφατη περίπτωση των δύο γυναικών το δικαστήριο επιδίκασε 18 εκατομμύρια δολάρια στη Μόνικα Κεντ και 22 εκατομμύρια δολάρια στη Ντέμπορα Σουλτς και τον σύζυγό της, αποδεχόμενο ότι η Johnson & Johnson γνώριζε επί δεκαετίες τους πιθανούς κινδύνους των προϊόντων της με βάση το ταλκ, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε σαφείς προειδοποιήσεις προς τους καταναλωτές. Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ότι χρησιμοποιούσαν την παιδική πούδρα της εταιρείας καθημερινά για περίπου 40 χρόνια, μετά το μπάνιο, πριν διαγνωστούν με καρκίνο των ωοθηκών το 2014 και το 2018 αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναβιώνει τη συζήτηση γύρω από τη νομική ευθύνη της Johnson & Johnson, η οποία βρίσκεται λόγω του ταλκ αντιμέτωπη με δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από τις αποτυχημένες προσπάθειες της εταιρείας να εντάξει τις υποθέσεις σε πτωχευτική διαδικασία, τα δικαστήρια είχαν εκδώσει αντικρουόμενες αποφάσεις, με ορισμένες να δικαιώνουν πλήρως τους ενάγοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμβληματική απόφαση που επιδίκασε αποζημιώσεις ύψους 4,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε γυναίκες που συνέδεσαν την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών με τη χρήση παιδικής πούδρας.

Παρότι η Johnson & Johnson επιμένει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο, οι αλλεπάλληλες δικαστικές κρίσεις έχουν προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στη φήμη της. Η εταιρεία έχει ήδη αποσύρει την παιδική πούδρα με βάση το ταλκ από την αγορά των ΗΠΑ, αντικαθιστώντας την με προϊόν από άμυλο καλαμποκιού, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να κλείσει οριστικά το μέτωπο των αγωγών.

Η πρόσφατη ετυμηγορία υπέρ των δύο γυναικών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι από τις πρώτες που εκδίδονται μετά την απόρριψη της τελευταίας απόπειρας της εταιρείας να επιλύσει τις υποθέσεις μέσω πτώχευσης. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι, παρά τις εφέσεις και τις νομικές μάχες, τα δικαστήρια εξακολουθούν να αποδίδουν ευθύνες, επιβάλλοντας αποζημιώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα για την αμερικανική δικαιοσύνη.