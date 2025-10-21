Η ΕΙΟΡΑ δημοσίευσε στις 13 Οκτωβρίου 2025 Πρόσκληση για Παροχή Στοιχείων (Call for Evidence) με σκοπό τη δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου (toolkit) για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution – DC).



Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τα συνταξιοδοτικά κενά και να προχωρήσουν προς τη μετάβαση σε βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα πολλαπλών πυλώνων. Μέσω του εργαλείου που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη εργασία (DC toolkit), θα αναδεικνύονται διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τα DC συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι οποίες θα επιδέχονται προσαρμογής από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τη διάρθρωση του συστήματος συντάξεων κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων του πρώτου πυλώνα καθώς και της φύσης του συνταξιοδοτικού κενού. Μεταξύ άλλων, το έργο αυτό θα εξετάσει επιλογές και λύσεις που:



•βελτιώνουν την προσαρμοστικότητα των συστημάτων συντάξεων καθορισμένων εισφορών στις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας (π.χ. αύξηση αυτοαπασχολουμένων, πολλαπλές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, διακεκομμένες επαγγελματικές διαδρομές),



•παρέχουν καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των φάσεων συσσώρευσης και αποσυσσώρευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συμπεριφορικές τάσεις, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών συνταξιοδοτικών αποτελεσμάτων,



• ενισχύουν την προστασία των αποταμιευτών σε DC προγράμματα, προάγοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα,



•εξασφαλίζουν αξία για τα χρήματα των αποταμιευτών στα οικεία προγράμματα.



Το δημοσιευμένο κείμενο περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο ερωτημάτων, για τα οποία η ΕΙΟΡΑ αναζητεί τροφοδότηση από ενδιαφερόμενα μέρη. Η Insurance Europe στο παρόν στάδιο επεξεργάζεται το κείμενο, ώστε να διαμορφωθεί η θέση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς επ’ αυτών.