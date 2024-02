Share on Facebook

Στον σημαντικότερο ετήσιο θεσμό επιβράβευσης έργων και πρωτοβουλιών κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας, τα Cyber Security Awards, διακρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Groupama Ασφαλιστική αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις για το πρόγραμμα “A Cloud Security Solution Based on Microsoft 365 Defender for the Insurance Industry”, το οποίο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού της Office Line.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κέρδισε 2 χάλκινα (bronze) βραβεία στις ενότητες βράβευσης προγραμμάτων ανά κλάδο και ανά προτεινόμενη μορφή λύσης. Στην κατηγορία “Insurance”, διακρίθηκε για την εφαρμογή στρατηγικών και τεχνολογικών λύσεων στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ στην κατηγορία “CloudSecurity”, η διάκριση αφορούσε στην υλοποίηση έργων κυβερνοασφάλειας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος προστασίας δεδομένων, εφαρμογών και υποδομών που αποθηκεύονται και λειτουργούν σε υπηρεσίες cloud.

Ο θεσμός των Cyber Security Awards, οποίος έχει καθιερωθεί από την Boussias Communications, πραγματοποιήθηκε φέτος στις 8 Φεβρουαρίου 2024 στο Sofitel Athens Airport. Ο θεσμός αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων πρωτοβουλιών επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, και παρόχων τεχνολογικών υπηρεσιών, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επίδοση και συνεισφορά στην ψηφιακή ασφάλεια και την επιτυχία της αντιμετώπισης απειλών κυβερνοσαφάλειας. Οι φετινές διακρίσεις αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η Groupama Ασφαλιστική επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της, βελτιώνοντας τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών, παραμένοντας πάντα “Σίγουρα δίπλα” στους πελάτες της.